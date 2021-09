Στο πλαίσιο της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, το φεστιβάλ Μύλος Παραστατικών Τεχνών διοργανώνει το πρώτο MPArt.OS (Μύλος Παραστατικών Τεχνών Στην Οθόνη). Μετά από διεθνές κάλεσμα στο οποίο ανταποκρίθηκαν 144 καλλιτέχνες από 37 χώρες από όλες τις ηπείρους, επελέγησαν 18 ταινίες μικρού μήκους που μεταφέρουν τις παραστατικές τέχνες στην οθόνη.

Οι επιλεγμένες ταινίες θα προβληθούν την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στον θερινό Κινηματογράφο «Μπαρμπής Βοζαλής» στον Μύλο του Παππά και αποτελεί την τελική εκδήλωση του 8ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής :

Wood Trap | Ken Fanning | dance short | Ireland

Memory of the Forgotten | Marta Arjona, Maite Blasco, Raquel Rodríguez | dance short | Spain

TANG’O | Bastien Soleil | dance short | France

GRIEF | Peyrard Florence, Max Gozy | experimental short | France

Moving Barcelona | Jevan Chowdhury| dance short | Belgium

At the Wall of the Sea | Shawn Fitzgerald Ahern | dance short | Belgium

Procession | Shawn Fitzgerald Ahern | dance short | Belgium

Downriver | Andrea Boll | dance short | Switzerland

TOKE | NONO | dance short | United Kingdom

WILD NIGHT (el año de la rata) | Christian Weber | dance short | United States

Dancing is an Old Friend | Marta Renzi | dance short | United States

Piano Voices I | Konstantinos Fourkiotis | dance short | Greece

We Live In A Cage Anyways | Ömer Akdağ | Experimental short | Turkey

ALEZAN | Loïc Faquet | dance short | France

Δείτε το τρέιλερ του MParT.OS : https://vimeo.com/606686586

Είσοδος: 2 ευρώ

Παρακαλούμε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας την ημέρα της εκδήλωσης, από τις 20:15 στον χώρο της εκδήλωσης.

Τα έσοδα των εισιτηρίων θα κατατεθούν στον λογαριασμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας για την ενίσχυση των πυρόπληκτων της Εύβοιας.

• Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ 8ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών συνδιοργανώνετα από το ΣΜουΘ και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Volos Festival / Φεστιβάλ Βόλου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.