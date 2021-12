Την εορταστική της συναυλία παρουσιάζει η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 στις 20:00, στην αίθουσα συναυλιών Δ.Ω.Λ.

Θα ακουστούν μελωδίες που έχουμε συνδυάσει με χριστουγεννιάτικες ταινίες και παραμυθένιους κόσμους. Polar express, A most wonderful Christmas, Have yourself a merry little Christmas, Sleigh ride, είναι μερικές μόνο από αυτές που θα ακουστούν.

Η κλασική μουσική συναντά την τζαζ σε υπέροχες και «πολύχρωμες» ενορχηστρώσεις για μεγάλη ορχήστρα. Μια πανδαισία ήχου που μόνο μια πλήρης συμφωνική ορχήστρα μπορεί να δώσει.

Στο δεύτερο μέρος η ορχήστρα θα παρουσιάσει την ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή σουίτα «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι. Ένα από τα διασημότερα μπαλέτα στην ιστορία της μουσικής.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης μας υπόσχεται μια ανεπανάληπτη ακουστική εμπειρία.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών, του ΔΩΛ και της στήριξης του Συλλόγου Φίλων της Σ.Ο.Λ.

Γενική είσοδος 5 ευρώ.

Η προπώληση στο viva.gr θα ισχύει μέχρι τις 29/12/2021 στις 12 το μεσημέρι.​ https://www.viva.gr/tickets/music/eortastiki-synavlia-tis-sol/

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, η προσέλευση κοινού και το ταμείο θα ξεκινήσει στις 18:00. Απαραίτητη προσκόμιση self test 24 ωρών για ανήλικους 4-17 ετών.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους του Ωδείου. Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης.