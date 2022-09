Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη κι όλοι πίσω στις υποχρεώσεις μας. Δεν αμελούμε ποτέ να δραπετεύσουμε λίγες φθινοπωρινές στιγμές σ’ ένα λογοτεχνικό ταξίδι. Διαλέξτε προορισμό και φύγαμε.

1-«Η Φλόγα της Ελεγκάντι» είναι το πρώτο βιβλίο μιας εξαιρετικής τριλογίας της συγγραφέως Χριστίνας Μ. Ψύλλα. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πηγή.

Μια νέα δροσερή τριλογία, μια ανατρεπτική ιστορία με αναπάντεχες εξελίξεις της μοντέρνας young adult λογοτεχνίας φαντασίας. Μια ακαδημία γεμάτη μαγεία κι ένταση, gothic στοιχεία, πολλή μαγεία και σκοτεινά μυστικά κι απειλές.

Η Ελίζ Γουάιτ είναι ένα φυσιολογικό κορίτσι, γεμάτη με προβλήματα και ψυχολογικά τραύματα εξαιτίας της επώδυνης ζωής της. Αυτό που την κρατά χαρούμενη και ζωντανή είναι τα βιβλία. Ένα βιβλίο λοιπόν θα γίνει η αφορμή να ανακαλύψει τις πραγματικές της δυνάμεις, εκείνες που ούτε η ίδια δεν γνώριζε ότι είχε. Την ξεχώρισα για τη δύναμή της, τη γλώσσα της, την πίστη στους φίλους και τον εαυτό της σε κάθε κατάσταση, όσο απαιτητική κι αν είναι.

Ανεξιχνίαστες επιθέσεις, ανεκπλήρωτοι έρωτες, εφηβικά δράματα, ρομάντζα και μοχθηρές συνωμοσίες σ’ έναν νέο κόσμο και στη μέση η Νημφαιά Ακαδημία. Και στο βάθος, η Ελίζ Γουάιτ που ξαφνικά γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο μαγεία, μυθικά πλάσματα και κινδύνους. Θα βγει αλώβητη απ’ τους δαιδαλώδεις λαβυρίνθους; Θα βρει απάντηση στα ερωτήματά της;

Εχθρικές συμπεριφορές, θανάσιμες επιθέσεις, εσωτερικά διλήμματα, αποκαλύψεις συναισθημάτων. Ψέματα μα και αλήθειες ζωής, που ωθούν την ηρωίδα να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, να βρει τη θέση της στον νέο αυτό κόσμο και να διεκδικήσει με όλες της τις δυνάμεις όσα της ανήκουν…

Ζωντανή, σχεδόν κινηματογραφική γραφή, πρωτοπρόσωπη κι αγωνιώδης αφήγηση, κοσμοπλασία μοιρασμένη ανάμεσα σε περιγραφές, όμορφα τοπία και έντονες σκηνές μαχών, αρκετοί χαρακτήρες αλλά πολύ ρομάντζο... Πόσο ρομάντζο να χωρέσει μέσα σε τόσο μυστήριο;

Ευτυχώς οι χάρτες και τα σχέδια σώζουν αρκετά την κατάσταση με το αποτέλεσμα να ικανοποιεί.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Πέρασα μέσα από ένα βιβλίο, σε έναν κόσμο όπου τα μαγικά πλάσματα θεωρούνται φυσιολογικά. Μου λένε ότι ανήκω σε μια φυλή ανθρώπων προικισμένων να τιθασεύουν τα στοιχεία της ύλης και του νου. Εγώ, όμως, δεν έχω καμία μαγική δύναμη· ή τουλάχιστον, έτσι πίστευα. Ανεξιχνίαστες επιθέσεις, ανεκπλήρωτοι έρωτες και μοχθηρές συνωμοσίες σκεπάζουν τη Νημφαιά Ακαδημία. Η ερώτησή μου είναι μία: Αφού δεν ήμουν μέρος της ιστορίας, γιατί πολλά από αυτά με αφορούν;

Βρέθηκα εδώ για κάποιον λόγο.

Είμαι η Ελίζ Γουάιτ. Είμαι το απαγορευμένο, ο μύθος σας, και θα διεκδικήσω τη θέση μου σε αυτόν τον κόσμο.

Συγγραφέας: Χριστίνα Μ. Ψύλλα

ISBN: 978-960-626-428-3

Αρ. σελίδων: 444

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πηγή

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Χριστίνα Μαρία Ψύλλα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997. Έχει διακριθεί πολλάκις ως Πανελλήνια Πρωταθλήτρια στο Τάε Κβον Ντο και σπουδάζει Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τώρα βέβαια, θα αναρωτιέστε τι σχέση έχει με τη συγγραφή ενός βιβλίου. Το ίδιο απορούσε και εκείνη, μέχρι που το έργο της ολοκληρώθηκε κ αι ανακάλυψεότι ήταν ο εαυτός της. Οι σκέψεις, τα λόγια της, η ιστορία που ήθελε να πει στον κόσμο.

Επίσης, απολαμβάνει τα ταξίδια και το σινεμά. Κατά πάσα πιθανότητα θα τη βρείτε σε μία από τις αίθουσες να κλαίει με το τέλος της ταινίας. Αν δεν είναι εκεί, τότε θα έχει έρθει η άνοιξη, και θα είναι έξω να την

εξερευνήσει.

Ιστοσελίδα: www.christinapsylla.gr

Instagram: eliz_white

2-«Οι Ιππότες του Ουρανού» λέγεται το πρόσφατο μυθιστόρημα του συγγραφέα Χρόνη Μουστάκα και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Anubis.

Ένα ιδιαίτερο και σπάνιο σύγγραμμα, μια μεσαιωνική ιστορία με τα θέματα που θίγει να είναι πανανθρώπινα, διαχρονικά κι επίκαιρα. Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα, γραμμένο σαν βυζαντινό χρονικό απ’ τον Σκώτο νεαρό μοναχό Αμβρόσιο, με ακρίβεια των ιστορικών στοιχείων -αποτέλεσμα έρευνας- από τη μια αλλά από την άλλη και μπόλικη δημιουργική φαντασία του συγγραφέα σε μια προσπάθεια να διαφωτίσει την πρόωρη παγκοσμιοποίηση.

Ιππότες του ουρανού, γενναίοι άνθρωποι από σάρκα και οστά που υπήρχαν, υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν γύρω μας. Οι αναγνώστες γίνονται μάρτυρες στο συναρπαστικό ταξίδι τους από τη Μεσαιωνική Ευρώπη και την Κωνσταντινούπολη ως την Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ.

"Τέλη του 11ου αιώνα. Η Ευρώπη συγκλονίζεται από πολέμους, πανδημίες, έντονα καιρικά φαινόμενα και φτώχεια. Η αμάθεια, ο φόβος της συντέλειας, οι δεισιδαιμονίες απλώνουν στις κοινωνίες βαθύ σκοτάδι. Η απειλή των Σαρασίνων γιγαντώνεται και το Βυζάντιο απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Πέντε στρατοί της Δύσης δίνουν ραντεβού στην Κωνσταντινούπολη. Προορισμός η Ιερουσαλήμ."

Χίλια χρόνια πίσω, στο δυτικό Μεσαίωνα, συγκεντρώνονται ευγενείς, απλοί ιππότες και λαός απ’ όλα τα βασίλεια της δυτικής Ευρώπης, υπακούοντας στο κάλεσμα του πάπα Ουρβανού Β΄ να ελευθερώσουν από τους μουσουλμάνους τους Αγίους Τόπους και τις χριστιανικές χώρες που έχουν καταλάβει, ανάμεσά τους και τόπους που ανήκαν στη Βυζαντινή

Αυτοκρατορία. Τι ήταν εκείνο που κατάφερε να ωθήσει αυτούς τους ανθρώπους δεκάδων διαφορετικών εθνών από τα πέρατα της Ευρώπης να μπούνε σ’ αυτό το οδοιπορικό από το οποίο επέζησαν ελάχιστοι; Η πίστη; Ο τυχοδιωκτισμός; Ο ηρωισμός; Η προσδοκία; Η απελπισία; Το καθήκον; Ένα σχέδιο καλά προετοιμασμένο από τις συνθήκες της εποχής και τους ανθρώπους που όριζαν τις τύχες των λαών; Ή μήπως ένα θαύμα;

Με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια και υψηλής ποιότητας λογοτεχνική γραφή, ο κύριος Μουστάκας υποστηρίζει στο βιβλίο του πως ο Μεσαίωνας αντέγραψε τον σύγχρονο κόσμο ως ανάμνηση του μέλλοντος

και ως προφητεία, οπότε αν ο σημερινός κόσμος, δεν αλλάξει πορεία θα πάει εκεί όπου κοιτάζει! Η εποχή αυτή δεν επαναλαμβάνεται και σήμερα με βίαιους διαρκείς πολέμους κι ανακατατάξεις, πανδημίες και καταστροφές, με τους ανθρώπους αδύναμους μπρος στα φαινόμενα της εποχής τους να στρέφονται προς τις θρησκείες, την εσχατολογία, τη δεισιδαιμονία και συχνά να έχουν την πεποίθηση ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου;

Λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν είναι οι μεγαλειώδεις περιγραφές της Αγίας Σοφίας και η ανθρώπινη σκληρότητα στις μάχες. Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα και οι ήρωές του επιδιώκουν να κατανοήσουν τον κόσμο που αλλάζει κατά την Ά σταυροφορία, ελπίζοντας ότι θα προσφέρουν και κάποιες απαντήσεις σε επίμονους αναγνώστες του μέλλοντος… Όλοι τους είναι ολοκληρωμένοι, διαφορετικοί και φορείς σύγχρονων ερωτημάτων και προβληματισμών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Τέλη του 11ου αιώνα. Η Ευρώπη συγκλονίζεται από πολέμους, πανδημίες, έντονα καιρικά φαινόμενα και φτώχεια. Η αμάθεια, ο φόβος της συντέλειας, οι δεισιδαιμονίες απλώνουν στις κοινωνίες βαθύ σκοτάδι. Η απειλή των Σαρασίνων γιγαντώνεται και το Βυζάντιο απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Πέντε στρατοί της Δύσης δίνουν ραντεβού στην Κωνσταντινούπολη. Προορισμός η Ιερουσαλήμ.

Το ιστορικό μυθιστόρημα Οι Ιππότες του Ουρανού είναι έργο εξαιρετικής ωριμότητας και λογοτεχνικής γραφής. Ο αναγνώστης μεταφέρεται, στην κυριολεξία, χίλια χρόνια πίσω, στο δυτικό Μεσαίωνα, όπου συγκεντρώνονται ευγενείς, απλοί ιππότες και λαός απ’ όλα τα βασίλεια της δυτικής Ευρώπης, υπακούοντας στο κάλεσμα του πάπα Ουρβανού Β΄ να ελευθερώσουν από τους μουσουλμάνους τους Αγίους Τόπους και τις χριστιανικές χώρες που έχουν καταλάβει, ανάμεσά τους και τόπους που ανήκαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Ο συγγραφέας δεν ωραιοποιεί την ιστορία, αλλά την αποδίδει ισότιμα, με ρεαλισμό, ακρίβεια και πολλές φορές ωμότητα. Ταυτόχρονα περιγράφει με έμφαση τις διαφορές τριών κόσμων, των Δυτικών, των Βυζαντινών και των μουσουλμάνων, με τα διαφορετικά ήθη, πολιτισμό και πιστεύω. To Οι Ιππότες του Ουρανού είναι ταυτόχρονα μια πορεία αυτογνωσίας των τριών βασικών ηρώων, του μοναχού-τοξότη Αμβρόσιου, του μαχητή Λάιαλ Λούκας και του Βυζαντινού αξιωματικού Νικόλαου Λώτα, που θα συνδεθούν με βαθιά φιλία στην πορεία τους μέχρι την Ιερουσαλήμ και τα γεγονότα της Α΄ Σταυροφορίας.

Συγγραφέας: Χρόνης Μουστάκας

ISBN: 978-960-623-438-5

Αρ. σελίδων: 536

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Anubis

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Χρόνης Μουστάκας γεννήθηκε στον Βόλο με καταγωγή από την Πάρο και την Κύθνο. Ο Φράγκος πρόγονός του φαίνεται πως του έχει αφήσει βιολογικές παρακαταθήκες κι ανοιχτά ζητήματα, όπως την αγάπη του στη μεσαιωνική ιστορία. Σπούδασε παιδαγωγικά (Μαράσλειος Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πάδοβα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Μιλάει ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά.

Εργάστηκε στη δημόσια εκπαίδευση κι επίσης ως δημοσιογράφος, με έμφαση πάντα στον πολιτισμό, σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Η τηλεοπτική του εκπομπή Ex-Libris παρουσίαζε για πολλά χρόνια τα πιο σημαντικά ονόματα των γραμμάτων και των τεχνών της χώρας. Υπήρξε διευθυντής διάφορων αξιόλογων περιοδικών, μέλος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου, συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και συνεργάτης του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το μυθιστόρημα Οι Ιππότες του Ουρανού γράφτηκε στις Βρυξέλλες όπου την τελευταία δεκαετία ζει ως «ανακλητός μέτοικος». Τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία του έργου είναι προϊόν τριετούς έρευνας σε γαλλικές, βελγικές, αγγλικές, ιταλικές κι ελληνικές πηγές.Στο παρελθόν έχει εκδοθεί το παιδικό του μυθιστόρημα Ονειροβασίες στη Βουνοκορφή των Μύθων (Εκδ. Γραφή).

3- Ο «Κόκκινος Γερανός» είναι το πρώτο συγγραφικό εγχείρημα της πρωτοεμφανιζόμενης συγγραφέως Σοφία Δερμάτη. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πηγή.

Τέσσερις νέοι, μία μοίρα.Μια φρέσκια πρόταση για όσους αγαπούν τη μυθολογία, τη φαντασία, την Κορέα, την Ιαπωνία.

Φαντασία με άρωμα... Κορέας. Η συγγραφέας έχοντας βαθιά γνώση των απωανατολίτικων πολιτισμών και της pop κουλτούρας των εκεί χωρών, μας χαρίζει ένα μυθιστόρημα φαντασίας διαφορετικό. Με υπεραιωνόβια μυθολογικά πλάσματα με ήθη, συνήθειες και όνειρα του σήμερα σε μια συναρπαστική περιήγηση στους δρόμους της Σεούλ, ιδανική για λάτρεις της k-pop κουλτούρας.

Κάτω από τη μαρκίζα του καμπαρέ “Κόκκινος Γερανός”, στις κακόφημες συνοικίες της κορεατικής πρωτεύουσας, διασταυρώνονται οι δρόμοι τεσσάρων νέων με όνειρα και παρελθόν που θέλουν να αφήσουν πίσω τους. Ο Κόκκινος Γερανός συμβολίζει την ευημερία, την αγάπη και την καλή τύχη. Θα τους φέρει γούρι;

Μια ξέφρενη περιπέτεια ζωής και θανάτου, γεμάτη με ίντριγκες, σκληρές μάχες και πλάσματα της ασιατικής μυθολογίας που απειλούν τις - φαινομενικά μόνο- απλές ζωές των τεσσάρων φίλων και πρωταγωνιστών. Του Γιουκιμούρα – Γκάμπριελ από την Ιαπωνία, φυγά εξαιτίας του πλούσιου και κακοποιητικού πατέρα του, του Τζιν που θέλει να γίνει το πιο διάσημο άιντολ στην τεράστια και ανταγωνιστική βιομηχανία της k- pop, του Μαρκ, λάτρη της γης και της Μιν-Τζι, που κρύβει την πραγματική της ταυτότητα πίσω από μια ήσυχη ζωή ως καθαρίστρια.

Το βιβλίο τα έχει όλα. Τέχνη και της μουσική, βιομηχανία παραγωγής ταλέντων, όπου χιλιάδες παιδιά κυνηγούν το όνειρό τους μετά το σχολείο και εκπαιδεύονται σε ακαδημίες ταλέντων, ακολουθώντας ένα σκληρό πρόγραμμα με διαρκή προπόνηση, περιορισμένο φαγητό και ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, fun clubs, τέρατα, k-pop, γεύση kimchi, soju και ramion, ξύλο, έρωτα, Ιάπωνες, Κορεάτες... Είναι έτοιμες αυτές οι τέσσερις αδελφές ψυχές να παλέψουν με τους σκοτεινούς τους φόβους σ’ έναν αγώνα ενάντια στη μοίρα, στην πραγματικότητα και στο όνειρό τους;

Η σύνθετη και περιεκτική πένα της κυρίας Δερμάτη αποτυπώνει άριστα την κορεάτικη κουλτούρα της υπακοής και της αυτοταπείνωσης, το αίσθημα προσωπικής ευθύνης, αποτυχίας, ντροπής και “υποταγής” στην ανώτερη εξουσία και του απόλυτου σεβασμού.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ο Κόκκινος Γερανός συµβολίζει την ευηµερία, την αγάπη και την καλή τύχη. Αυτό το όνοµα επέλεξε ο κύριος Γιου για το κλαµπ συνοδών του στην περιοχή Γκάνγκναµ της Σεούλ στη Νότια Κορέα. Κάτω από τις «φτερούγες» του θα συναντηθούν τέσσερα νέα παιδιά: ο Γιουκιµούρα-Γκάµπριελ από την Ιαπωνία, φυγάς εξαιτίας του πλούσιου και κακοποιητικού πατέρα του, ο Τζιν που θέλει να γίνει το πιο διάσηµοάιντολ στην τεράστια και ανταγωνιστική βιοµηχανία της kpop, ο Μαρκ που αγαπά τη γη και η Μιν-τζι που κρύβει την πραγµατική της ταυτότητα πίσω από την ήσυχη ζωή της ως καθαρίστρια.

Τα τρία αγόρια και το κορίτσι θα δεθούν µε βαθιά και ισχυρή φιλία, χωρίς να θυµούνται πως, από παιδιά, συναντιούνται στα όνειρά τους, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να ξεπεράσουν τα τραύµατά τους, αλλά και να πολεµήσουν πλάσµατα της ασιατικής µυθολογίας που απειλούν τις φαινοµενικά απλές, αλλά, τελικά, πολύπλοκες ζωές τους.Μια αναπάντεχη τροπή, ωστόσο, και µια µάχη που είναι έτοιµη να ξεσπάσει, θα τους αναγκάσουν να απλώσουν γέφυρα ανάµεσα στην πραγµατικότητα και τον ονειρικό κόσµο και να προετοιµαστούν για όσα τους επιφυλάσσει η µοίρα.

Συγγραφέας: Σοφία Δερμάτη

ISBN: 978-960-626-547-1

Αρ. σελίδων: 234

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Πηγή

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Η Σοφία Δερµάτη γεννήθηκε στον Πειραιά τη χρονιά των σεισµών κι αυτό εξηγεί πολλά. Από µικρή ηλικία της άρεσε να ζωγραφίζει, να διαβάζει βιβλία, κόµικς, manga, να

παρακολουθεί anime και ταινίες, να µελετάει λαογραφία διάφορων χωρών και να συλλέγει soundtracks. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι µητέρα τριών παιδιών και δύο σκυλιών.

4-«Μακάβριος Χορός - Το χρονικό μιας δυστοπίας» τιτλοφορείται το βιβλίο του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα Αλέξανδρου Ζάκκα που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis.

Στο πρόσφατο μυθιστόρημα του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, καταιγιστική δράση, φιλοσοφικές αναζητήσεις και συναρπαστικές ανατροπές συνθέτουν ένα περίτεχνο μωσαϊκό που δίνει σάρκα και οστά σ’ έναν εναλλακτικό κόσμο τόσο ίδιο αλλά και τόσο διαφορετικό από τον δικό μας.

Μια λεπτή γραμμή χωρίζει την ουτοπία απ’ τον εφιάλτη...

Πέντε ετερόκλητοι ήρωες, ένας πολιτικός, τρεις δημοσιογράφοι κι ένας νομπελίστας φυσικός στα ίχνη μιας συνωμοσίας χωρίς σύνορα, που απειλεί να βυθίσει τον κόσμο σ’ ένα νέο Μεσαίωνα…

Λίγα λόγια για το βιβλίο: ΜΙΑ ΛΕΠΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ…

Λίγα χρόνια μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, ένα οικουμενικό σύστημα συναλλαγών που βασίζεται στη χρήση βιομετρικών εμφυτευμάτων φιλοδοξεί να αποκαταστήσει την πίστη των ανθρώπων στη διαφάνεια και την ισονομία. Οι πολίτες του κόσμου υποδέχονται με ενθουσιασμό τη νέα οικονομική πραγματικότητα κι όλα δείχνουν ότι η ανθρωπότητα έχει απαλλαγεί πια από τις «παιδικές ασθένειες» της διαφθοράς και της οικονομικής αυθαιρεσίας.

