Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας συμμετείχε στην Διεθνή Διημερίδα για τη Διεπιστημονική Έρευνα των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών υφασμάτων που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου με πρωτοβουλία του καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του ΑΠΘ κ. Πασχάλη Ανδρούδη και της προϊσταμένης της Εφορείας κας Έλενας Παπασταύρου.

Η περίπτωση των τυποβαφείων του Τυρνάβου αναλύθηκε από την διευθύντρια του Μουσείου κα Φανή Καλοκαιρινού μέσα από παρουσίαση με θέμα: «Block - printed Textiles of Tyrnavos:From the dying workshops to the Ethnographical Museum of Larissa/ Τα σταμπωτά του Τυρνάβου: Από τα παραδοσιακά τυποβαφεία στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας».

Στο Συνέδριο συμμετείχαν καθηγητές και ειδικοί ερευνητές από διάφορα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, οι οποίοι παρουσίασαν έρευνες σχετικές με τα υφάσματα από τη βυζαντινή έως και τη σύγχρονη εποχή.

Το Μουσείο προσκλήθηκε να παρουσιάσει την ιστορία και την παράδοση της τυποβαφικής στον ελλαδικό χώρο με έμφαση στα σταμπωτά του Τυρνάβου.

Στην ενότητα «Συμβολές στην τεχνική ιστορία της Τέχνης» παρουσιάστηκε η ιστορία και η παράδοση των τυποβαφείων του Τυρνάβου, με παράλληλη ανάλυση στοιχείων για την παρασκευή των χρωμάτων με φυσικές χρωστικές και των σταδίων που ακολουθούνται από την χάραξη και την κατασκευή των ξυλότυπων έως και τη σύνθεση των σταμπωτών υφασμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προέλευση, την εξέλιξη και τον συμβολισμό των διακοσμητικών μοτίβων των σταμπωτών. Τέλος, παρουσιάστηκε η δημιουργική αξιοποίηση της παραδοσιακής αυτής τεχνικής, όπως γίνεται μέσα από τις ειδικές σχετικές δράσεις του ΛΙΜΛ για την τυποβαφική.

Η αποτίμηση ήταν πολύ θετική, καθώς έγινε διάχυση της τεχνικής και της αναβίωσής της από το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, με έκδηλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες για περαιτέρω επιστημονικό διάλογο και συνεργασίες.