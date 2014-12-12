Ρapid tests την Παρασκευή σε σεισμόπληκτες περιοχές της Λάρισας
Λάρισα | 01 Απρ 2021, 19:04
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Παρασκευή 2 Απριλίου 2021:
- Στην Π.Ε. Λάρισας:
10:00-16:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΜΑΣΙ
12:00-13:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙ
13:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
10:00-12:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ
13:00-15:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
12:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ
14:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝΔΡΑ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΙΛΑΔΑ
12:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΑΧΟΥΛΑ
14:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ
- Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09:00 έως 14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DRIVE-THROUGH ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
09:00 έως 14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
- Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:30-12:00 ΓENIKO NOΣOKOMEIO TPIKAΛΩN
10:00-12:00 KENTPIKH ΠΛATEIA KAΛAMΠAKAΣ
10:00-13:30 KENTPIKH ΠΛATEIA TPIKAΛΩN
10:30-12-00 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN ΠANAΓIA KAΛAMΠAKAΣ
10:30-12-30 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΛΗΣ
12:30-14:00 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN ΔIABA KAΛAMΠAKAΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
09:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.ΠΑΜΙΣΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
08:00-11:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΑΣ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Τ.Κ ΦΡΑΓΚΟΥ
09:00-11:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ
11:00-14:00 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