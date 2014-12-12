Τρεις εβδομάδες ατελείωτης γιορτής στο Fashion City Outlet για μικρούς και μεγάλους!
Λάρισα | 18 Δεκ 2021, 11:11
Ανοικτά και αυτή την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 ώς τις 20:00
Το Fashion City Outlet έχει στολιστεί από άκρη σε άκρη και η χριστουγεννιάτικη διάθεση ξεκίνησε ήδη με το άναμμα του πιο ελπιδοφόρου χριστουγεννιάτικου δέντρου της Θεσσαλίας με στολίδια τα Αστέρια της Ευχής του Make-A-Wish.
Φέτος τα Χριστούγεννα στο μεγάλο εκπτωτικό κέντρο της Θεσσαλίας, μικροί και μεγάλοι βρίσκουν τον προορισμό τους. Λαμπερή ατμόσφαιρα, εορταστική διάθεση, τα καλύτερα δώρα για όλη την οικογένεια και εορταστικές δραστηριότητες καθημερινά έως και τις 8 Ιανουαρίου.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένο στις συνθήκες που έχουν προκύψει από την πανδημία και με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων που προβλέπονται από την πολιτεία.
Διαλέξτε μέρα και ώρα και επισκεφθείτε το Fashion City Outlet και αυτές τις γιορτές και συνδυάστε την ψυχαγωγία με τις αγορές των δώρων σας απο επώνυμα brands σε μοναδικά χαμηλές τιμές.
Τα πιο μαγικά Χριστούγεννα φέτος είναι στο Fashion City Outlet!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
18.12 ΣΑΒΒΑΤΟ
•12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00 – 12:30 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ‘’Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ’’ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ΄ΜΑΣΤΕ
•12.40 – 13:10 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ‘’Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ’’ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ΄ΜΑΣΤΕ
•12.00-20.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΓΟΥΡΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
•12.00-20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•16.00-17.00 ΠΑΡΤΥ-ΧΟΡΟΣ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ- ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ ΜΑΣ
•17.00-20.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•18.00-20.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΛΠΑ
•16.00-20.00 ΚΑΤΙ ΝΟΣΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
19.12 ΚΥΡΙΑΚΗ
•12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00-20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•12.00 – 12:30 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ‘’Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ’’ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ΄ΜΑΣΤΕ
•12.40 – 13:10 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ‘’Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ’’ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ΄ΜΑΣΤΕ
•12.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ‘ΙΑΚΩΒΑΚΗ’
•12.30 ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ BABALOON
•14.00-16.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ
•16.00-20.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ
•12.30 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ
20.12 ΔΕΥΤΕΡΑ
•17.00-21.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•16.30-20.30 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•17.00-21.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•17.00–21.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•18.00-20.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21.12 ΤΡΙΤΗ
•17.00-21.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•17.00-21.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
•18.30-20.30 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•17.00 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
•17.00-21.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•17.00-21.00 Ο ΤΑΡΑΝΔΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ…ΕΛΑΤΕ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
•17.00-21.00 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
22.12 ΤΕΤΑΡΤΗ
•17.00-21.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•18.30 – 19:00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ‘ΜΑΣΤΕ
•19.10 – 19:40 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ‘ΜΑΣΤΕ
•17.00-21.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•17.00-21.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•17.00-21.00 ΖΥΜΑΡΟΣΤΟΛΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•16.30-20.30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
23.12 ΠΕΜΠΤΗ
•12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00-20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•16.00-18.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•18.00-20.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•16.00-20.00 ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‘ΔΥΝΑΜΗ’
24.12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•11.00-19.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.30-13:00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ‘ΜΑΣΤΕ
•13.10-13:40 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΝΑ ‘ΜΑΣΤΕ
•13.00- 18.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΜΕ ΠΗΛΟ
•11.00-19.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•17.00 Ο ΤΑΡΑΝΔΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ…ΕΛΑΤΕ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
•18.00- 19.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΦΟΥΣΚΕΣ ΜΑΣ
•16.00-20.00 ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ‘ΔΥΝΑΜΗ’
•15.00-19.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
Από 27.12 εως 30.12
•17.30- 21.00 BAZAAR από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Εθελοντές του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» από ειδικό περίπτερο που θα βρίσκεται δίπλα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα πωλούν προϊόντα για την ενίσχυση του συλλόγου.
27.12 ΔΕΥΤΕΡΑ
•12.00- 20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00-20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•14.00-18.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•13.00- 20.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑ ΤΑΡΑΝΔΑΚΙ
•19.00-20.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•18.00- 19.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΛΠΑ
28.12 ΤΡΙΤΗ
•12.00- 20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•16.00-19.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•19.00-20.00 ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ GINGERBREAD ME ΤΗΝ BLOGGER @MISSTASTY & ΤΟN ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•12.00-20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•12.00- 20.00 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•17.00- 19.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ
29.12 ΤΕΤΑΡΤΗ
•12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00- 14.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΖΟΓΚΛΕΡ
•12.00- 20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•16.00-20.00 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•12.00-20.00 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
30.12 ΠΕΜΠΤΗ
•12.00- 20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Κ.ΚΑΚΙΑΣ ΧΑΛΗΜΑΓΑ-ΧΑΤΖΗ ‘’ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΤΑΚΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ’’
•12.00-20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•17.00- 19.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ
•17.30 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΖΟΓΛΕΡ
•18.00-20.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
31.12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•11.30-19.30 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΑΓΙΚΑ ΚΟΛΠΑ
•16.00 Ο ΤΑΡΑΝΔΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ…ΕΛΑΤΕ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
•13.00- 20.00 ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
•11.00-19.00 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
3.1 ΔΕΥΤΕΡΑ
•12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00- 20.00.00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ
•13.00- 15.00 ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
•16.00-20.00 ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•12.00-20.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
4.1 ΤΡΙΤΗ
•12.00- 20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00-20.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
•16.00-20.00 ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•18.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΠΟΚΗ
•16.00-20.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•12.00-20.00 ΦΤΙΑΧΝΩ ΚΟΥΚΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
5.1 ΤΕΤΑΡΤΗ
•12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•13.00- 20.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•12.00 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Κ.ΚΑΚΙΑΣ ΧΑΛΗΜΑΓΑ-ΧΑΤΖΗ ‘’ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΤΑΚΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ’’
•16.00- 20.00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•19.00-21.00 ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ
•18.00-19.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ
7.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00- 20.00 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•12.00-16.00 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•12.00- 17.00 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
•17.00-20.00 ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ
•18.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΦΟΥΣΚΕΣ
8.1 ΣΑΒΒΑΤΟ
• 12.00-20.00 ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ & ΤΟ ΞΩΤΙΚΟ ΤΟΥ
•12.00-20.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
•16.00- 20.00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΦ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΠΑΤΑΛΑ
•18.00-20.00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΟΟΥΝ