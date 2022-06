Η METRO, από το 2015, έχει προσανατολίσει την Εταιρική της Υπευθυνότητα σε επενδύσεις μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αισθάνεται υπερήφανη που αποτελεί ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας και παρουσιάζει απτά αποτελέσματα, στο δρόμο προς την ενεργειακή ουδετερότητα.

Στο πολυσύνθετο πλέγμα των ενεργειών της εμπεριέχεται και η κυκλική οικονομία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς στοχεύει σε σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες ανακύκλωσης, με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία. Στα My market και στα METRO Cash & Carry πραγματοποιούνται πρωτοβουλίες ανακύκλωσης παλιών ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, λαμπτήρων, χαρτιού, πλαστικού, μαγειρικού λαδιού, σίδερου, πρόσφατα χρησιμοποιημένων υφασμάτων και παλιών ρούχων σε συνεργασία με το Fabric Republic, ακόμα και αποτσίγαρων στα κεντρικά γραφεία, προωθώντας τη σημασία και την αξία της για το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, λειτουργεί και η συμβολή της στη διάσωση τροφίμων, ως μέλος της «Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλη Τροφίμων».

Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους 62€ εκατ. σε φυσικά καταστήματα My market και METRO Cash & Carry, για την ανανέωση του εξοπλισμού ψύξης, φωτισμού και κλιματισμού, με νέο, υπερσύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Τα αποτελέσματα έως τώρα έχουν δείξει 37% μεσοσταθμική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 23.580 νοικοκυριών. Παράλληλα, στα νέα καταστήματα, με την τοποθέτηση των πρωτοποριακών συστημάτων, επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας 48%, συγκριτικά με τα αντίστοιχα συμβατικά καταστήματα.

Ως μία ελληνική εταιρεία που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εγχώρια αγορά λιανικής και οργανωμένης χονδρικής, έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο της, το 2027 να αποτελεί μία ενεργειακά ουδέτερη εταιρεία. Μέχρι το 2023, είναι προγραμματισμένη η εγκατάσταση 97 φωτοβολταϊκών σταθμών, σε στέγες καταστημάτων και Κέντρων Διανομής, συνολικής ισχύος 25MW. Αυτό το πρώτο βήμα, θα έχει ως αποτέλεσμα το 30% των ενεργειακών απαιτήσεων να καλύπτεται από αυτές τις ιδιόκτητες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ταυτόχρονα, σημαντικές είναι και οι διακρίσεις της METRO, όπου έχει λάβει περισσότερα από 45 βραβεία, ενώ έχει αναδειχθεί ως Energy Efficient Company of the Year 2019 και 2022 και Energy Excellence of the Year 2020. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει σταθερά η εταιρεία, από το 2015, για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

