Τo Σάββατο 20 Νοεμβρίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Κούμα 28, Λάρισα), το διά ζώσης, 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας προβάλλει στις 18.00 τον «Θεόφιλο» του Λάκη Παπαστάθη.

Η εξαιρετική βιογραφική ταινία, επιλογή από το αφιέρωμα στα 200 Χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, που η διοργάνωση υλοποίησε την περασμένη άνοιξη στην online έκδοσή της, αντανακλά με μοναδικό τρόπο την ελληνικότητα και την παράδοση που εκπροσωπούσε ο μεγάλος μας ναϊφ καλλιτέχνης.

Τιμημένο με τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Ενδυματολογίας για την λεπτομερή δουλειά της αείμνηστης Ιουλίας Σταυρίδου και Ανδρικής Ερμηνείας για την αισθαντική σύνθεση του Δημήτρη Καταλειφού.

Το φιλμ είχε, επίσης, συμμετάσχει στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βερολίνου το 1987.

Μετά την προβολή του φιλμ, θα ακολουθήσει μια σύντομη διαδικτυακή κουβέντα με τον σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη.

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, το 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας ολοκληρώνεται με την προβολή όλων των διακεκριμένων μικρού μήκους ταινιών της φετινής online διοργάνωσης, συνολικά 16 στον αριθμό.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 4.30 το απόγευμα με τις βραβευμένες ταινίες animation. Θα προβληθούν τα τρία φιλμ που τιμήθηκαν με Εύφημο Μνεία και το In my particular case από την Ουρουγουάη, που κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Animation.

Στις 5.00 θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού: οι τρεις των Εύφημων Μνειών και οι τρεις των Βραβείων Καλύτερης Ταινίας, με το έξοχο, «πειραγμένο» μιούζικαλ Rap Night από τη Γαλλία να ολοκληρώνει το 90λεπτο ως κάτοχος του 1ου Βραβείου.

Και στις 6.30 θα ακολουθήσει η προβολή των έξι αντίστοιχων βραβευμένων ταινιών του ελληνικού διαγωνιστικού, με κορύφωση το τιμημένο με το 1ο Βραβείο, συγκινητικό δράμα του Στέλιου Μωραϊτίδη Dakar.

Αμέσως μετά, στις 8.15, και πριν το φεστιβάλ ανανεώσει το ραντεβού του με το κοινό για την 14η διοργάνωση του ερχόμενου Μαρτίου, θα παραδοθούν τα βραβεία στους παρευρισκόμενους Έλληνες δημιουργούς από τους Άκυ Μητσούλη, μέλος της φετινής κριτικής επιτροπής, και Ολυμπία Καλαμπαλίκη, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ.