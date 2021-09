Έπειτα από αρκετούς μήνες αναγκαστικής παύσης από τις ζωντανές μας εμφανίσεις, λόγω της πανδημίας, επιστρέφουμε!

Η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας (Σ.Ο.Λ.), πλαισιωμένη από το πολλά υποσχόμενο φυτώριό της, την Σ.Ο.Λ. Τζούνιορ και το γυναικείο φωνητικό σύνολο του ΔΩΛ, InDONNAtión, παρουσιάζουν στο κοινό της Λάρισας το νέο τους πρόγραμμα με τίτλο: “Μια βραδιά στο Hollywood” σε μια και μοναδική συναυλία την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 στις 20:30 στο Κηποθέατρο Λάρισας.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος αποτελείται από μελωδίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο που έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας, όπως: Star Wars, 007 James Bond, Cinema Paradiso, Pirates of the Caribbean, Last of the Mohicans κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος, η πολυβραβευμένη γυναικεία χορωδία «InDONNAtión», η οποία συμπράττει με τη Σ.Ο.Λ. στην επικείμενη συναυλία, ερμηνεύει κινηματογραφικά τραγούδια και μιούζικαλ όπως: La vita e bella, Skyfall, The winner takes it all, Alladin κ.ά. σε πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του κορυφαίου τρομπετίστα και μουσικού της Σ.Ο.Λ., Μάριου Αντωνίου.

Το πρόγραμμα θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών και υπόσχεται να προσφέρει την ευκαιρία να βιώσουν κάτι το μοναδικό. Αναμνήσεις και χαρακτήρες ηρώων ξαναζωντανεύουν μέσα από την εκφραστική δύναμη της μουσικής επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ σκηνοθετών και συνθετών.

Ωστόσο, ιδιαίτερη στιγμή στη βραδιά της 19ης Σεπτεμβρίου, θα αποτελέσει το εμβόλιμο μουσικό αφιέρωμα στον ‘κινηματογραφικό’ Μίκη Θεοδωράκη, επίτιμο δημότη της Λάρισας από το 1983, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Τα μουσικά σύνολα θέλοντας να αποτίσουν έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, ερμηνεύουν διαχρονικές μελωδίες/παρακαταθήκη στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Μουσική διεύθυνση:

Χρήστος Κτιστάκης, Δημήτρης Κτιστάκης.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ.

Για ηλεκτρονικές κρατήσεις και αγορά εισιτηρίων στα εξής:

https://www.viva.gr/tickets/music/symfoniki-orchistra-indonnation/

Ταμείο Κηποθέατρου