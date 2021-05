Με αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η πολυαναμενόμενη περιοδική έκθεση WAAG. We Are All Greeks!

Είμαστε Όλοι Έλληνες! άνοιξε τις πύλες της για το κοινό στις 15 Μαΐου.

Τα έργα Ελλήνων και Ιταλών εικαστικών που εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στοχεύουν στο να μας μεταφέρουν στη

σύγχρονη εποχή επικαιροποιώντας παναθρώπινες αξίες και ιδανικά που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση.

Στην επίσημη έναρξη της έκθεσης παραβρέθηκε η Προέδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", κα. Γιάννα Αγγελοπούλου η οποία και εξήρε την έμπνευση των συντελεστών της.

Η πόλη της Λάρισας συμμετέχει στην έκθεση σύγχρονης τέχνης διανθίζοντάς τη μουσικά με το γυναικείο φωνητικό σύνολο του ΔΩΛ, “InDONNAtiόn”.

Ο Χρήστος Κτιστάκης, μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας, δημιούργησε την πρωτότυπη μουσική σύνθεση "Ελλάς 1821" που βασίζεται στο

ποίημα του Percy Bysshe Shelley "Hellas".

Η “InDONNAtiόn”, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου της, Επίκουρου Καθηγητή του ΤΜΣ Ιονίου Πανεπιστήμιου Δρ Δημήτρη Κτιστάκη ερμήνευσε το έργο, ενώ στο πιάνο συνόδευσε η Φρόσω Αστ. Κτιστάκη.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο μαέστρος της γυναικείας χορωδίας και η πρόεδρος του γυναικείου συνόλου, Σίλια Ταμπούκα.

Οι επισκέπτες της Έκθεσης, απολαμβάνουν την ξενάγησή τους πλημμυρισμένοι από τους ήχους του "Ελλάς 1821" -μια διαδρομή ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν- ενώ, κατά την είσοδό τους στο Μουσείο, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το επίσημο βίντεο του έργου που πραγματοποιήθηκε από την “InDONNAtiόn” με τη στήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.

Οι εμπνευστές και επιμελητές της WAAG. We are All Greeks! Βασίλης Καραμπάτσας και Francesco Piazza, συνοδευόμενοι από την πρόεδρο και φωνητικό μέλος της χορωδίας, συναντήθηκαν με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, Πάνο Σάπκα, εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες για τη συμβολή του Δήμου στο πολιτιστικό αυτό γεγονός, και συζητήθηκε -μεταξύ άλλων- η συμμετοχή του γυναικείου φωνητικού συνόλου του Δ.Ω.Λ. στα εγκαίνια της WAAG στο Παλέρμο, τον προσεχή Οκτώβριο.