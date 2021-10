Το γυναικείο φωνητικό σύνολο InDONNAtión, ταξιδεύει στο Παλέρμο της Ιταλίας από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου.

Στην πόλη της Σικελίας, το γυναικείο σύνολο του Δ.Ω.Λ. θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες. Η πρώτη, θα δοθεί στις 8 Οκτωβρίου στο Περιφερειακό Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Palazzo Riso, με αφορμή την έκθεση σύγχρονης τέχνης «WAAG. We Are All Greeks! Είμαστε όλοι Έλληνες!».

Θυμίζουμε ότι τα εγκαίνια της έκθεσης ΄έγιναν τον περασμένο Μάιο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και αφιερώνεται στα διακόσια χρόνια του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία.

Η έκθεση συνεχίζει το ταξίδι και η επόμενη στάση είναι στο Παλέρμο με συνοδοιπόρους, αυτή τη φορά, και τις γυναικείες φωνές της InDONNAtión.

Την έκθεση διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα της Σικελίας «Τρινακρία» σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Σικελίας και την Περιφέρεια Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σικελικής Ταυτότητας της Σικελίας. Την έκθεση επιμελείται ο Francesco Piazza και είναι βασισμένη σε μια ιδέα των Βασίλη Καραμπάτσα και Francesco Piazza, Tο φωνητικό σύνολο του Δ.Ω.Λ. θα ερμηνεύσει την επίσημη σύνθεση της έκθεσης, «Ελλάς 1821» που δημιουργήθηκε γι' αυτόν τον σκοπό, από τον μαέστρο της Συμφωνικής Ορχήστρας, Χρήστο Κτιστάκη, και βασίζεται σε στίχους του ομώνυμου ποιήματος του Percy Bysshe Shelley “Hellas”.

Η δεύτερη εμφάνιση της InDONNAtión θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Antonino Salinas, και έχει τίτλο: "Incanto al Salinas".

Η καρδιά του Παλέρμο θα χτυπήσει ελληνικά μιας και οι φωνές της InDONNAtión, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της, Δημήτρη Κτιστάκη, θα ερμηνεύσουν έργα της σύγχρονης έντεχνης ελληνικής δημιουργίας. Στο πιάνο συνοδεύει η Φρόσω Αστ. Κτιστάκη.

Η συναυλία περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- έργα του Μάνου Χατζιδάκι (σε διασκευή Πάνου Κοσμίδη), χορωδιακές διασκευές του Μάριου Κ. Αντωνίου, του Μιχάλη Σαπουντζή καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις για χορωδία και πιάνο του Σπύρου Δεληγιαννόπουλου (α΄ εκτέλεση) και του Γιάννη Σαμπροβαλάκη. Μια ξεχωριστή «νότα» στη συναυλία θα χαρίσει η ερμηνεία γνωστών κινηματογραφικών μελωδιών του Μίκη Θεοδωράκη από την InDONNAtión, σε διασκευή του Κωστή Κριτσωτάκη.

Την αποστολή της γυναικείας χορωδίας στο Παλέρμο συνοδεύουν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών κ. Πάνος Σάπκας, ο διευθυντής εκπαίδευσης του Δ.Ω.Λ., κ. Απόστολος Αλεξίου και η προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ω.Λ., κ. Κατερίνα Φαλτζή.