Όταν μια μυστηριώδης δυσλειτουργία στο δίκτυο συναλλαγών κλονίζει τα θεμέλια του συστήματος, μια σειρά από βασανιστικά ερωτήματα έρχεται στο φως. Ένας πολιτικός, τρεις δημοσιογράφοι κι ένας νομπελίστας φυσικός αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν τι έχει συμβεί και σύντομα βρίσκονται στα ίχνη μιας συνωμοσίας χωρίς σύνορα, που απειλεί να βυθίσει τον κόσμο σ’ ένα νέο Μεσαίωνα…

Καταιγιστική δράση, φιλοσοφικές αναζητήσεις και συναρπαστικές ανατροπές συνθέτουν ένα περίτεχνο μωσαϊκό που δίνει σάρκα και οστά σ’ έναν κόσμο τόσο ίδιο αλλά και τόσο διαφορετικό από τον δικό μας…

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Ζάκκας

ISBN: 978-960-623-457-6

Αρ. σελίδων: 520

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Anubis

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα: Ο Αλέξανδρος Ζάκκας γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου και πέρασε τα νεανικά του χρόνια. Σπούδασε Θεολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς να εργαστεί ποτέ ως εκπαιδευτικός. Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Με τη συγγραφή ασχολείται ενεργά από το 2012. Έχει ολοκληρώσει τέσσερα μυθιστορήματα και πολλά διηγήματα, ένα εκ των οποίων έχει εκδοθεί ως μέρος ανθολογίας, ενώ άλλα έχουν φιλοξενηθεί σε λογοτεχνικούς ιστοχώρους. Ο «Μακάβριος Χορός» είναι το πρώτο του μυθιστόρημα που βρίσκει λογοτεχνική στέγη.

Τον ελεύθερο χρόνο του, όταν δεν γράφει, τον περνάει με την οικογένειά του, με φίλους ή ασχολούμενος με τ’ αγαπημένα του χόμπι, το σκάκι, τη μουσική, αλλά και τον αθλητισμό γενικότερα.

5-«Άνοδος» έχει τίτλο το δεύτερο βιβλίο της σειράς φαντασίας «Αέναη Μάχη» της συγγραφέως Άννας Σπανογιώργου, μια κυκλοφορία των Εκδόσεων Πηγή.

Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας της συγγραφέως με αιχμαλώτισε απ’ το εξώφυλλο κιόλας. Ένα ταξίδι στους Κήπους της Γαλήνης, στις Κατακόμβες και στους Κήπους της Ειρήνης. Μια ξαφνική επίθεση στο μέρος που ζούσε η πρωταγωνίστρια Κάτια έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια των αγαπημένων της. Πού είναι ο Άρης;

Θα κάνει τα πάντα με σκοπό την εύρεσή τους στη μάχη με τους Σκοτεινούς Υπερασπιστές και τους Κουβαλητές του Φωτός μα κάθε της βήμα μοιάζει αμφίβολο. Θα πονέσει, θα παλέψει, θα πέσει. Μπορεί να μείνει κάτω ή να βρει τον δρόμο για την Άνοδο… Νέα πρόσωπα, εχθροί και σύμμαχοι, δεν θα αφήσουν τίποτα και κανέναν να μπει εμπόδιο στα σχέδια τους.

Ερωτήματα, αποκαλύψεις, συνομωσίες και συμμαχίες. Ανθρώπινα τα λάθη. Η συγχώρεση όμως αξίζει σε όσους τη ζητούν και τα αναγνωρίζουν.

Ένα γρήγορο μυθιστόρημα, καθηλωτικό, που εξάπτει την φαντασία. Με αλησμόνητους ήρωες κι έντονο φινάλε. Μυστήριο κι αγωνία πλανούνται πάνω απ’ την αέναη μάχη καλού-κακού. Ζωντανές περιγραφές, ωδή σε εσωτερικές σκέψεις και δυνατοί διάλογοι πάνω σε εξελίξεις που υφαίνουν τον δικό τους ιστό. Γνωμικά και κλιμακούμενη δράση. Από την "Πτώση" ως την "Άνοδο" κι από κει ως το "Σημείο Μηδέν"...

