Κάθε χρόνο την εορταστική περίοδο, ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Φέτος, λόγω των δυσμενών και περιοριστικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία Covid-19, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο.

Άναμμα των φώτων του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Το εναρκτήριο λάκτισμα των εκδηλώσεων θα δώσει ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο οποίος σε μια σεμνή τελετή θα απευθύνει ευχές για “Καλές γιορτές” και θα ανάψει τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική πλατεία, την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:30, υπό τους ήχους της Ορχήστρας της Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής του ΔΩΛ και μικρού τμήματος της χορωδίας της που θα τραγουδήσει παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

“Μουσικές στο δρόμο”

Με το μήνυμα να παραμένει το ίδιο: «Κι αυτές τις γιορτές θα τις περάσουμε μαζί», η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών σχεδίασε εκδηλώσεις, όπου ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η καινοτόμα δράση της «Μουσικές στο δρόμο» με τη συμμετοχή 50+ καλλιτεχνών, που έχει ως στόχο τόσο την ανάδειξη του πολιτιστικού καλλιτεχνικού αποθέματος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, όσο και της δημιουργίας εορταστικού κλίματος στην

πόλη.



Μουσικά σχήματα: Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαρισαίων, Blues Trackers, Mortiz, Dino & Daphne and Friends, Άλανταλα, The Xmas Project, Κατερίνα Μπουρνάκα, Μέλισμα, Πέτρος Παλάσκας Solo, Dell’ora, Christmas Jazz, Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία, Electro Christmas, Χρήστος Γκόρτσος and the Band, Rocking Christmas, Jazz Noir, Νίκου-Παλάσκας, Iris Loar, Cambos, Holiday Jazz Duo.

Εργαστήρια – Παραστάσεις

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα

Παράλληλα, θα λάβουν χώρα πλήθος εορταστικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και παραστάσεων στον Μύλο του Παππά. Ο Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα, όλο τον Δεκέμβριο θα δίνει παραστάσεις για σχολεία με τον “Βιβλιοπόντικα”, στο τέλος των οποίων όλα τα παιδάκια θα κατασκευάσουν τον δικό τους Βιβλιοπόντικα για να παίξουν νόστιμο κουκλοθέατρο στο σπίτι τους!

Ακόμη, τα παιδιά θα μπορούν να βγουν αναμνηστικές χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες, με τη μασκότ του Βιβλιοπόντικα και της Τίτας Γραβιέρας.

Επίσης, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια ανοιχτή παράσταση για το κοινό με καλεσμένο τον συγγραφέα των

παιδικών βιβλίων της σειράς του Βιβλιοπόντικα, Βαγγέλη Ηλιόπουλο.

Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων θα πραγματοποιήσει χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό εργαστήριο κεραμικής για παιδιά, με κεντρικό θέμα τα ευετηρικά έθιμα του Δωδεκαημέρου στον θεσσαλικό αγροτικό χώρο και τους συμβολισμούς τους.

Με την καθοδήγηση έμπειρης κεραμίστριας, κάθε παιδί θα φτιάξει ένα κεραμικό γούρι και θα το διακοσμήσει. Παράλληλα όλα τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τα εργαλεία του αγγειοπλάστη και να δουλέψουν στον κεραμικό τροχό.

Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Στo πλαίσιo των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δ. Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, συνδιοργανώνουν εορταστικές συναυλίες με μουσικά σχήματα του Ωδείου, ώστε να... ξεπροβοδίσουμε αυτή τη δύσκολη χρονιά με μουσική που εξημερώνει τα ήθη, συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια και στην πνευματική ανάταση, παρηγορεί, ψυχαγωγεί.

Συνοπτικά, θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες:

Ρεσιτάλ πιάνου Χρήστου Κτιστάκη

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 – 20:00 ΔΩΛ

Ρεσιτάλ πιάνου με έργα Fr. Chopin και Fr. Liszt θα ερμηνεύσει ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας, Χρήστος Κτιστάκης.

Η συναυλία πραγματοποιείται για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων της Σ.Ο.Λ.

Είσοδος 10 ευρώ, φοιτητές - μαθητές 5 ευρώ.

INDONNATION Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021- 20:00 ΔΩΛ

H INDONNATION με αφορμή τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση τιμά τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία – Έλληνες σύγχρονοι συνθέτες.

Είσοδος 10 ευρώ, φοιτητές - μαθητές 5 ευρώ.



Συναυλία της Ορχήστρας Λαϊκής Μουσικής

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 – 20:00 ΔΩΛ

«Ένας αιώνας λαϊκή μουσική» είναι ο τίτλος του μουσικού αφιερώματος που θα παρουσιάσει η Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής του ΔΩΛ.

