Πού θα γίνουν δωρεάν rapid tests την Τρίτη στη Λάρισα
Λάρισα | 19 Απρ 2021, 17:41
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τρίτη 20 Απριλίου 2021:
- Στην Π.Ε. Λάρισας:
10:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
10:00-16:00 DRIVE THROUGH ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΑΜΑΣΙ
12:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙ
14:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΟΥΡΙ
10:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ
12:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
14:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΑΙΤΩΡΙ
10:00-14:00 DRIVE THROUGH ΦΑΡΣΑΛΑ
- Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09.00-11.00 DRIVE THROUGH ΑΓΡΙΑ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH Α' ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ
- Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
10:00-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
11:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
11:00-13:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12:00-15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΛΕΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ)
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΞΥΝΟΝΕΡΙ (Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ)