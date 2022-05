Με μεγάλη επιτυχία το Γυμνάσιο Νίκαιας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Erasmus+ «Let’s learn from Others» σε συνεργασία με τη σχολή Αεροναυτικής του Instituti Vinci –Ateneo Group Sas της Ιταλίας, το­­ Letohradske Sucrome Gymnazioum της Τσεχίας και το No 2 Secondary school «Prof.Nikola Marinov» της Βουλγαρίας.

Οι μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές του σχολείου επισκέφθηκαν τον Μάρτιο και Απρίλιο 2022 τα τρία σχολεία του εξωτερικού βιώνοντας μοναδικές εμπειρίες και κάνοντας πράξη την εξωστρέφεια που πρέπει πλέον να χαρακτηρίζει, όχι μόνο τα σχολεία μας , αλλά και όλη την κοινωνία.

Εν συνεχεία, μαθητές και καθηγητές των τριώναυτών ευρωπαϊκών σχολείων επισκέφθηκαν την πόλη μας από 2 έως 7 Μαΐου και γνώρισαν από κοντά το Γυμνάσιο Νίκαιας παρακολουθώντας μαθήματα νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μαθαίνοντας για τη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων αλλά και τις ευεργετικές ιδιότητες ελληνικών προϊόντων (του ελληνικού ελαιόλαδου, μελιού, γιαουρτιού και φέτας), και απολαμβάνοντας τη διάλεξη της Dr. KarinaLopez από τη Νέα Υόρκη που τους παρουσίασε τις ευεργετικές ιδιότητες των ελληνικών βοτάνων.

Επίσης, γεύτηκαν υπέροχα ελληνικά γεύματα που προσέφερε ο Δήμος Κιλελέρ, και χειροποίητες πίτες που έφτιαξαν παρουσία τους, γιαγιάδες των μαθητών μας. Παράλληλα πραγματοποίησαν επισκέψειςστα Μετέωρα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Καλαμπάκας, στα Τρίκαλα, στο Διαχρονικό και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης μας, στο τυροκομείο Λύτρα, στον Όλυμπο, το Μουσείο της Βεργίνας και τον Πλαταμώνα ενώ ξεναγήθηκαν από τους μαθητές του σχολείου μας σε όλα τα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης. Βίωσαν την ελληνική φιλοξενία και οι εντυπώσεις τους όπως δήλωσαν, ήταν άριστες. Η εμπειρία για Έλληνες και ξένους μαθητές και καθηγητές ήταν μοναδική και αξέχαστη…

Η πόλη μας επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τους στίχους του τραγουδιού που οι μαθητές με την φιλόλογο τους Αλ.Καλλιμάνη δημιούργησαν, προκειμένου να παρουσιάσουν το σχολείο και τον τόπο καταγωγής τους κατά την επίσκεψη τους στα σχολεία των εταίρων του προγράμματος.

LARISSA, OUR HOME TOWN

Larissa , our home town,

is not up, not even down,

in the center stands of Greece

it really is a masterpiece !

It was build in ancient years,

Proud standing, without fears,

loved since then the theater art,

people friendly and really smart.

It is not the biggest city,

but if you miss it, it’s a pitty

It’s the best in coffee arts,

full of squares, cafes and bars.

Half an hour from the beach,

land and fields are quite rich.

Olympus mountain stands above,

Zeus sends from there his love

The ancient theater in city’s heart

makes us proud, it’s our best part !!

But souvlaki and feta cheese

It’s a ‘’must’’, that you can miss.

So, we expect you , to see all that,

to have fun and be a part

of a new European world,

where PEACE and LOVE is the only world.

Εκ μέρους του Γυμνασίου Νίκαιας, ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Κιλελέρ για την υποστήριξη που μας παρείχε και ιδιαιτέρως την αντιδήμαρχο πρασίνουκυρία B. Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, η οποία εκτός των άλλων μας τίμησε με την παρουσία της στο αποχαιρετιστήριο γεύμα/πάρτυ, και τον αντιδήμαρχο και πρόεδρο της Β’θμιας Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κύριο Τσινούλη Τριαντάφυλλο, που μερίμνησε για όλα τα γεύματα που προσφέρθηκαν στα σχολεία του εξωτερικού. Ευχαριστούμε θερμά και το τυροκομείο Λύτρα για την φιλοξενία και ξενάγηση στους χώρους του.

Συγχαίρουμε επίσης τους μαθητές του σχολείου μας, για την άψογη συμπεριφορά τους, οι οποίοι τίμησαν με τη στάση και τη προθυμία τους σε όλα τα επίπεδα, το θεσμό της ελληνικής φιλοξενίας.