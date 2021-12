Ένα αφιέρωμα στην ελληνική έντεχνη μουσική δημιουργία θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το φιλόμουσο κοινό της Λάρισας, από το γυναικείο πολυβραβευμένο φωνητικό σύνολο του Δ.Ω.Λ. «InDONNAtiόn», την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου στις 20:00 στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.​​

Η «InDONNAtiόn», υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Δημήτρη Κτιστάκη, ερμηνεύει έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, τιμώντας την επέτειο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.



Θα παρουσιαστούν έργα των: Σπύρου Δεληγιαννόπουλου, Αθανάσιου Ζέρβα, Μίκη Θεοδωράκη, Χρήστου Κτιστάκη, Άλκη Μπαλτά, Γιάννη Σαμπροβαλάκη, Νίκου Σκαλκώτα, Νestor Taylor και Μάνου Χατζιδάκι σε πρωτότυπη μορφή για γυναικεία χορωδία και χορωδιακές επεξεργασίες των Μάριου Αντωνίου, Πάνου Κοσμίδη, Κωστή Κριτσωτάκη και Τάσου Παππά.​

Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Στο πιάνο συνοδεύει η Φρόσω Αστ. Κτιστάκη. Σολίστ: Θεοδώρα Ζιούρα, Δέσποινα Πούρικα, Αμαλία Σδρόλια.​

Ένα μέρος του προγράμματος παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο «Antonio Salinas» στο πλαίσιο των εγκαινίων της Έκθεσης «WAAG. We are all Greeks! Είμαστε όλοι Έλληνες!» στο Παλέρμο τον περασμένο Οκτώβριο.​

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ, φοιτητικό/μαθητικό 5 ευρώ.​

Προπώληση εισιτηρίων: Στο δίκτυο της viva.gr ​

https://www.viva.gr/tickets/festival/music/indonnation/

* Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους του Ωδείου. Απαραίτητη προσκόμιση self test 24 ωρών για ανήλικους 4-17 ετών. Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης και ταυτότητας.