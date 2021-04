Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων και το πολυβραβευμένο γυναικείο φωνητικό σύνολο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας «InDONNAtiόn», με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, τιμά την κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας μας.

Υπό την καθοδήγηση του μαέστρου της, Δημήτρη Κτιστάκη, και τηρώντας αυστηρά, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης της πανδημίας, η InDONNAtiόn ηχογράφησε και βιντεοσκόπησε την πρωτότυπη μουσική σύνθεση για γυναικεία χορωδία και πιάνο του Χρήστου Κτιστάκη, μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας, με τίτλο «Ελλάς 1821».

Έπειτα από έναν χρόνο αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας του φωνητικού συνόλου και της πραγματοποίησης των προβών της αποκλειστικά εξ αποστάσεως λόγω πανδημίας, το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως συγκινητικό. Στο πιάνο συνόδευσε η Φρόσω Αστ. Κτιστάκη.

Κύρια πηγή έμπνευσης για το χορωδιακό έργο, που είναι αφιερωμένο στην InDONNAtiόn, αποτέλεσε το λυρικό δράμα «Hellas» του Άγγλου φιλέλληνα ποιητή Percy Bysshe Shelley.

Η σύνθεση αποτελεί την επίσημη μουσική επένδυση που θα πλαισιώνει την έκθεση σύγχρονης τέχνης WAAG - We Are All Greeks! (Είμαστε όλοι Έλληνες) για τα διακόσια χρόνια του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία και θα λάβει χώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης (εγκαίνια: 14/05/2021 έως 29/08/2021).

Η έκθεση χαίρει της αιγίδας της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη, του Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας, του Tempo Forte, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας καθώς και της Περιφέρειας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σικελικής Ταυτότητας της Σικελίας.

Η «inDONNAtion», παρά τις ανατροπές που επέφερε η πανδημία στις ζωές όλων μας, επιδιώκει, με το εν λόγω έργο, να μεταφέρει ένα μήνυμα πολιτισμού, ελπίδας και αισιοδοξίας.

Το έργο θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Απριλίου στις 11:00 στο κανάλι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο you tube και στα κοινωνικά της δίκτυα.

Παραγωγή: Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών

Βιντεοσκόπηση: Κώστας Λαμπρούλης και η ομάδα LifeOfFilm.

Ηχοληψία: Βασίλης Λιάκος

Μίξη ήχου - remix: Θέμης Ζαφειρόπουλος

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος

Τεχνική υποστήριξη: Γιώργος Πλασταράς και Θάνος Κυρίδης

Βιογραφικό «InDONNAtiόn»

Το γυναικείο φωνητικό σύνολο «InDONNAtiόn» δημιουργήθηκε το 2012 από τον καταξιωμένο μαέστρο Δρ. Δημήτρη Κτιστάκη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και απαρτίζεται από μονωδούς και επαγγελματίες μουσικούς.

Τη χορωδία συνοδεύει μόνιμα η διακεκριμένη πιανίστα Φρόσω Αστ. Κτιστάκη η οποία είναι και φωνητικό μέλος του συνόλου.

Από το 2015, «InDONNAtiόn» λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Το όνομα «InDONNAtiόn» αποτελεί λογοπαίγνιο του μουσικού όρου Intonation (τονικότητα του ήχου) και της λέξης Donna (γυναίκα).

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συνόλου είναι η πρωτότυπη χορογραφημένη προσέγγιση της χορωδιακής μουσικής με μοναδικό συνδυασμό κίνησης και ήχου. Η επιμέλεια της κίνησης ανήκει στις ταλαντούχες χορογράφους Φαίη Σούκου και Ελένη Μάρκου.

Οι συναυλίες του συνόλου χαρακτηρίζονται από άψογη ερμηνεία και υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο σε απαιτητικό ρεπερτόριο, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο χορωδιακό τραγούδι. Η «InDONNAtiόn» έχει συνεργαστεί επιτυχώς με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών με αποτέλεσμα να δημιουργεί διαρκή συνθήκη εξωστρέφειας, ενώ φέρνει το χορωδιακό τραγούδι σε ένα νέο επίπεδο.

