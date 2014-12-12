Τρεις οι υποψήφιοι πρόεδροι για τον ΔΣΛ - 42 οι υποψήφιοι σύμβουλοι
Λάρισα | 06 Νοε 2021, 09:55
Στις 28 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του προέδρου είναι τρεις, ενώ για τη θέση του συμβούλου κατατέθηκαν συνολικά 42 υποψηφιότητες.
Αναλυτικά:
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (3) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1. ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (42) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
11. ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
12. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ
13. ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ
14. ΖΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15. ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
16. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΚΑΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
19. ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
20. ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
21. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
23. ΛΙΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24. ΜΕΡΙΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25. ΜΗΛΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26. ΜΙΓΑ-ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
27. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
28. ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
29. ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
30. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
31. ΝΤΟΥΜΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
32. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
33. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
34. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
35. ΡΑΧΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
36. ΡΕΜΠΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
37. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
38. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
39. ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
40. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
41. ΤΡΙΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
42. ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