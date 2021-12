Φέτος, λόγω της πανδημίας, δεν μπορούμε να διοργανώσουμε μεγάλες συναυλίες, ούτε θα λειτουργήσει το Πάρκο των Ευχών, για την ασφάλεια όλων μας και για να περάσει επιτέλους αυτός ο εφιάλτης που μας ταλαιπωρεί σχεδόν δυο χρόνια, αλλά γιορτές χωρίς μουσική δεν γίνονται!

Γι' αυτό, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων σχεδίασε τη δράση «Μουσικές στον δρόμο» με τη συμμετοχή 50+ καλλιτεχνών, που έχει ως στόχο τόσο την ανάδειξη του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, όσο και της δημιουργίας εορταστικού κλίματος.

Από την Παρασκευή 10/12/2021 και έως την Παρασκευή 31/12/2021, η Λάρισα γίνεται μία μεγάλη γιορτή… στο δρόμο, κάθε μέρα στις 12 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα, κυρίως μέσα στο εμπορικό της κέντρο και όχι μόνο!

Συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα: Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαρισαίων, Blues Trackers, Mortiz, Dino & Daphne and Friends, Άλανταλα, The Xmas Project, Κατερίνα Μπουρνάκα, Μέλισμα, Πέτρος Παλάσκας Solo, Dell’ora, Christmas Jazz, Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία, Electro Christmas, Χρήστος Γκόρτσος and the Band, Rocking Christmas, Jazz Noir, Ελπινίκη Τσονάκη, Cambos, Holiday Jazz Duo κ.ά.

Οι καλλιτέχνες είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να συνοδέψουν με το μουσικό τους πρόγραμμα τη βόλτα σας, τα ψώνια σας, τις συναντήσεις και τις ευχές σας!

Με το ίδιο σύνθημα: “Κι αυτές τις γιορτές θα τις περάσουμε μαζί!”