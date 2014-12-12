Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Λάρισας το Σαββατοκύριακο
Λάρισα | 28 Μαϊ 2021, 09:38
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Μαϊου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε πολλές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας λόγω συντήρησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αναλυτικά:
Επαρχία Ελασσόνας
Σάββατο 29/05/2021
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13.00 έως 14.00: ΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
- Από ώρα 08:00 έως 14.00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ,ΠΕΤΡΩΤΟ, ΛΥΚΟΥΔΙ, ΑΖΩΡΟΣ, ΓΕΡΑΝΕΙΑ, ΜΗΛΕΑ, ΦΑΡΜΑΚΗ, ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΓΛΑΣ.
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13.00 έως 14.00-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΓΙΑΝΝΩΤΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΛΟΥΤΡΟ, ΑΚΡΗ, ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΑΝΕΑΣ.
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13.00 έως 14.00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΑΓΙΟΝΕΡΙ ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΥΚΕΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΠΑΛΙΑΣΚΑ, ΒΑΡΚΟ, ΠΡΑΙΤΩΡΙ, ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΦΛΙΑΝΗ.
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13.00 έως 14.00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ, ΛΕΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ, ΑΕΤΟΡΑΧΗ, ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΕΤΣΙΚΟ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ),ΣΚΟΠΙΑ , ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ, ΣΠΑΡΜΟΣ Κ.Ε.Ο.ΑΧ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ, ΚΑΝΑΛΩΝ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ, ΚΑΡΥΑ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΟΦΟΣ,ΚΟΚΚΙΝΟΓΙ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ, ΠΥΘΙΟ, ΔΟΛΙΧΗ, ΛΙΒΑΔΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.
Κυριακή 30/05/2021
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12.30 έως 13.30 : ΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΟΜΕΝΙΚΟ,ΑΜΟΥΡΙ, ΔΑΜΑΣΙ, ΔΑΜΑΣΟΥΛΙ, Π.Α.Π ΔΑΜΑΣΙΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΑΜΑΣΙΟΥ.
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ,ΠΕΤΡΩΤΟ, ΛΥΚΟΥΔΙ ΑΖΩΡΟΣ, ΓΕΡΑΝΕΙΑ, ΜΗΛΕΑ, ΦΑΡΜΑΚΗ, ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΓΛΑΣ.
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΓΙΑΝΝΩΤΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΛΟΥΤΡΟ, ΑΚΡΗ, ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΑΝΕΑΣ.
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΑΓΙΟΝΕΡΙ ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΥΚΕΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΠΑΛΙΑΣΚΑ, ΒΑΡΚΟ, ΠΡΑΙΤΩΡΙ, ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΦΛΙΑΝΗ.
- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00– ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ, ΛΕΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ, ΑΕΤΟΡΑΧΗ, ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΕΤΣΙΚΟ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ),ΣΚΟΠΙΑ , ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ, ΣΠΑΡΜΟΣ Κ.Ε.Ο.ΑΧ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ, ΚΑΝΑΛΩΝ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ, ΚΑΡΥΑ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΟΦΟΣ,ΚΟΚΚΙΝΟΓΙ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ, ΠΥΘΙΟ, ΔΟΛΙΧΗ, ΛΙΒΑΔΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Κυριακή 30/05/2021
- Από ώρα 15.00 έως 17.00: ΠΟΛΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΑΣΟΥΛΑ, Α΄ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣΙ KAI MEΧΡΙ Σ.ΣΤΑΘΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.
ΛΑΡΙΣΑ
Κυριακή 30/05/2021
- Από ώρα 09:00 - 10:30: Πόλη Λάρισας: Συνοικία Ηπειρώτικα
- Από ώρα 07:30 - 13:30: α) Δημοτικό διαμέρισμα Ραχούλας, β) Πελάτες Μέσης Τάσης MOSSAR AE, Κλινική ANIMUS , γ) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής Οδού Λάρισας - Τρικάλων από κόμβο Τερψιθέας έως κόμβο Ραχούλας.
- Από ώρα 07:30 - 14:00: Πόλη Λάρισας: α) Ολύμπου 8