Μέσα από τη δραστηριοποίησή της, η «InDONNAtiόn» λαμβάνει διεθνή αναγνώριση, έχοντας επιτυχώς συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ χορωδιών, αποκομίζοντας κορυφαίες διακρίσεις.

Τον Οκτώβριο του 2015 στην Καλαμάτα η «InDONNAtiόn» απέσπασε Χρυσό Βραβείο ενώ τον Οκτώβριο του 2016 στην Κέρκυρα κέρδισε Χρυσό Βραβείο και 1η θέση σε δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς Χορωδιών της INTERKULTUR. Το γυναικείο φωνητικό σύνολο έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στις ελληνικές χορωδίες που συμμετείχαν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού. Αυτή η επιτυχία, έδωσε τη δυνατότητα στην «InDONNAtiόn» να συμμετάσχει στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών «3rd European Choir Games / Grand Prix of Nations» στη Ρίγα της Λετονίας το 2017 όπου και εκεί έλαβε χρυσό βραβείο. Το 2018 πήρε μέρος στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών «Beira Interior International Choir Competition& Festival» που πραγματοποιήθηκε στο Fundao της Πορτογαλίας, έλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία της με την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ απέσπασε και το Grand Prize στον τελικό όλων των κατηγοριών του Διαγωνισμού.

Το ρεπερτόριο της ποικίλει και εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα από το κλασικό ρεπερτόριο ως τον χώρο της pop, rock, jazz, gospel και spiritual μουσικής, καθώς και σε συνθέσεις που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη χορωδία από σημαντικούς και καταξιωμένους σύγχρονους συνθέτες. Το έργο “Pater Noster”, το οποίο ο εγνωσμένης αξίας συνθέτης Χρήστος Σαμαράς έγραψε αποκλειστικά για την «InDONNAtiόn», παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον Διεθνή Διαγωνισμό Χορωδιών της Interkultur τον Οκτώβριο του 2016 στην Κέρκυρα.

Το 2018 ο μαέστρος της χορωδίας Δημήτρης Κτιστάκης επεξεργάστηκε για την «InDONNAtiόn» το μουσικό σήμα της Eurovision – σύνθεσης του Marc-Antoine Charpentier – και το οποίο παρουσίασε το γυναικείο φωνητικό σχήμα σε πανελλήνια μετάδοση στην παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής της Eurovision το 2018.

Η χορωδία έχει επανειλημμένως προσκληθεί από την Κρατική Τηλεόραση να παρουσιάσει χορογραφημένο ρεπερτόριο (DUO FINA, “του νερού τα παραμύθια…» κλπ) ενώ συναυλίες της έχουν φιλοξενηθεί στο επίσημο κανάλι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων στο YouTube, καθώς και σε ραδιοφωνικές παραγωγές, όπως η εκπομπή “Con Anima Con Brio” της ERTopen radio, αλλά και στη Βαυαρική Ραδιοφωνία.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής της πορείας, η «InDONNAtión» έχει εμφανιστεί σε επιλεγμένες τοποθεσίες όπως: Ιόνιος Ακαδημία της Κέρκυρας, Φεστιβάλ Σίφνου, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας κλπ.

Έχει συνεργαστεί με ποικίλα επιτυχημένα μουσικά σχήματα εντός και εκτός συνόρων όπως: Χορωδία του Lexington High School των ΗΠΑ, Χορωδία Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen της Γερμανίας, Μικτή χορωδία της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Λάρισας, Μουσικός Σύλλογος Λάρισας, αλλά και με μουσικούς από τους χώρους της jazz, της rock και της soul καθώς και με επαγγελματίες κλασικού και σύγχρονου χορού, parkour performers, κλπ.

Επιπλέον, η «InDONNAtiόn» συμμετέχει σε τοπικές διοργανώσεις και εορτασμούς ενώ σταθερά υποστηρίζει πρωτοβουλίες και φορείς κοινωνικού χαρακτήρα (Εγκαίνια Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ετήσιο Αντικαρκινικό Συνέδριο, Κέντρο Αποκατάστασης Animus, Θεσσαλικό Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή» κλπ).

