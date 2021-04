Στίχους του Άγγλου φιλέλληνα ποιητή Percy Bysshe Shelley μελοποίησε ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας μας Χρήστος Κτιστάκης, από το λυρικό δράμα «Hellas» και το πολυβραβευμένο γυναικείο φωνητικό σύνολο του ΔΩΛ «InDONNAtiόn», υπό την καθοδήγηση του μαέστρου της, Δημήτρη Κτιστάκη, και τηρώντας αυστηρά, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης της πανδημίας, ερμήνευσε, ηχογράφησε και βιντεοσκόπησε τη σύνθεση, η οποία θα μεταδοθεί το Σάββατο 24 Απριλίου στις 11 πρωί στο κανάλι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων στο you tube και στα κοινωνικά της δίκτυα.

https://youtu.be/K19-FryfDA0

Στο πιάνο συνόδευσε η Φρόσω Αστ. Κτιστάκη.

Χορωδοί: Σδρόλια Αμαλία, Ζιούρα Θεοδώρα, Ταμπούκα Σίλια, Κατσίφα Νικολέττα, Καραγιάννη Παρασκευή, Γκαζγκάνη Ελένη, Παπαδημητρίου Κλειώ, Κουκολίτσου Κωνσταντίνα, Σκόδρα Αικατερίνη, Ψαρρή Αναστασία, Μακρή Αναστασία, Ματθαίου Στεφανία, Μακρή Χριστίνα, Σταματοπούλου Αναστασία, Νταλανίκα Αντωνία, Παπανδρέου Αρετή, Βαλαβάνη Αριστέα, Τριανταφύλλου Βάια, Δερβένη Γλυκερία, Κωτσοπούλου Δήμητρα, Μάμμου Ειρήνη, Χατζημπάρμπα Ελένη, Λιάκου Ευανθία, Μωυσιάδου Εύα, Κοντούρη Θέμις, Σκαμάγκα Θεολογία, Ναλμπάνη Μαρία, Δαλαμάγκα-Ράπτη Μαρία

«Hellas» του Percy Bysshe Shelley 1792-1822

Ο Μέγας αιώνας του κόσμου αναγεννιέται.

Τα χρυσά τα έτη επανέρχονται.

Ένας νέος Πηνειός κυλάει τα νερά του

προς συνάντηση του άστρου της αυγής.

Μια υπερήφανη Αργώ, τη θάλασσα

διασχίζει φορτωμένη έναν νέο θησαυρό.

Νέος Ορφέας ψέλνει κι αγαπάει,

και κλαίει, πεθαίνει.

Νέες Αθήνες θα ανατείλουν και στο μέλλον.

Όπως η δύση του ήλιου στους ουρανούς

τη λάμψη της αυγής της.

* Η σύνθεση αποτελεί την επίσημη μουσική επένδυση που θα πλαισιώνει την έκθεση σύγχρονης τέχνης WAAG - We Are All Greeks! (Είμαστε όλοι Έλληνες) για τα διακόσια χρόνια του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (εγκαίνια: 14/05/2021 έως 29/08/2021).

Παραγωγή: Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών

Σκηνοθεσία & Μοντάζ: Λαμπρούλης Κώστας Εικονολήπτες: Βάλλας Δημήτριος, Λαμπρούλης Κώστας, Χατζηαντωνίου Ιωάννης, Χαρτώνας Αλέξανδρος

Τεχνικοί ΔΩΛ: Θάνος Κυρίδης, Γιώργος Πλασταράς Ηχοληψία: Λιάκος Βασίλειος Remix: Θέμης Ζαφειρόπουλος Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος