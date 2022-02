Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων έχει ανεβάσει στο κανάλι της στο youtube, την πολύ επιτυχημένη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας “Μια βραδιά στο Hollywood” που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ένα κατάμεστο Κηποθέατρο.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, πλαισιωμένη από το πολλά υποσχόμενο φυτώριό της, την Σ.Ο.Λ. Τζούνιορ, παρουσίασαν στο κοινό της Λάρισας ένα πρόγραμμα, που στο πρώτο μέρος αποτελείται από μελωδίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο που έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας, όπως: Star Wars, 007 James Bond, Cinema Paradiso, Pirates of the Caribbean, Last of the Mohicans κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος, η Συμφωνική συμπράττει με την πολυβραβευμένη γυναικεία χορωδία «InDONNAtión» σε κινηματογραφικά τραγούδια και μιούζικαλ όπως: La vita e bella, Skyfall, The winner takes it all, Alladin κ.ά. σε πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του κορυφαίου τρομπετίστα και μουσικού της Σ.Ο.Λ., Μάριου Αντωνίου.

Ιδιαίτερη στιγμή της συναυλίας, το εμβόλιμο μουσικό αφιέρωμα στον “κινηματογραφικό” Μίκη Θεοδωράκη.

Ενορχήστρωση: Μάριος Αντωνίου

Μουσική διεύθυνση: Χρήστος Κτιστάκης, Δημήτρης Κτιστάκης

Οι επεξεργασίες και ενορχήστρωση του αφιερώματος στον Μίκη Θεοδωράκη είναι του συνθέτη Κωστή Κριτσωτάκη και η ενορχήστρωση του "Ζορμπά" ανήκει στον Γιάννη Σαμπροβαλάκη.

Παραγωγή: Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών - Δημοτικό Ωδείο Λάρισας