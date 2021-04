Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 7 Απριλίου το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, με την απονομή των διακρίσεων στις διαγωνιστικές κατηγορίες του Διεθνούς και του Ελληνικού τμήματος και του Animation, στις οποίες συμμετείχαν φέτος 40, 34 και 25 ταινίες αντίστοιχα. Ωστόσο, η ανακοίνωση των βραβείων δε σήμανε αυτόματα και τη λήξη της προβολής του προγράμματος στην πλατφόρμα του φεστιβάλ.

Λόγω του εξόχως αυξημένου ενδιαφέροντος, οι διοργανωτές αποφάσισαν την παράταση της διαθεσιμότητας του περιεχομένου της φετινής γιορτής –πάντα ελεύθερη για το κοινό, μέσα από τον ιστότοπο www.iffl.gr - μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή 11 Απριλίου.

Έτσι, οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όσα διαγωνιζόμενα μικρού μήκους φιλμ και μεγάλου μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ ή διαλέξεις του αφιερώματος Επαναστατικά Κινήματα δεν πρόλαβαν, αλλά και να επανέλθουν σε τίτλους που ήδη ξεχώρισαν στη διάρκεια του φεστιβαλικού 12ημέρου.

Οι κριτικές επιτροπές του Διεθνούς και του Ελληνικού Διαγωνιστικού, με πρόεδρο την Τζίνα Πετροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, και του Animation, με πρόεδρο τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Αντώνη Ντούσια, βράβευσαν τις εξής ταινίες:

Διεθνές Διαγωνιστικό

1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: Rap night του Salvatore Lista (Γαλλία)

2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: Do you like poetry του Eduardo Mattos (Βραζιλία)

3ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: May god be with you του Gianluca Magniasciutti (Ιταλία)

Εύφημος Μνεία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο The angel of history του Eric Esser (Γερμανία)

Εύφημος Μνεία στην ταινία My mom is not the best one της Irina Sadchikova (Ρωσία) για τις ερμηνείες των Evdokia Germanova και Veronica Timofeeva

Εύφημος Μνεία στην ταινία Pilgrims (Τουρκία) για το σενάριο των Farnoosh Samadi και Ali Asgari

Ελληνικό Διαγωνιστικό

1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: Dakar του Στέλιου Μωραϊτίδη

2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: Badland του Χρήστου Πυθαρά

3ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: Πάρε το πράμα και σφαξ’ το του Κυρηναίου Παπαδημάτου

Εύφημος Μνεία στην ταινία Hansel της Βίβιαν Παπαγεωργίου για την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου

Εύφημος Μνεία στην ταινία Ανάπαυσις του Δημήτρη Παπαγιαννόπουλου για τη διεύθυνση φωτογραφίας του Γιάννη Καραμπάτσου

Εύφημος Μνεία στην ταινία Το βάρος της θάλασσας του Κωστή Αλεβίζου για την ερμηνεία της Σίσσυς Τουμάση

Animation

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: In my particular case του Chico Jofilsan (Ουρουγουάη)

Εύφημος Μνεία στην ταινία Apfelmus του Alexander Gratzer (Αυστρία) για τον σουρεαλιστικό, χιουμοριστικό, μίνιμαλ τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει υπαρξιακά διλήμματα

Εύφημος Μνεία στην ταινία The parrot lady του Μιχάλη Καλοπαίδη (Κύπρος) για τη συναρπαστική αισθητική, τη συγκινητική ιστορία, τον λογοτεχνικό κεντρικό χαρακτήρα και το βλέμμα της στις αξίες ζωής

Εύφημος Μνεία στην ταινία The fourfold της Alisi Telengut (Καναδάς) για την πρωτοτυπία στην αφήγηση, την εξπρεσιονιστική αισθητική και τις ιδιαίτερες εικαστικές της ποιότητες

Πριν ανανεώσει το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, η Artfools και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, που διεξάγεται φέτος υπό την αιγίδα του Ελλάδα 2021 και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με τη συνεργασία του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας, του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας και του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Λάρισας, ενώ εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσεων και Εκδηλώσεων της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και φέρει την Αιγίδα της Επιτροπής, με χορηγό δράσης την Eren Hellas και Σύμβουλο διοργάνωσης την Alpha Marketing Greece, οργανώνει ήδη και μια δια ζώσης έκδοση του 13ου Φεστιβάλ για τον προσεχή Οκτώβριο.

Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, η φετινή γιορτή θα επανέλθει για λίγες μέρες σε αίθουσες της Λάρισας με την προβολή των βραβευμένων ταινιών και την απονομή των διακρίσεων στους νικητές με φυσικό τρόπο, την τμηματική παρουσίαση του περιεχομένου του αφιερώματος Επαναστατικά Κινήματα, όπως και ένα ειδικό αφιέρωμα στον γερμανικό κινηματογράφο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Μένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε δωρεάν το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας στο iffl.gr