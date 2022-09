Προσκεκλημένος Εκπαιδευτής ήταν ο κ. Rony Berger, Bob Shapell School of Social Work, Tel Aviv University, Center for Compassionate and Mindful Education (CCME), Advisory Board Center for Compassion and Altruism Research and Education Stanford University, Director of Disaster Relief and Rehabilitation at Brit Olam.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο Καθηγητή στην αντιμετώπιση των συνεπειών του μετατραυματικού στρες, μετά από κάποια φυσική καταστροφή ή τρομοκρατική επίθεση, να μιλάει για το τραύμα, το στρες που το συνοδεύει, τους λόγους που οδηγούν κάποιον σε μια αντικοινωνική συμπεριφορά, τη σημασία του πλαισίου στο να επιλέξουμε ή όχι το «καλό», αλλά και στη τεράστια σημασία του σχολείου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ, κ. Βασίλης Πινακάς, κλείνοντας το τριήμερο σεμινάριο, υπενθύμισε το σταθερό προσανατολισμό του Κέντρου Πρόληψης προς τις συνεργασίες και τη δικτύωση, ειδικά με φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και δεσμεύτηκε ότι θα ακολουθήσουν πολλές ανάλογες πρωτοβουλίες.

Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σεμινάριο.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Χρύσα Βουλγαράκη και τους συνεργάτες της για την ευγενική παραχώρηση του Γαλλικού Ινστιτούτου, την πρώτη μέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.