Μετά την μαζική προσέλευση και την ενθουσιώδη αποδοχή του κοινού τις πρώτες μέρες συνεχίζονται οι προβολές με ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού και με επιλεγμένες ταινίες από όλο τον κόσμο.

Από τις 18:45 ταινίες από το αφιέρωμα Κλιματική αλλαγή που αναδεικνύουν την αγωνία των σκηνοθετών για το περιβάλλον, ενώ στις 21:00 στο μικρό θερινό σινεμά στην αυλή του Γαλλικού Ινστιτούτου θα συνεχισθεί το πρόγραμμα προβολών με Διεθνές διαγωνιστικό ,ταινίες μικρού μήκους απ΄ όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

18:45 – 20.50 Αίθουσα Γαλλικού Ινστιτούτου

Rust του Rafal Malecki (Πολωνία) (30’), Transitions του Aurele Ferrier (Ελβετία) (13’), Painting by numbers του Radheya Jegatheva (Αυστραλία) (4’), Scarcity του Przemek Vegrzyn (Πολωνία) (15’), Natura naturata των Anna Faroqhi & Haim Peretz (Γερμανία) (25’), C.P. Cavafy / The City των Παναγιώτη Κουντουρά & Αρίσταρχου Παπαδανιήλ (Ελλάδα) (3’).

21.00 – 23.15 Αίθριο Γαλλικού Ινστιτούτου Προβολές Διεθνούς Διαγωνιστικού

A world free of crisis του Ted Hardy-Carnac (Γαλλία) (20’), Before we leave της Natalia Gurkina (Ρωσία) (10’), The man who wouldn’t cry του Emil T. Jonsson (Σουηδία) (16’), Same night, different blue του Nuri Cihan Ozdogan (Τουρκία) (15’), Camille and I της Marie Cogne (Γαλλία) (18’), Coo coo της Svetlana Bellorusova (Ρωσία) (19’), A new perspective της Emanuela Pozano (Ιταλία) (18’).

20.30 – 22.30 Χατζηγιάννειο

Για τους λάτρεις του ντοκιμαντέρ υπάρχουν οι προβολές από το πρόγραμμα « Χώρα σε βλέπω» της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το οικόπεδο του Θόδωρου Μαραγκού (13’), Γράμματα από την Αμερική του Λάκη Παπαστάθη (19’),Τελευταίος σταθμός, Κρόιτσμπεργκ του Γιώργου Καρυπίδη (22’), Η Λίζα και η άλλη του Τάκη Σπετσιώτη, (7’) Μπέττυ του Δημήτρη Σταύρακα (33’).

Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις προβολές η είσοδος είναι ελεύθερη.