Τραγούδια που όλοι αγαπάμε και τραγουδάμε όπως: «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Φραγκοσυριανή», «Κοντά στα ξημερώματα», «Στα χρόνια της υπομονής», θα ακουστούν από τις γνήσια λαϊκές φωνές του Αλέξανδρου Τσιωνά και της Αντωνίας Βισβίκη και την Ορχήστρα Λαϊκής Μουσικής του ΔΩΛ με τον πάντα προσεγμένο στη λεπτομέρεια ήχο της.

Είσοδος 10 ευρώ, φοιτητές - μαθητές 5 ευρώ.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία – Μικτή Χορωδία ΔΩΛ & Μουσικό

Σύνολο «Ενωδεία»

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 – 20:00 ΔΩΛ

Μουσικό οδοιπορικό με ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια των εορτών του δωδεκαημέρου, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Πόντος, Κέρκυρα, Καστοριά, Θράκη, Χίος, Μακεδονία, Δωδεκάνησα, Μ. Ασία, Ξάνθη, Σάμος, Κύπρος, κ.α.), συνδεδεμένα με το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο Αμερικάνος».

Είσοδος 10 ευρώ, φοιτητές - μαθητές 5 ευρώ.



Εορταστική Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 – 20:00 ΔΩΛ

Εορταστικά τραγούδια απ' όλο τον κόσμο θα ερμηνεύσει η Σ.Ο.Λ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστές μελωδίες όπως “The Christmas song”, “Have yourself a merry little Christmas”, “Sleigh ride” κ.α. καθώς επίσης και

τη σουίτα «Καρυοθραύστης» από το ομώνυμο μπαλέτο του P. I. Tchaikovsky.

Είσοδος 10 ευρώ, φοιτητές-μαθητές 5 ευρώ.

Video mapping “Το κοριτσάκι με τη μάσκα” στο κτήριο της παλιάς Ιατρικής σχολής στην πλατεία Ταχυδρομείου

Η τεχνολογία χαρτογραφημένης προβολής (projection mapping ή video mapping) χρησιμοποιεί βιντεοπροβολείς, αλλά αντί να προβάλλει σε μια επίπεδη λευκή οθόνη, χαρτογραφεί μέσω ειδικού λογισμικού μη επίπεδες ή μη λευκές επιφάνειες μετατρέπoντας έτσι οποιαδήποτε πρόσοψη σε μια

δυναμική οπτική απεικόνιση.

Για την Χριστουγεννιάτικη προβολή επιλέχτηκε το πλέον κεντρικό και γνωστό κτήριο της Λάρισα, αυτό της Ιατρικής σχολής, καθώς εκείνες τις γιορτινές μέρες, με την ανοιχτή αγορά, θα έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και θα συμπληρώνει την εορταστική διάθεση.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί από το βράδυ των Χριστουγέννων 25/12 έως και το βράδυ 28/12. Το 3d animation θα προβάλλεται κάθε μέρα από τις 18:00 έως τις 20:30 κάθε μισή ώρα.

Η προβολή της εγκατάστασης θα ξεκινήσει με χριστουγεννιάτικα γραφικά τα οποία θα προβληθούν χαρτογραφημένα στο κτήριο και θα λαμβάνουν

υπόψιν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτηρίου όπως είναι συνηθισμένο να γίνεται σε τέτοια event. Στη συνέχεια θα προβληθεί με τον ίδιο τρόπο, 3d animation με πρωτότυπο περιεχόμενο το παραμύθι «Το κοριτσάκι με την μάσκα».

Το παραμύθι έχει γραφτεί ειδικά για την χριστουγεννιάτικη εγκατάσταση σε συνεργασία με τον Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα. Θα έχει διάρκεια έως 4 λεπτά και θα προσπαθήσει να περάσει το μήνυμα αγάπης των Χριστουγέννων υπό το πρίσμα της σύγχρονης εποχής και των αναγκών που έχουν προκύψει από την υγειονομική κρίση.



Πυροτεχνήματα

Η φετινή χρονιά λόγω των μέτρων δεν θα κλείσει με την καθιερωμένη συναυλία στο Φρούριο, αλλά δεν θα λείψουν τα πυροτεχνήματα. Με την αλλαγή του χρόνου, ο ουρανός της πόλης θα λάμψει από τα πυροτεχνήματα που εκτοξευτούν τόσο από τον Λόφο όσο και από το Δημαρχείο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό εορταστικό σκηνικό.

Προβολές στο κανάλι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο you tube Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου η Αντιδημαρχία Πολιτισμού θα προβάλλει από το κανάλι της στο you tube, συναυλίες και άλλα δρώμενα.

Μείνετε συντονισμένοι!