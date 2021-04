Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριοΤετάρτη 14 Απριλίου 2021:

- Στην Π.Ε. Λάρισας:

10:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΚΑΖΑΡ- ΑΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑ

10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

- Στην Π.Ε. Μαγνησίας:

9.00-14.00 DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ

9.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9.00-11.00 DRIVE THROUGH ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ

12.00-13.30 DRIVE THROUGH ΜΟΥΡΕΣΙ ΠΗΛΙΟΥ

- Στην Π.Ε. Τρικάλων:

09:00-11:00 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN ΠEPIOXH ΠPΩHN KΛΩTΣOTHPA (ΛAIKH AΓOPA)

10:00-12:00 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN ΠΛATEIA ΔEΣΠOTIKOY

10:00-12:00 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN ΠEPIOXH MΠAPAΣ KONΔYΛH KAI ΠΛAΣTHPA (ΠAPKAKI)

11:00-15:00 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN KENTPIKH ΠΛATEIA TPIKAΛΩN

11:30-13:30 MAZIKOΣ EΛEΓXOΣ ΣTHN ΠΛATEIA BOYBHΣ

- Στην Π.Ε. Καρδίτσας:

09:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

09:00-14:00 DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ

11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΘΗΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