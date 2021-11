Ο Δήμος Λαρισαίων και το Δίκτυο Major Cities of Europe, διοργάνωσαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 13-15 Οκτωβρίου 2021 το διεθνές συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe. Το συνέδριο Major Cities of Europe αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική αυτοδιοίκηση για περισσότερα από τριάντα χρόνια και αναγνωρίζεται ως το κατεξοχήν ευρωπαϊκό συνέδριο που επικεντρώνεται στον μετασχηματισμό αιχμής και την τεχνολογική καινοτομία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το συνέδριο του 2021, λόγω της πανδημίας, διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Δήμο Λαρισαίων (Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΚΕΔΕ και του e-Trikala και αποτελεί προπομπό του μεγάλου δια ζώσης συνεδρίου που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2022 στη Λάρισα.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει μια ποικιλία περιπτώσεων μελέτης από τοπικές κυβερνήσεις, δημόσιους και ερευνητικούς οργανισμούς και να προκαλέσει συζητήσεις για τις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν μέσα από διαφορετικές προοπτικές και προσεγγίσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού δίνοντας έμφαση στις προσδοκίες των πολιτών.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν:

➢ Ψηφιακός Μετασχηματισμός

➢ Το μέλλον της ψηφιακής τοπικής αυτοδιοίκησης & ηγεσίας

➢ Αξιοποίηση δεδομένων

➢ Τρόποι παρακίνησης των πολιτών στην υιοθέτηση της τεχνολογίας.

➢ Πληροφορική & αειφόρος ανάπτυξη

➢ Η δεοντολογία στον ψηφιακό μετασχηματισμό

➢ Διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια & ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο

➢ Ψηφιακός μετασχηματισμός και Τουριστική ανάπτυξη

Το συνέδριο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 500 αντιπρόσωποι από 36 χώρες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν από διακεκριμένους ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς παρουσιάστηκαν πολλές και ποικίλες περιπτώσεις μελέτης από τοπικές κυβερνήσεις, δημόσιους και ερευνητικούς οργανισμούς. Ένας νέος κόσμος που έρχεται και για τον οποίο πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πόλεις να προετοιμαστούν.

Οι συζητήσεις που ακολούθησαν μετά τις παρουσιάσεις ήταν ιδιαίτερα ζωντανές και ενδιαφέρουσες, ενώ η πόλη της Λάρισας δέχθηκε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να αναλάβει τη διοργάνωσή του, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα – προκλήσεις που θα κληθούν να επιλύσουν στο άμεσο μέλλον οι ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερα θερμά ήταν και τα λόγια του Προέδρου του Δικτύου MajorCitiesofEurope κ. GiorgioPriester, ο οποίος εξήρε την συνεργασία και την ομαδική δουλειά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και εξέφρασε την πρόθεση του δικτύου για τη διοργάνωση του συνεδρίου το 2022 στην Λάρισα το Μάιο. “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την πρόθεσή μας να διοργανώσουμε το συνέδριο του 2022 στη Λάρισα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα την κοινή διοργάνωση της εκδήλωσης, που σίγουρα θα έχει μεγάλη επιτυχία όπως φέτος.”

Η Λάρισα μπορεί να μην μπόρεσε λόγω της πανδημίας να φιλοξενήσει το συνέδριο του 2021 δια ζώσης, αλλά εντυπωσίασε με διάφορα βίντεο που προβάλλονταν συνεχώς στην αρχή, στο τέλος και στα διαλείμματα του συνεδρίου. Βίντεο από την πόλη της Λάρισας αλλά και την ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας την πόλη στο εξωτερικό και δελεάζοντας τους συμμετέχοντες για τη δια ζώσης παρακολούθηση του συνεδρίου το Μάιο του 2022 στη Λάρισα.