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η Κάτια, μετρώντας τις πληγές της, προσπαθεί να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να πορευτεί στο δύσβατο μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά της, με προορισμό την αναζήτηση των αγαπημένων της προσώπων. Κάθε βήμα μοιάζει αβέβαιο και ικανό να την οδηγήσει στον πάτο του γκρεμού των αμφιβολιών.

Παράλληλα, σκοτεινοί υπερασπιστές και κουβαλητές φωτός, γνωστά και νέα πρόσωπα προσπαθούν να εκπληρώσουν τους δικούς τους σκοπούς. Αποκαλύψεις, συμμαχίες, συνομωσίες και ερωτήματα έρχονται στο προσκήνιο για να ξεμπλέξουν το κουβάρι των γεγονότων, ενώ ταυτόχρονα υφαίνουν έναν καινούργιο ιστό εξελίξεων.

Ένα είναι βέβαιο… Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη.

«…Και τώρα;

Τι θα κάνεις, Κάτια;

Πόνεσες, πάλεψες, έπεσες.

Μπορείς να μείνεις κάτω

ή να βρεις τον δρόμο για την Άνοδο…»

Συγγραφέας: Άννα Σπανογιώργου

ISBN: 978-960-626-069-8

Αρ. σελίδων: 352

Έτος έκδοσης: 2018

Εκδόσεις: Πηγή

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Η Άννα Σπανογιώργου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Σοχό Θεσσαλονίκης, όπου ζει με την οικογένειά της μέχρι σήµερα. Έχει σπουδάσει στο τµήµα Εµπορίας και Διαφήµισης στη Θεσσαλονίκη, µε εξειδίκευση στον τοµέα των πωλήσεων. Η ενασχόλησή της µε τον γραπτό λόγο την οδήγησε αρχικά στη στιχουργία, µε την οποία εκφράζει αναζητήσεις και ανησυχίες μέσα από το πρίσµα της φαντασίας, κυρίως στην αγγλική γλώσσα.

Αργότερα, η ιδέα της συγγραφής εξελίχθηκε ως µία επιπλέον πτυχή της δηµιουργικότητάς της, γεγονός που την οδήγησε στην ολοκλήρωση του πρώτου της μυθιστορήματος «Αέναη μάχη: Η πτώση» (βιβλίο 1), Εκδόσεις Πηγή (2016). Το διήγημά της «Η σκιά» συμπεριλαμβάνεται στο συλλογικό έργο «Το έπος της φαντασίας: Αδιέξοδο» των Εκδόσεων iWrite (2017) που προέκυψε από τον διαγωνισμό του φεστιβάλ Fantasmagoria. Συμμετέχει στιχουργικά στα CD των Julian’s Lullaby “Dreaming of your fears” (2011, STF Records) & “Prisoner of Emotions” (Musica, 2016).

6-«HAGAKURE – Ο Μυστικός Κώδικας των Σαμουράι» είναι το βιβλίο του Σαµουράι, φιλόσοφου, µοναχού Ζεν, Yamamoto Tsunetomo. Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Δαιδάλεος. Η μετάφραση ανήκει στην Χάιδω Σκανδύλα. (Bu-shi do, Bushido) Ο «δρόμος» (do) του «πολεμιστή» (bu-shi), ο κώδικας συμπεριφοράς του πολεμιστή και κατ’ επέκταση το αξιακό σύστημα των σαμουράϊ.

Ένα βιβλίο για όσους επιθυμούν να μυηθούν στο εσώτερο νόημα του Bushido, του ηθικού κώδικα αξιών των πολεμιστών που επηρεάζει την Ιαπωνία ακόμα και στις μέρες μας. Ένα βιβλίο που περιγράφει των Κώδικα Τιμής των γενναίων αυτών Ιαπώνων ιπποτών την εποχή της φεουδαρχίας στη μακρινή αυτή χώρα. Τα ήθη τους, τα έθιμά τους, η ζωή τους μέσα και έξω από τον πόλεμο, η αντιμετώπιση της ζωής και του θανάτου με βάση τα ιδανικά τους και τα πιστεύω τους.

