Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Μαϊου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε πολλές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας λόγω συντήρησης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά:

Επαρχία Ελασσόνας

Σάββατο 29/05/2021

- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13.00 έως 14.00: ΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

- Από ώρα 08:00 έως 14.00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ,ΠΕΤΡΩΤΟ, ΛΥΚΟΥΔΙ, ΑΖΩΡΟΣ, ΓΕΡΑΝΕΙΑ, ΜΗΛΕΑ, ΦΑΡΜΑΚΗ, ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΓΛΑΣ.

- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 13.00 έως 14.00-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΓΙΑΝΝΩΤΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΛΟΥΤΡΟ, ΑΚΡΗ, ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΑΝΕΑΣ.

- Από ώρα 08:00  έως  09:00 και από 13.00 έως 14.00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΑΓΙΟΝΕΡΙ ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΥΚΕΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΠΑΛΙΑΣΚΑ, ΒΑΡΚΟ, ΠΡΑΙΤΩΡΙ, ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΦΛΙΑΝΗ.

- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και  από 13.00 έως 14.00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ, ΛΕΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ, ΑΕΤΟΡΑΧΗ, ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΕΤΣΙΚΟ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ),ΣΚΟΠΙΑ , ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ, ΣΠΑΡΜΟΣ Κ.Ε.Ο.ΑΧ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ, ΚΑΝΑΛΩΝ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ, ΚΑΡΥΑ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΟΦΟΣ,ΚΟΚΚΙΝΟΓΙ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ, ΠΥΘΙΟ, ΔΟΛΙΧΗ, ΛΙΒΑΔΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Κυριακή 30/05/2021

- Από ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12.30 έως 13.30 : ΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

- Από ώρα  08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΟΜΕΝΙΚΟ,ΑΜΟΥΡΙ, ΔΑΜΑΣΙ, ΔΑΜΑΣΟΥΛΙ, Π.Α.Π ΔΑΜΑΣΙΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΑΜΑΣΙΟΥ.

- Από  ώρα 08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΜΙΚΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ,ΠΕΤΡΩΤΟ, ΛΥΚΟΥΔΙ ΑΖΩΡΟΣ, ΓΕΡΑΝΕΙΑ, ΜΗΛΕΑ, ΦΑΡΜΑΚΗ, ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ, ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΓΛΑΣ.

- Από ώρα  08:00 έως  09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΓΙΑΝΝΩΤΑ, ΚΡΑΝΕΑ, ΛΟΥΤΡΟ, ΑΚΡΗ, ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΑΝΕΑΣ. 

- Από ώρα  08:00 έως 09:00 και από 12:30 έως 13:00: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΑΓΙΟΝΕΡΙ ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΣΥΚΕΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΠΑΛΙΑΣΚΑ, ΒΑΡΚΟ, ΠΡΑΙΤΩΡΙ, ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ, ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΦΛΙΑΝΗ.

- Από  ώρα  08:00  έως 09:00  και από 12:30  έως 13:00– ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ, ΛΕΥΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ, ΑΕΤΟΡΑΧΗ, ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΕΤΣΙΚΟ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ),ΣΚΟΠΙΑ , ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ, ΣΠΑΡΜΟΣ Κ.Ε.Ο.ΑΧ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ, ΚΑΝΑΛΩΝ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ, ΚΑΡΥΑ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΟΦΟΣ,ΚΟΚΚΙΝΟΓΙ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ, ΠΥΘΙΟ, ΔΟΛΙΧΗ, ΛΙΒΑΔΙ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ.

ΕΠΑΡΧΙΑ   ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Κυριακή 30/05/2021

- Από ώρα 15.00 έως 17.00: ΠΟΛΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΑΣΟΥΛΑ, Α΄ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΒΑΡΟΥΣΙ KAI MEΧΡΙ Σ.ΣΤΑΘΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

ΛΑΡΙΣΑ

Κυριακή 30/05/2021

- Από ώρα 09:00 - 10:30: Πόλη Λάρισας: Συνοικία Ηπειρώτικα

- Από ώρα 07:30 - 13:30: α) Δημοτικό διαμέρισμα  Ραχούλας,  β) Πελάτες Μέσης Τάσης MOSSAR AE, Κλινική ANIMUS , γ) Πελάτες κατά μήκος Εθνικής  Οδού Λάρισας - Τρικάλων από  κόμβο Τερψιθέας έως κόμβο Ραχούλας.         

- Από ώρα  07:30 - 14:00: Πόλη Λάρισας: α) Ολύμπου 8