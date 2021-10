Στα μέσα Οκτωβρίου, ένα τηλεοπτικό συνεργείο της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ZDF (Zweites Deutsches Fernesehen – ZDF) θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα για τις ανάγκες γυρισμάτων του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ με τίτλο “Heinrich Schliemann - to whom belongs the treasure of Priam‘?”.

Πρόκειται για μια ταινία 45 λεπτών του Γερμανού σκηνοθέτη , ιστορικού και συγγραφέα βιβλίων Dr Frank Vorpahl.

Ο Dr Frank Vorpahl στο πλαίσιο της έρευνας για την υλοποίηση του ντοκιμαντέρ επισκέφθηκε τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα στις 29 Ιουλίου 2021.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης συνεργάστηκε με την Αντιπρόεδρο κ. Άννυ Ψάρρα και την προϊσταμένη του μουσείου κ. Ιωάννα Δεληγιάννη, για την προετοιμασία των προβλεπόμενων γυρισμάτων, εστιάζοντας στα περίφημα «έπιπλα Σλήμαν» που κάποτε στόλιζαν το Ιλίου Μέλαθρον, το νεοκλασικό αρχοντικό του Ερρίκου Σλήμαν και της συζύγου του Σοφίας, στην Αθήνα, το σημερινό Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας.

Με αφορμή τα 200ά γενέθλια του Ερρίκου Σλήμαν στις 6 Ιανουαρίου 2022, υλοποιείται το ντοκιμαντέρ του Dr Vorpahl το οποίο θα «ακολουθήσει» τα βήματα του «εξερευνητή της Τροίας» και του «ανασκαφέα των Μυκηνών».

Στο πλαίσιο αυτό, το γερμανικό τηλεοπτικό συνεργείο θα κάνει γυρίσματα σε όλες τις περιοχές ανασκαφών και μουσεία παγκοσμίως που συνδέονται με την προσωπικότητα του Σλήμαν: στην Αθήνα και στο Βερολίνο, στην Ιθάκη και στις Μυκήνες, στην Τροία και την Κωνσταντινούπολη, το Σακραμέντο, τη Μόσχα και το Παρίσι, παρουσιάζοντας και συζητώντας για εκπληκτικές και κρίσιμες πτυχές του έργου και της ζωής του από ένα διεθνές πάνελ εξαιρετικών επιστημόνων.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του γερμανικού τηλεοπτικού συνεργείου τον Οκτώβριο, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα ως κάτοχος του εφευρετικού γραφείου του Ερρίκου Σλήμαν θα υποδεχτεί επίσης τον καθηγητή Matthias Wemhoff, διευθυντή του Μουσείου Staatliche του Βερολίνου για το Vor- und Frühgeschichte (Κρατικό Μουσείο Προϊστορικής και Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας του Βερολίνου) να ολοκληρώσει μια συμφωνία μεταξύ Λάρισας και Βερολίνου για να επιτρέψει την πρώτη διεθνή έκθεση επίπλων γραφείου του Ερρίκου Σλήμαν ως δάνειο από τη Λάρισα κατά τη διάρκεια μιας επερχόμενης έκθεσης Schliemann στο μουσείο του Βερολίνου που θα ξεκινήσει τον Μάϊο του 2022.

Η διεθνής προετοιμασία για αυτό το φιλόδοξο έργο του μουσείου του Βερολίνου έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και συμπεριλαμβάνει και την έκθεση

των επίπλων Σλήμαν της Συλλογής Κατσίγρα.

Μετά την επικοινωνία και την πρόταση του μουσείου του Βερολίνου η οποία ήρθε μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το αίτημα και όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και έκθεσης των επίπλων και αποφάσισε θετικά.

Κατόπιν αυτού η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, εργάζονται σχετικά με την έκδοση απόφασης του αρμοδίου οργάνου εξαγωγής των επίπλων Σλήμαν από τη χώρα, όπως προβλέπεται, καθώς το 2001, με υπουργική απόφαση χαρακτηρίστηκαν έργα τέχνης χρήζοντα ειδικής κρατικής προστασίας.

Το ντοκιμαντέρ, του Frank Vorpahl, εφόσον ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, θα παρουσιαστεί από τη Γερμανική τηλεόραση (Zweites Deutsches Fernesehen – ZDF) στις 7 Ιανουαρίου 2022 και θα μπορεί κανείς από την Ελλάδα να το δει διαδικτυακά μέσω του www.zdf.de . Παράλληλα, από τις 19 Αυγούστου κυκλοφορεί μια νέα βιογραφία του Ερρίκου Σλήμαν από τον Dr Frank Vorpahl, δυστυχώς μόνο στα γερμανικά.

Τα έπιπλα Σλήμαν – Το γραφείο του Γεωργίου Κατσίγρα

Τα έπιπλα του γραφείου του Ερρίκου Σλήμαν έχουν πολλαπλή αξία, διότι αφενός αποτελούν ένα σπάνιο δείγμα του ελληνικού υλικού πολιτισμού από τα τέλη του 19ου αιώνα και αφετέρου είναι συνδεδεμένα με δύο σημαντικές προσωπικότητες: σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ καθ’ υπόδειξη και για λογαριασμό του αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν για την κατοικία του στην Αθήνα, το «Ιλίου Μέλαθρον».

Τα μοτίβα τους (φτερωτοί κριολέοντες, ανθέμια, κεφαλές κριαριού, πόδια λιονταριού, αθηναϊκή γλαύκα, κεφαλές σατύρων) παραπέμπουν στην αναβίωση της αρχαιότητας μέσα από το πνεύμα του νεοκλασικισμού.

Τα έπιπλα κατασκευάστηκαν στη Βιέννη το 1880 από ξύλο καρυδιάς, ενώ το 1955 τα αγόρασε ο γιατρός Γεώργιος Κατσίγρας από τον παλαιοπώλη Στάθη Κυρλόγλου -αν και τα διεκδικούσε και η τότε βασίλισσα Φρειδερίκη- για να τα τοποθετήσει έκτοτε στο γραφείο του, αρχικά στην κλινική και κατόπιν στο προσωπικό του ιατρείο.

Συνοδεύονται από τρία χάλκινα αγάλματα –της Πηνελόπης, του Διονύσου και ενός ιππέα.

Περιήλθαν στην κατοχή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας ως κληροδότημα του Γεωργίου Κατσίγρα το 1998 μαζί με 1170 βιβλία και 57 επιπλέον έργα τέχνης συμπληρώνοντας τη δωρεά του συλλέκτη προς την πόλη της Λάρισας.

Έκτοτε, εκτίθενται μόνιμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.