Χάρη στον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ξεχωριστή πορεία της, κέρδισε την υποψηφιότητα για το διεθνές βραβείο καινοτομίας Classical: NEXT Innovation Award 2019.

Τον Ιούνιο του 2019 (29-06-19 ως 02-07-19) η «InDONNAtiόn» πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία περιοδεία στη Βαυαρία της Γερμανίας, έπειτα από πρόσκληση της Ειδικής Επαγγελματικής Σχολής Μουσικής του Bad Königshofen. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της η χορωδία πραγματοποίησε τέσσερις συναυλίες στις πόλεις Volkach, Hammelburg και Bad Königshofen, στο πλαίσιο των οποίων η Φρόσω Αστ. Κτιστάκη ερμήνευσε και έργα για σόλο πιάνο. Η δεύτερη συναυλία της «InDONNAtiόn» στη «Mainschleifenhalle» του Volkach, αναμεταδόθηκε ζωντανά και ηχογραφήθηκε από τη Βαυαρική Ραδιοφωνία.

Στην καλλιτεχνική δράση της «InDONNAtiόn» συγκαταλέγεται η συνεργασία της με τον διακεκριμένο συνθέτη και μαέστρο Άλκη Μπαλτά και η συμμετοχή της στον ψηφιακό του δίσκο με τίτλο "Ηλιαχτίδες" ("Sunrays") που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020 από τη Subways Music. Η χορωδία συνοδευόμενη στο πιάνο από τη Φρόσω Αστ. Κτιστάκη ερμηνεύει έναν κύκλο τραγουδιών για παιδιά (για τρίφωνη χορωδία ομοίων φωνών).

Βιογραφικό Δημήτρης Κτιστάκης

Ο Δημήτρης Κτιστάκης γεννήθηκε στη Λάρισα και ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής και Θεάτρου του Saarland (Hochschule für Musik SAAR), όπου σπούδασε Πιάνο, Διεύθυνση Χορωδίας, Διεύθυνση Ορχήστρας και απέκτησε Δίπλωμα Καθηγητή Πιάνου καθώς και 3 Μεταπτυχιακά Διπλώματα: Σολιστικό Δίπλωμα Πιάνου, Διεύθυνση Χορωδίας και Διεύθυνση Ορχήστρας.

Είναι επίσης αριστούχος πτυχιούχος Αρμονίας και Αντίστιξης. Τον Φεβρουάριο του 2020 παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η Δυτική λειτουργική παράδοση ως πρότυπο σε δημιουργίες Νεοελλήνων συνθετών: Ερμηνευτική προσέγγιση», αποκτώντας διδακτορικό τίτλο DMA με βαθμό 10 και Άριστα παμψηφεί στην κατεύθυνση εκτέλεσης στη Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της διατριβής μεταξύ άλλων, παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση τη Δεύτερη Λατινική Λειτουργία του Ν. Χ. Μάντζαρου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του μελέτησε τραγούδι με τους E. Seele, M. Bienkowska, E. Abele, πιάνο με τους K. Merscher, V. Margulis, G. Sebők, V. Berzon, M. Galling, A. Borissova, M. Lörcher και Διεύθυνση Χορωδίας και Ορχήστρας με τους A. Göpfert, G. Grün, V. Hempfling, T. Kamioka, M. Pommer, E. Östreicher.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Διεύθυνσης Χορωδίας και Ορχήστρας σε Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία, όπου επιλέχθηκε ανάμεσα σε 76 μαέστρους στην τελική τριάδα διευθύνοντας την τελική συναυλία - Europa Cantat Barcelona, 2003.

Το 2002 επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνισμού να συμμετέχει στη διετή πειραματική μεταπτυχιακή τάξη του Lied – Duo του καθηγητή Ιrvine Gage με την σοπράνο AnneKahtrin Fetik.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήταν μαέστρος των χορωδιών: Kinder und Jungendchor Wemmetsweiler, Kinderchor Rodenhof, Chorioses Rodenhof. Κατόπιν διαγωνισμού κέρδισε την θέση του διευθυντή της φημισμένης χορωδίας Madrigalchor Dillingen, με την οποία είχε πολλές συνεργασίες με την Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Saarland.

Εργάστηκε ως βοηθός Μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας και της χορωδίας της Ανώτατης Ακαδημίας του Saarland όπου διηύθυνε χορωδίες και ορχήστρες σε επίσημες τελετές του κρατιδίου.

Στο ενεργητικό του υπάρχουν ηχογραφήσεις για το Γερμανικό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση (BR, NDR, SR, DeutscheWelle, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3) καθώς και εμφανίσεις ως σολίστ, μαέστρος και συνοδός μουσικών συνόλων σε Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λετονία, Αυστραλία και ΗΠΑ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε Δίσκος ακτίνας (CD) με Παιδικά Τραγούδια, σε ποίηση Γαλάτειας Μπαλτά και μουσική Άλκη Μπαλτά για γυναικεία χορωδία με τη συμμετοχή της Χορωδίας InDONNAtion, και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα CD με Επεξεργασίες Ελληνικών Δημοτικών Μελωδιών για χορωδία a cappella με τη Χορωδία της ΕΡΤ.

Υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής επί 10 έτη φωνητικών συνόλων, Α’ μαέστρος της πολυβραβευμένης χορωδίας Μadrigalchor Dillingen και υπότροφος του Ιδρύματος Richard Wagner.

Έχει βραβευθεί για την παραγωγή Carmen από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Μουσικής και Θεάτρου και από τον ΟΚΑΝΑ.

Είναι ενεργό μέλος κριτικών επιτροπών σε διεθνείς διαγωνισμούς χορωδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κέρκυρα, Όσναμπρουκ, Σααρμπρούκεν, Φιλαρμονική του Βερολίνου, Γκέτεμποργκ, Αμβέρσα – Γάνδη 2021 World Choir Games). Είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός Διευθυντής του Γυναικείου φωνητικού συνόλου «InDONNAtiόn».

Η «InDONNAtiόn» ενσωματώθηκε κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας το 2015 στο ΔΩΛ και έκτοτε βρίσκεται υπό την αιγίδα του. Με την «InDONNAtiόn» έχει στην κατοχή του τέσσερα χρυσά μετάλλια, τα οποία συνοδεύονται από δύο νίκες κατηγορίας, σε τέσσερις διαδοχικούς διαγωνισμούς στην Καλαμάτα (2015), Κέρκυρα (2016), Ρίγα Λετονίας (2017) και Φουντάο Πορτογαλίας (2018) όπου ήταν και ο μεγάλος νικητής του Grand Prize του διαγωνισμού. Η κατάκτηση του Grand Prize αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα ελληνικής χορωδίας σε διεθνή διαγωνισμό χορωδιών. Ο Δημήτρης Κτιστάκης διδάσκει Διεύθυνση Χορωδίας στο ΔΩΛ και είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και ιδρυτής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Τρικάλων (ΣΟΝΤ / Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Τρικάλων). Δίδαξε το μάθημα Διεύθυνση Φωνητικών Συνόλων (2010 – 2012) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υπήρξε μαέστρος των ορχηστρών και της χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης.

Έχει διευθύνει σε πολλές παραγωγές Όπερας, οπερέτας και μιούζικαλ την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων. Από το 2015 διδάσκει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου κινησιολογία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεύθυνσης Χορωδίας και από το 2016 διδάσκει Διεύθυνση Χορωδίας - Ειδίκευση για διευθυντές μικτής χορωδίας και διευθύνει τη Χορωδία και το Φωνητικό Σύνολο του Τμήματος. Από τον Ιανουάριο του 2016 συνεργάζεται με τη χορωδία της ΕΡΤ έχοντας πραγματοποιήσει χορωδιακά Ρεσιτάλ σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Με τη χορωδία της ΕΡΤ έχει συνεργαστεί σε έργα ορατορίου και όπερας με τις ορχήστρες Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Καμεράτα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων σε 45 παραγωγές.

Από το 2021 ο Δημήτρης Κτιστάκης ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο «Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας».