H Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων πραγματοποιεί τη δράση «Μουσικές ιστορίες, με όργανα και ανθρώπους» κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο, η οποία είναι προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο.

Στο πλαίσιο της δράσης, έχουν παραχθεί 6 μουσικά-εκπαιδευτικά βίντεο, όπου οι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας μαζί με τους μαθητές τους παρουσιάζουν στο κοινό κάποια από τα όργανα που διδάσκονται στο ωδείο, με στόχο τόσο τη γνωριμία-προβολή του καλλιτεχνικού δυναμικού του ωδείου, όσο και την ψυχαγωγία των πολιτών με διαδικτυακό περιεχόμενο.

Τα βίντεο προβάλλονται στο κανάλι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών στο youtube και στα κοινωνικά της δίκτυα.

Δεύτερο βίντεο: “Τάξη πιάνου Χρήστου Λενούτσου”, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Απριλίου στις 21:00. Από τότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε όποτε και όσο θέλετε, δωρεάν.

https://www.youtube.com/watch?v=37UKDcNCwoA

Σχετικά με το βίντεο ο Χρήστος Λενούτσος σημειώνει: «Η παρουσίαση του πιάνου μέσα από την εκπαιδευτική μου δραστηριότητα στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, αποτέ-λεσε μία ενδιαφέρουσα πρόκληση.

Η επαφή των παιδιών με τον κόσμο της μουσικής, η πρόοδος που παρουσιάζουν στη διάρκεια των μαθημάτων και οι αντιδράσεις τους, κατηύθυναν τη σκέψη μου για την πραγματοποίηση αυτού του βίντεο.

Μέσα από παιδικές αρχικά ερμηνείες, αλλά και από εκτελέσεις απαιτητικών έργων στη συνέχεια, προσπάθησα να αναδείξω την εξελικτική πορεία των μαθητών, την α-γάπη τους για το πιάνο, καθώς και τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ δασκάλου και μαθητή.»

Συντελεστές

Καθηγητής πιάνου ΔΩΛ: Χρήστος Λενούτσος

Ερμηνεύουν Νικολίνα Τόλια (Ribbons, F. Kern | Blues for a count, B. Berr)

Στέργιος Καραγγέλης (Longing, B. Kreader | Jumping beans, B. Kreader, F. Kern, P. Keveren)

Σπύρος Καραγιάννης (Nothing could be finer than minor, B. Boyd | Bouncing Back, P. Keveren | Scherzino, S. Maykapar)

Σταύρος Καριώτης (Πρελούδιο και φούγκα σε ρε ελάσσονα, WTK II, BWV 875, J.S. Bach | Σονάτα σε φα ελάσσονα, έργο 2, αρ. 1, 4ο μέρος: Prestissimo, L.v. Beethoven)

Έκτορας Καράτζιος-Παπαϊωάννου (Από την αγγλική σουίτα αρ. 3 σε σολ ελάσσονα, BWV 808 Πρελούδιο, J.S. Bach | Από τις "Δύο σπουδές κοντσέρτου" S. 145, σπουδή αρ. 2 "Gnomenreigen", F. Liszt)

Χρήστος Λενούτσος (Πρελούδιο "Le vent dans la plaine", βιβλίο 1, αρ. 3, C. Debus-sy)

Κάμερες: Σέμης Πετράκης, Θωμάς Λευθέρης, Νίκος Κατσαρός

Μοντάζ: Θωμάς Λευθέρης

Παραγωγή: Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών, Δημοτικό Ωδείο σε συνεργα-σία με την Musica Videos

Χρήστος Λενούτσος

Ο Χρήστος Λενούτσος είναι πιανίστας και ξεκίνησε τα πρώτα μαθήματα πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στην τάξη της Αριάδνης Καλλιάζη, αποκτώντας δίπλωμα πιάνου με διάκριση. Επίσης σπούδασε Ανώτερα Θεωρητικά με τον Γιάννη Τσανακά.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μουσικής & Εικαστικών Τεχνών του Graz Αυστρίας στο σολιστικό τμήμα πιάνου στην τάξη των Doris Wolf-Blumauer & Elza Kolodin. Αποφοίτησε με τον τίτλο ΄΄Magister der Kuenste ( Master of Art)”.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, του απονεμήθηκε το τιμητικό βραβείο «Ελένη Μυκονίου» από την Ακαδημία Αθηνών για την καλλιτεχνική του πορεία.

Έχει λάβει υποτροφίες του ιδρύματος Τζίνα Μπαχάουερ, του Υπουργείου Επιστημών & Ερευνών Αυστρίας καθώς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Οι μέχρι τώρα καλλιτεχνικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν πολλά ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου, καθώς και εμφανίσεις ως σολίστ με διάφορες ορχήστρες. Είναι μέλος του μουσικού συνόλου PIANDAEMONIUM (6 πιάνα-12 πιανίστες) και έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες, όπως Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Εθνική Λυρική Σκηνή Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κλπ.

Παρακολούθησε σεμινάρια σαν ενεργό μέλος με σημαντικούς πιανίστες, όπως Lazar Bermann, Κατερίνα Πολυζωίδου - Σουρβάλη, Lev Vlassenko, Rudolf Kehrer, Bernard Ringeisen, Patrick Cohen, Malkom Bilson.

Έχει διδάξει πιάνο στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για περισσότερα από δέκα χρόνια ως ειδικός επιστήμονας, ενώ είναι καθηγητής πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Πλήθος μαθητών του έχουν αποφοιτήσει από την τάξη του, από το Πανεπιστήμιο με ειδίκευση πιάνου καθώς και από το ωδείο, ακολουθώντας μουσική σταδιοδρομία.

Eίναι ο ιδρυτής του φεστιβάλ Μουσικότροπο που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας καθώς και του φεστιβάλ σύγχρονης σύνθεσης outHEAR New Music Week που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μουσικής και Εικαστικών Τεχνών του Γκρατς Αυστρίας.

Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.