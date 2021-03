«Η παγκόσμια υγειονομική κρίση αποτελεί ευκαιρία για τη μετάβαση σε μια πιο δίκαιη, αλληλέγγυα και ανθεκτική κοινωνία. Η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποδείξει ότι είναι δυναμική και μπορεί να προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής. Η Ευρώπη καλείται να απαντήσει στις πρωτόγνωρες κρίσεις που μας περιβάλλουν με ευελιξία και πρακτικές λύσεις.

Και να κινηθεί ταχύτατα, γιατί η ταχύτητα είναι αυτή τη στιγμή το μόνο εργαλείο που μπορεί να δώσει στον ευρωπαίο πολίτη, το χαμένο εισόδημα και να δημιουργήσει ανάσες ελπίδας και προοπτική για ένα δημιουργικό μέλλον» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Πολιτική συνοχής της Ε.Ε.- Η επίδρασή της στη Θεσσαλία» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας:

« Με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 5.200 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,7 δις ευρώ. Έργα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων, στηρίζουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν την καθημερινότητα και φέρνουν άμεσο όφελος και προστιθέμενη αξία στην πραγματική, τοπική οικονομία.

Ανοίξαμε δρόμους μέσα από την Ευρώπη. Επαναδημιουργήσαμε τη λίμνη Κάρλα, το πολυβραβευμένο, μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ευρώπη. Αποδώσαμε στην ανθρωπότητα το πρώτο και μοναδικό υποθαλάσσιο μουσείο στη χώρα, τον «Παρθενώνα των ναυαγίων», στην Περιστέρα της Αλοννήσου.

Προχωράμε, πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, στην ηλεκτροκίνηση του θεσσαλικού σιδηροδρόμου. Κατασκευάσαμε δεκάδες σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σχολεία και στηρίξαμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με υποδομές και δράσεις. Από το πρόγραμμα των Αστικών Αναπλάσεων επενδύουμε πάνω από 80 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των 4 μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και μικρότερων οικισμών. Ολοκληρώσαμε έργα πόσιμου νερού παντού.

Όλοι οι οικισμοί άνω των 2.000 κατοίκων αποκτούν βιολογικό καθαρισμό, μαζί με οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές στα νησιά μας. Προχωράμε στη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ. Σχεδιάσαμε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτισμού εντάσσοντας περισσότερα από 25 νέα έργα. Ολοκληρώνουμε μεγάλα έργα υποδομών, συνδέοντας τις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας με ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

Από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στηρίζουμε τους ανθρώπους της παραγωγής για τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών τους. Κατασκευάσαμε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα: στο Μέγα ποταμό, στον Ξηριά στο Βόλο, στην Κάρλα και στον Πηνειό. Περισσότερα από 180 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός των δράσεων στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προώθηση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη ομάδων όπως οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι Ρομά, την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, την προστασία των γυναικών που είναι θύματα βίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και των διακρίσεων.

Εξοπλίσαμε όλα τα Ειδικά Σχολεία της Θεσσαλίας με ειδικά μηχανήματα και εξοπλισμό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Χρηματοδοτούμε τη μεταφορά μαθητών δημοτικού σχολείου σε κολυμβητήρια για να αθληθούν και να μάθουν κολύμπι. Στηρίζουμε τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος προκειμένου να μπορούν να στέλνουν δωρεάν τα νήπια σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επιδοτούμε τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα για να αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου.

Μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ενισχύθηκαν στην Περιφέρεια μας με επισιτιστική και βασική υλική συνδρομή χιλιάδες πολίτες. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με πάνω από 210 εκατ. ευρώ, μέσω των προγραμμάτων «Επανεπενδύω» και «Επενδύω στη Θεσσαλία», στηρίζουμε τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας, ενισχύουμε με το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ το κεφάλαιο κίνησης μικρών επιχειρήσεων, ενισχύουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις. Χρηματοδοτούμε την ενεργειακή αναβάθμιση 86 δημόσιων κτιρίων, όπως δεκάδες σχολικά συγκροτήματα κάθε βαθμίδας, Νοσοκομεία, Επιμελητήρια, Δημαρχεία, Δικαστικά Μέγαρα κλπ» σημείωσε ακόμη ο κ. Αγοραστός. Και συμμετέχουμε σε περισσότερα από τριάντα ευρωπαϊκά προγράμματα με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

«Η Ευρώπη έχει αποδείξει σε περιόδους που η κοινωνία βρίσκεται σε δύσκολη θέση ότι μπορεί να είναι ευέλικτη. Το 2015, εν μέσω οικονομικής κρίσης, διεκδικήσαμε να αλλάξει η αρχιτεκτονική χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα και μετά από μεγάλη πίεση το καταφέραμε.

Στη νέα, παγκόσμια υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, η Ευρώπη προσαρμόστηκε αναδιαμορφώνοντας τα προγράμματα της και ενεργοποιώντας νέα πρωτόγνωρα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο κορωνοϊός ήταν μια απρόβλεπτη μεταβλητή που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και τις αδυναμίες των συστημάτων που εφαρμόζαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Η οικονομία στη νέα εποχή χρειάζεται μια νέα αντιμετώπιση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας εξαντλούνται. Είναι η ώρα που ο καθένας μας καλείται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Δεν είναι εύκολο αλλά είναι απολύτως αναγκαίο. Η Ευρώπη χρειάζεται να δείξει ευελιξία και να δώσει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων.

Η πανδημία μπορεί να αποτελέσει την πύλη προς μια πιο ανθεκτική και ασφαλή κοινωνία. Η κρίσιμη μεταβλητή για την επιτυχία της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας είναι η ταχύτητα. Μόνο με ταχύτητες μεγάλες, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η Ευρώπη δικαιώνοντας το ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε και τη θέση που της αξίζει. Η ταχύτητα μπορεί να μας δώσει πίσω το χρόνο που χάσαμε.

Είναι το σημαντικότερο εργαλείο που καλούμαστε να αξιοποιήσουμε, που μπορεί να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα του ευρωπαίου πολίτη και να δημιουργήσει ανάσες ελπίδας και προοπτική για ένα δημιουργικό μέλλον».



Ελένη Παλαιολόγου, υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα:

«Η πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μόνο ποσά που εισρέουν, αλλά απτά έργα που αγγίζουν την καθημερινότητα όλων μας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Ε.Ε. έχει συμβάλλει μέσω του ΕΣΠΑ ώστε να δοθούν απαραίτητοι πόροι για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε υποδομές και επιχειρήσεις.

Οι επιπλέον πόροι του Νext Generation EU, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δίνουν τεράστιες δυνατότητες στην θεσσαλική εύφορη γη, τα Πανεπιστήμια και τις τοπικές επιχειρήσεις και οδηγούν σε μια κλιματικά ουδέτερη και ακόμα πιο εξωστρεφή οικονομία με έμφαση στον τομέα της αγροδιατροφής.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επικοινωνία και δημοσιότητα των θετικών αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής στην καθημερινή ζωή. Συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάδειξή της σε Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης, το πολυβραβευμένο από την Ευρώπη έργο της ανασύστασης της Κάρλας και τις ενέργειες επικοινωνίας At the school of Open Cohesion σε συνεργασία με σχολεία της Περιφέρειας».

Κων/νος Τσουτσοπλίδης, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα:

«Η προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τη χώρα και άλλαξε το πρόσωπο της Θεσσαλίας με εμβληματικά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Καθώς είμαστε στην εκκίνηση της νέας Προγραμματικής περιόδου 2021-2027 θέλω να σταθώ σε ένα άλλο μεγάλο κεκτημένο: η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής ενσωμάτωσε στις διοικήσεις των Περιφερειών μας μια ολοκληρωμένη τεχνογνωσία για την υλοποίηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων και αυτό αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο.

Με εφόδια αυτή την εμπειρία μπορούμε να σχεδιάσουμε το επόμενο βήμα της πολιτική συνοχής στη χώρα μας. Η πανδημία αλλάζει και την σχέση μας με την πολιτική συνοχής, ίσως για να μας συντονίσει καλύτερα με τους υπόλοιπους εταίρους για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Η Ένωση αντέδρασε αποφασιστικά στην πρωτοφανή οικονομική ύφεση που γέννησε η υγειονομική κρίση, κινητοποιώντας ένα συνολικό χρηματοδοτικό εργαλείο που δεν έχει προηγούμενο.

Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη διαρθρωτική σημασία είναι η σαφήνεια της αναπτυξιακής πρότασης που συνοδεύσει την ενεργοποίηση αυτού του εργαλείου. Έχουμε τους πόρους για να ξαναχτίσουμε την οικονομία μας με στόχο μια κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό. Για την πατρίδα μας, η συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, αφού επί χρόνια συζητάμε για την ανάγκη να υιοθετήσουμε ένα βιώσιμο παραγωγικό υπόδειγμα.

Είναι πολύ ελπιδοφόρο να πληροφορούμαστε ότι το ελληνικό σχέδιο αξιολογείται ως ένα από τα πειστικότερα μεταξύ των σχεδίων που έχουν υποβληθεί από τις χώρες -μέλη. Γεννιέται η ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα, αφού αντί να αναζητήσουμε άλλοθι σε κάποια νεφελώδη ελληνική ιδιαιτερότητα, επιδιώκουμε να βρεθούμε στη διεθνή πρωτοπορία. Η Θεσσαλία, ως μία από τις δυναμικότερες Περιφέρειες της χώρας μπορεί και θα πρωταγωνιστήσει σε αυτή την εθνική προσπάθεια».

Μελίνα Σαραφίδου, προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας:

«Η πολιτική συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών σε όλες τις Περιφέρειες και τις πόλεις της Ε.Ε. με εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής.

Την Περίοδο 2014-2020, τα τρία Ταμεία παρέχουν συνολική επένδυση 485 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. να χρηματοδοτεί 355 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η Πολιτικής Συνοχής έχει 5 βασικούς στόχους:

1.Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων.

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων.

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

5.Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών».

Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης , επικεφαλής EUROPE DIRECT , Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας:

«Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη - μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει έδρα τη Λάρισα και βρίσκεται υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Φορέας υλοποίησης του Κέντρου είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρεια Θεσσαλίας, από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Στο Κέντρο παρέχονται συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης.

Με αφορμή τα 40 χρόνια της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Europe Direct Θεσσαλίας προγραμματίζει δράσεις όπως έκδοση έντυπου και ψηφιακού Λευκώματος για τα 40 χρόνια της ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε., βιντεοσκόπηση 6 εν εξελίξει σημαντικών έργων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δράσεις στα σχολεία με το Δίκτυο Teachers 4 Europe.