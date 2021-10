Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για το Ετήσιο Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe, με τίτλο “From here to where? Succeed in the post Covid transformation”, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 13-15 Οκτωβρίου 2021, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Λαρισαίων.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΚΕΔΕ, του e-Trikala και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί προπομπό του μεγάλου δια ζώσης συνεδρίου που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2022 στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις διαφορετικές προοπτικές και προσεγγίσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις προσδοκίες των πολιτών.

Συγκεκριμένα προετοιμάζονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

➢ Ψηφιακός Μετασχηματισμός στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

➢ Το μέλλον της ψηφιακής τοπικής αυτοδιοίκησης & ηγεσίας

➢ Αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων

➢ Τρόποι παρακίνησης των πολιτών στην υιοθέτηση της τεχνολογίας.

➢ Πληροφορική & αειφόρος ανάπτυξη

➢ Η δεοντολογία στον ψηφιακό μετασχηματισμό

➢ Διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια & ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο

Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές παγκόσμιας φήμης όπως οι Alan R. Shark, Executive Director at Public Technology Institute – USA, Robin Hambleton, Emeritus Professor of City Leadership – University of the West of England, Bristol, UK and Director of Urban Answers, Rossen Naydenov, Officer in ENISA - The European Union Agency for Cybersecurity και πολλοί άλλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.majorcities.eu/.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα μετάδοσης https://mce.liveon.tech/.