Ένα από τα πλέον κλασικά αλλά και σημαντικότερα έργα της Ιαπωνικής παράδοσης, το 'Hagakure' του Σαμουράι και βουδιστή μοναχού Ζεν Yamamoto Tsunetomo σε προλογικό σημείωμα του συγγραφέα Παναγιώτη Ασημεόνογλου. Ένα ανάγνωσμα του 1700 που ενέπνευσε αμέτρητες γενιές σαμουράι και το είχαν πάντα πάνω τους οι Καμικάζε όταν θυσιάζονταν για την πατρίδα τους. "Ο δρόμος του σαμουράι βρίσκεται στον θάνατο."

Ανδρεία, αφοσίωση, ευγένεια, τιμή, φιλαλήθεια, φιλευσπλαχνία, αυτοθυσία, αφοβία απέναντι στο θάνατο. Ο συγγραφέας, θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή τη φλόγα της ιπποσύνης σε μια κοινωνία που άλλαζε με γρήγορους ρυθμούς, επαναφέρει την προσοχή μας στη σημαντικότητα της αφοσίωσης, της τόλμης, αλλά και στον αληθινό σκοπό στο μονοπάτι του πολεμιστή, που δεν είναι η δύναμη και η φήμη, αλλά η καθαρότητα του χαρακτήρα. Για τον Ιάπωνα φιλόσοφο, όταν ο άνθρωπος υπερβαίνει ψυχικά τον θάνατο, γεννά μια ανώτερη κατάσταση ζωής, εμποτισμένη με ομορφιά και χάρη που δεν μπορούν να φτάσουν όσοι ασχολούνται με τα πρόσκαιρα και την αυτοσυντήρηση. Κατάλληλο για να ζούμε πληρέστερα την κάθε στιγμή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Tο Χαγκακούρε είναι το απόλυτο βιβλίο του Μπουσίντο. Ένας πρακτικός οδηγός που συνοψίζει το πνεύμα των πολεμιστών της Ιαπωνίας. Μια μοναδική συλλογή στοχασμών και διηγήσεων διδακτικού χαρακτήρα πάνω στην ηθική, τις αξίες και την παραδοσιακή σοφία των Σαμουράι.

Γραμμένο τον 17ο αιώνα από τον απόγονο των Σαμουράι και μετέπειτα μοναχό του Βουδισμού Ζεν YamamotoTsunetomo, το κλασικό αυτό κείμενο ενέπνευσε αμέτρητους Σαμουράι, ενώ οι φοβεροί Καμικάζε το κουβαλούσαν πάνω τους όταν θυσιάζονταν για την πατρίδα τους.

Ο Tsunetomo, θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή τη φλόγα της ιπποσύνης σε μια κοινωνία που άλλαζε με γρήγορους ρυθμούς, επαναφέρει την προσοχή μας στη σημαντικότητα της αφοσίωσης, της τόλμης, αλλά και στον αληθινό σκοπό στο μονοπάτι του πολεμιστή, που δεν είναι η δύναμη και η φήμη, αλλά η καθαρότητα του χαρακτήρα. Για τον Ιάπωνα φιλόσοφο, όταν ο άνθρωπος υπερβαίνει ψυχικά τον θάνατο, γεννά μια ανώτερη κατάσταση ζωής, εμποτισμένη με ομορφιά και χάρη που δεν μπορούν να φτάσουν όσοι ασχολούνται με τα πρόσκαιρα και την αυτοσυντήρηση.

Σπάνια στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης έχουν γραφτεί βιβλία με τόσες αποκρυσταλλωμένες πρακτικές αλήθειες. Μελετώντας το Χαγκακούρε εμβαθύνουμε στο αληθινό πνεύμα των Σαμουράι, μαθαίνουμε πώς μπορούμε να ζούμε πληρέστερα την κάθε στιγμή, αλλά κυρίως, το πώς να αντιμετωπίζουμε τον φόβο του θανάτου…

Συγγραφέας: Yamamoto Tsunetomo

ISBN: 978-618-5298-56-2

Αρ. σελίδων: 166

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Δαιδάλεος

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Yamamoto Tsunetomo (1659 – 1719), Σαµουράι, φιλόσοφος, µοναχός Ζεν.