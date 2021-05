Το διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ OPEN NIGHTS επιστρέφει για 6η συνεχή χρονιά, πιο ανοιχτό, εξωστρεφές και διαδραστικό από ποτέ.

Διατηρώντας ως βάση του τον Μύλο του Παππά, το OPEN NIGHTS βγαίνει έξω, σε ολόκληρη την πόλη και συναντά το κοινό του σε λιγότερο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους, σε δρόμους, βιτρίνες καταστημάτων, αλλά και διαδικτυακά.

Με χορό, εικαστικά, performances, ποίηση, προβολές, συζητήσεις και εργαστήρια, το φεστιβάλ γίνεται μέρος της πόλης και η πόλη γίνεται μέρος του φεστιβάλ.

Φέτος, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες από τη Λάρισα αλλά και όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνομιλούν και δημιουργούν, με κοινό θέμα τη Στάση.

Στάση λεωφορείου, στάση του σώματος αλλά και στάση ζωής. Στάση ως συνθετικό της αντίστασης και της επανάστασης. Στάση για σκέψη, στοχασμό και για τη δημιουργία νέων τρόπων ύπαρξης.

Επιδιώκοντας ένα όσο το δυνατόν πιο πολύπλευρο πρόγραμμα, το OPEN NIGHTS εξακολουθεί να συνομιλεί και να συμπράττει με διεθνή φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως το Thessaloniki Cinedance International (TCI), ενώ φέτος καλωσορίζει στην οικογένεια συνεργατών του και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Το OPEN NIGHTS διοργανώνεται από την ομάδα χορού OFF ART - Σκηνικές Παρουσίες και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Για πρώτη φορά φέτος, το φεστιβάλ γίνεται στην αρχή του καλοκαιριού, ενώ δράσεις του θα συνεχίσουν και θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή ή προγραμματίστε μία στάση σε κάποια από τις δράσεις του OPEN NIGHTS σε όλη την πόλη.

Σε όλους τους χώρους δράσεων του ΟPEN NIGHTS λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19, όπως ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην έκθεση παίρνουν μέρος οι παρακάτω καλλιτέχνες στους αντίστοιχους χώρους:

Ρούλα Αντωνοπούλου (Αθήνα), Γλυπτική εγκατάσταση - Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53

Αλεξάνδρα Δαλάκα (Λάρισα), Ζωγραφική - Ξενοδοχείο Acropol, Βενιζέλου Ελευθερίου 142

Άρτεμις Διαμαντή (Λάρισα), Eγκατάσταση - 4tailors, Κύπρου 44

Κώστας Δουλούδης (Λάρισα), Εγκατάσταση - Prosperus, Αθανασίου Διάκου 2

Δήμητρα Εξάρχου (Λάρισα), Site Specific Installation - Must, Ρούσβελτ 29-31

Edom (Λάρισα), Graffiti - Dandy, Μανδηλαρά 3

Μαρία Ζησοπούλου (Λάρισα), Φωτογραφία - Dominique, Παπαναστασίου 21

Νόρα Θεοδωσιάδου (Λάρισα), Ζωγραφική - Wisedog, Διονυσίου του Σκυλοσόφου 3

Θράκα λογοτεχνικό περιοδικό, Video project ποίησης, «ΣΤΑΣΟΥ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ» – Prosperus, Αθανασίου Διάκου 2

Ιουλίττα Καραμαύρου (Θεσσαλονίκη), Ζωγραφική - Walk the line tattoo studio, Ασκληπιού 34

Μαρία Καραθάνου (Αθήνα), Site Specific Installation - Ρωμαϊκή δεξαμενή Διοκλητιανού, Μανωλάκη 6

Θοδωρής Καρκατσέλας (Λάρισα), Sound design - Ρωμαϊκή δεξαμενή Διοκλητιανού, Μανωλάκη 6

Νίκος Κουράκης (Αθήνα), Ζωγραφική - Ξενοδοχείο Acropol, Βενιζέλου Ελευθερίου 142

Έλλη Κυριαζή (Λάρισα), Εγκατάσταση - Bau.clo, Παπαναστασίου 30

Αλεξάνδρα Μασμανίδου (Αθήνα), Φωτογραφία – Harta, Παπαναστασίου 18

rene p.g/karl grümpe (Αθήνα), Video art – Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53

Stephanie Maier (Μόναχο, Γερμανία), Video art - Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53

Κωνσταντίνος Παπαργύρης (Λάρισα), Ζωγραφική - Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53

Λία Σταμοπούλου (Αθήνα), Ζωγραφική – Atrion, Μεγάλου Αλεξάνδρου 23 & Παπακυριαζή γωνία

Κωστής Τσιάχας (Λάρισα), Sound installation – Αναθηματική στήλη Ποσειδώνα, οδός Δήμητρας

Παναγιώτη Σαµσαρέλος (Λάρισα/ Ρώμη), Site specific τοιχογραφία. Με την θεωριτική και ψυχαναλυτική υποστήριξη της Μαρινέλας Λιρνάρδος – Ισχομάχου & Τροίας, Άγιος Κωνσταντίνος

Κορνηλία Χριστοδούλου (Αθήνα), Video χορού - Wisedog, Διονυσίου του Σκυλοσόφου 3

Ώρες επισκέψεων για τους εκθεσιακούς χώρους:

Ρωμαϊκή δεξαμενή στην Μανωλάκη 6 (είσοδος από το υπόγειο γκαράζ), Τρίτη έως Παρασκευή & Κυριακή 19:00 -21:00

Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53

Τρίτη έως και Σάββατο 10:00-14:00 & Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 18:00-21:00

Προβολές:

Είσοδος ελεύθερη

● Θερινό σινεμά Μύλος του Παππά:

6/6 21:30

προβολή: Thessaloniki Cinedance International(TCI) Το διεθνές φεστιβάλ εστιάζει στη σύνδεση του χορού με τον κινηματογράφο επιλέγοντας διάφορες, ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερης διάρκειας ταινίες, σε μια βραδιά.

13/6 21:30

προβολή: Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Τι χρώμα έχει αυτός ο κόσμος (What colour is this world), 2019

Σκηνοθεσία /σενάριο: Ralitza Dimitrova

Βραβείο της Επιτροπής Ισότητας του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Δράσεις: Όλες οι δράσεις του Open Nights θα κινηματογραφηθούν αργά το απόγευμα και είναι ελεύθερες για τους θεατές. Οι ακριβείς ώρες που θα θα πραγματοποιηθούν δεν ανακοινώνονται για αποφυγή συνωστισμού.

● Λόφος Φρουρίου- πεζόδρομος (κάτω από τα σκίαστρα)

8/6

Performance/ κινηματογράφηση χορού: WHERE IS MY BODY

ιδέα: Κορνηλία Χριστοδούλου (Αθήνα). Πού βρίσκεται τελικά το αναλογικό σώμα μέσα σε όλη αυτή την νέα καθημερινότητα ψηφιοποίησης του; Χορός: Κορνηλία Χριστοδούλου, Μαρία Κυρμά. Ολοκλήρωση και παρουσίαση του project το φθινόπωρο

14/6

Performance site-specific: ΧΟΡΕΥΤΕΣ

ιδέα- επιμέλεια: Ροδούλα Γκουλιαμπέρη (Θεσσαλονίκη). Πώς συνεχίζουν οι χορευτές μετά από ένα χρόνο δεμένοι στην ακινησία; Πώς μπορούν να συνεχίσουν όταν ακόμη και η συντήρηση τους γίνεται άθλος; 4 χορευτές από τη Θεσσαλονίκη «συνομιλούν μέσα από την κίνηση» με χορευτές από την πόλη της Λάρισας.

● Στάση λεωφορείων Δικαστικού Μεγάρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου

16/6

Performance: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ιδέα-ερμηνεία: Ιωάννα Λιούτσια, (Θεσσαλονίκη). Ένα έργο πάνω στα θέματα της γυναικείας ταυτότητας, που ανιχνεύει τις αντιμαχόμενες ιδέες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν, να υπερασπιστούν και συχνά να ισορροπήσουν σ’' αυτές, οι γυναίκες σήμερα.

διαδικτυακές δράσεις:

Διαδραστικό έργο online: ENNUI?/ ΑΝΙΑ? της εικαστικού Stephanie Maier. Στη γενική πλήξη κατά την περίοδο της πανδημίας, τα στερεότυπα των ρόλων των φύλων που αμφισβητήθηκαν τα τελευταία χρόνια, έγιναν ξανά φυσιολογικά και συνηθισμένα, ενώ παραμένουν μεταξύ των ισχυρότερων και πιο άκαμπτων αιτιών του σεξισμού και της ανισότητας.

Η Γερμανιδα εικαστικός, μας καλεί να δημιουργήσουμε καλλιτεχνικά πάνω σε μια λέξη που θα επιλέξουμε και που θα συνοψίζει την προσωπική μας εμπειρία σε σχέση με τα στερεότυπα των ρόλων των φύλων κατά την περίοδο του εγκλεισμού. Στείλτε μας τις δημιουργίες σας στο: opennightsfestival@gmail.com. Η συνολική έκθεση των έργων θα παρουσιαστεί το Φθινόπωρο.

Διαδικτυακό Σεμινάριο γραφής: «Είναι κι αυτή μια στάσις. Νιώθεται» (Κ.Π.Καβάφης) Η Στάση είναι μια λέξη φορτωμένη με ποικίλες έννοιες. Κάποιες από αυτές ανήκουν στα ζητούμενα της λογοτεχνικής έκφρασης και επικοινωνίας. Κάποιες άλλες αποτελούν τον θεματικό πυρήνα της ποίησης και της πεζογραφίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναζητηθούν/δημιουργηθούν κείμενα βασισμένα στο θέμα του φετινού φεστιβάλ. Το εργαστήρι εισηγείται ο Γιάννης Αντάμης, συγγραφέας, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.

Πρώτη δωρεάν συνάντηση και παρουσίαση του εργαστηρίου 12/6. Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής στο opennightsfestival@gmail.com και στο 6972311320.

Διάρκεια σεμιναρίου 3 μήνες. Παρουσίαση επιλογής λογοτεχνικών έργων διαδικτυακά και σε έντυπη μορφή το Φθινόπωρο.

Διοργάνωση:

Concept-Υλοποίηση-καλλιτεχνική διεύθυνση: Ρούλα Καραφέρη

Οργάνωση: OFF ART- σκηνικές παρουσίες

Προβολή-επικοινωνία : Βασιλική Σαγώνα, Στέλλα Μπαλδώκα

Βοηθοί παραγωγής: Σάκης Γκαλτέμης, Δήμητρα Τζιαφέτα

Τεχνική υποστήριξη: Γρηγόρης Καραφέρης, Νίκος Ντούλας

Video λήψη, post-production: Σωτήρης Παππάς

Γραφιστικά: Κος Μαρκάτος

Συνεργαζόμενη εικαστική επιμελήτρια: Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου

Σύμβουλοι μουσικής: Λευτέρης Μπατζανούλης, Κώστας Σταυριανός

Σύμβουλος λογοτεχνίας: Αντώνης Ψάλτης

Περισσότερες λεπτομέρειες στο https://www.opennightsfestival.com/ και στο https://www.facebook.com/Open.Nights.Off.Art