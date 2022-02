Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από 14-16/2/22 δια ζώσης η μεγάλη διεθνής εμπορική έκθεση κρασιού και αποστάγματος WINE PARIS – VINEXPO 2022

Η έκθεση, που είναι η εμβληματική έκθεση του ομίλου Vinexposium και πραγματοποιήθηκε στο Paris Expo Porte de Versailles, σηματοδότησε την επανέναρξη των εκδηλώσεων με φυσική παρουσία για τη βιομηχανία οίνου και οινοπνευματωδών ποτών.

2.800 εκθέτες από 23 χώρες

Σε διάστημα τριών ημερών, περισσότεροι από 2.800 εκθέτες από 23 χώρες συμμετείχαν στην έκθεση στο Παρίσι, όπου παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα προϊόντα τους στις αίθουσες 3, 4, 5 και 6 στο εκθεσιακό κέντρο.

Ονόματα όπως François Lurton, Gérard Bertrand, E. Guigal, Maison M. Chapoutier, Domaine Paul Mas, Castel Frères, Maison Sichel, Bernard Magrez, Grands Chais de France και Gh Martel & Cie Champagne παρευρέθηκαν μαζί με μικρότερους παραγωγούς, όπως ως οι Ανεξάρτητοι Αμπελουργοί Ακουιτανίας και οικογενειακά διοικούμενες επιχειρήσεις, όπως τα Vins Chevron Villette, Vignobles Vellas και Château Castigno.

Η αίθουσα 5, που προορίζεται για διεθνείς παραγωγούς, καλωσόρισε, μεταξύ άλλων, κρασιά του Λουξεμβούργου, Advantage Austria, Tenuta Lamborghini, Wines of Lebanon, Wines of Germany, Cesari, Carpineto, Consorzio Di Tutela Della Doc Prosecco, Consorzio Tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Gaja, J. Garcia Carrion, Viniportugal Wines Of Portugal, Hammeken Cellars και Flechas De Los Andes.

Παράλληλα με τα κρασιά στην αίθουσα 3, η περιοχή Be Spirits by Vinexpo και το μπαρ Infinite συγκέντρωσαν αποστάγματα από όλο τον κόσμο, από μικρο-αποστακτήρια έως γνωστές μάρκες.

Το Επιμελητήριο Λάρισας συμμετείχε για πρώτη φορά στην εν λόγω έκθεση με δύο αξιόλογες και δυναμικές στον τομέα των εξαγωγών επιχειρήσεις - μέλη της περιοχής μας, τις κάτωθι

- ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ και

- ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΝΤΟΥΓΚΟΥ

Οι επιχειρήσεις -μέλη μας έκαναν αξιόλογες επαφές κατά τη διάρκεια της έκθεσης και είναι απόλυτα ικανοποιημένες από τη συμμετοχή τους. Ο Πρόεδρος Σωτήριος Γιαννακόπουλος εκπροσώπησε τον Φορέα μας στην παραπάνω έκθεση.