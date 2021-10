«Η συμβολή της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση μιας υγιούς και βιώσιμης πόλης στην μετά-COVID εποχή”, είναι το θέμα της συζήτησης στο διαδικτυακό πάνελ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας που ξεκίνησε την Παρασκευή και διεξάγεται στην Λάρισα με διοργανωτή την Επιστημονική Ενωση για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Το διαδικτυακό πάνελ διοργανώνεται με την στήριξη της δράσης «Πόλη που Μαθαίνει» του Δήμου Λαρισαίων και θα διεξαχθεί από τις 7 μ.μ. εως τις 9 μ.μ.

Συντονιστής: Τράντας Γιώργος, Διευθυντής 2ουΣΔΕ Λάρισας - Δημοσιογράφος,

Δεληγιάννης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων, Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ted Fleming, Adjunct Associate Professor of Adult Educaon, at Teachers College Columbia University, New York

Jürgen Forkel-Schubert, Hamburg representave for UNESCO GNLC, co-chair of the cluster ESD cies

Emmanuella Doussis, Professor, UNESCO chairholder on climate diplomacy - Director of the Instute of European Integraon and Policy Πανεπιστημίου Πειραιά

Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace

