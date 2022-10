Το διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό φεστιβάλ OPEN NIGHTS επιστρέφει στη Λάρισα για την 7η συνεχή διοργάνωση. Περιλαμβάνει χορό, εικαστικά, προβολές, μουσική, διαδραστικά projects, σεμινάρια και διαλέξεις. Το θέμα του είναι φέτος, το ΣΩΜΑ.

Το OPEN NIGHTS διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Έχει επίσης την υποστήριξη του Θεσσαλικού Θεάτρου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας και της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας- Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, ενώ συνεργάζεται με πολλούς καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς φορείς από την πόλη, την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και επιχειρήσεις της Λάρισας.

Τα σεμινάρια θα γίνουν στον Μύλο του Παππά, στον 2ο ή 3ο όροφο, απευθύνονται σε ενήλικες και εφήβους από 15χρονών, η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι θέσεις περιορισμένες. Όλα τα σεμινάρια είναι βιωματικά. Για τη συμμετοχή προτείνονται χαλαρά ρούχα και παπούτσια.

Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 2410 614449 (10:00-13:00)

Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια μιλήστε με τον εισηγητή του κάθε σεμιναρίου.

Συγκεκριμένα:

15/10

επαφή εισηγητή:

Στέλλα Τοπαλίδου 6977430771



17:00 - 18:30 Εισαγωγική παρουσίαση - βιωματικό σεμινάριο της μεθόδου Feldenkrais - Στέλλα Τοπαλίδου (Ψυχολόγος - Feldenkraispractitioner)

16/10

επαφή εισηγητή:

Ρούλα Καραφέρη 6932853971- 2410253097

11:00 - 13:00 Βιωματικό σεμινάριο: Το «τραυματισμένο» σώμα –ψυχική ανθεκτικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις. Χορός και δημιουργία για ενήλικες με αναπηρία ή χωρίς. Ρούλα Καραφέρη (Χορογράφος-ψυχοθεραπεύτρια μέσω του χορού & της κίνησης).

22/10

επαφή εισηγητή:

Ιωάννα Γεωργακοπούλου 6983426229

11:00 - 13:00 Βιωματικό σεμινάριο: Boundaries, a workshop about women’s self -defence and empowerment Ιωάννα Γεωργακοπούλου- Πολιτιστικός Πολυχώρος Κουκουβάγιες- Owls Club

23/10

επαφή εισηγητή:

Χριστίνα Γουγουλή 6980954303

11:00 - 13:00 Βιωματικό εργαστήριο: Γυναικεία ταυτότητα, σωματικήέκφραση, αίσθηση ασφάλειας ή μη στον δημόσιο χώρο - Μαρία Μπαρμπατσάλου (νομικός, δασκάλα εκπαιδευτικού δράματος), Χριστίνα Γουγουλή (ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια μέσω κίνησης)