Συνεχώς αυξανόμενη η πολυμορφία στην καινοτομία, σε όλους σχεδόν τους τομείς της Πολιτικής: Αυτή είναι η κύρια αποκάλυψη των φετινών Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική. Σε 413 έργα που υποβλήθηκαν από 25 ευρωπαϊκές χώρες, η κρίση του κορονοϊού και η κλιματική κρίση αναδείχθηκαν ως ισχυροί παράγοντες αλλαγής για το πολιτικό έργο.

Είτε σώζει ζωές, είτε προστατεύει θέσεις εργασίας και την οικονομία, είτε καθιστά δυνατή τη σχολική εκπαίδευση με ψηφιακά εργαλεία – κατά τη διάρκεια του 2021, η καινοτομία στην πολιτική αναδείχθηκε εμφατικά σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Καθώς η αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τους πολιτικούς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, το πολιτικό έργο έχει αλλάξει ουσιαστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Όταν τα πράγματα καταρρέουν, οι παλιοί τρόποι άσκησης πολιτικής δεν είναι πλέον εφικτοί. Οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, κλιματική κρίση και Covid, είναι πραγματικά ασυνήθιστες καταστάσεις, που πλέον γίνονται κανόνας στο πολιτικό έργο. Όσοι πολιτικοί είναι δημιουργικοί και θαρραλέοι, ανταμείβονται από τους πολίτες στη χώρα τους, αλλά και στα βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική, έτσι ώστε άλλοι σε όλη την Ευρώπη να μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από τη δουλειά τους » επισημαίνει ο Έντβαρντ Στράσερ, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής του Ινστιτούτου Καινοτομίας στην Πολιτική.

Έλληνες Φιναλίστ

Φέτος, η ελληνική παρουσία είναι κάτι παραπάνω από ισχυρή με πέντε ελληνικά έργα ως φιναλίστ, σε τέσσερεις κατηγορίες. Μάλιστα ο Δήμος Χανίων είναι παρών με δύο διαφορετικά έργα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Στην κατηγορία της Ψηφιοποίησης, η χώρα μας έχει δύο υποψήφια έργα: Τον Δήμο Χανίων με το έργο «Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ» με υπεύθυνο τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη και τον Δήμο Μοσχάτου με το έργο «CITY ON» με υπεύθυνο τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Ευθυμίου.

Στην κατηγορία της Οικολογίας, φιναλίστ είναι ο Δήμος Αρταίων με την «Πλατφόρμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης FollowGreen» με υπεύθυνο τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Τσιρογιάννη.

Στην κατηγορία της Εκπαίδευσης, φιναλίστ είναι ο Δήμος Λαρισαίων, με το «Πανεπιστήμιο των Πολιτών» και υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Δεληγιάννη.

Τέλος, στην κατηγορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φιναλίστ είναι και πάλι ο Δήμος Χανίων με το έργο «Κοινωνικό Πλυντήριο» με υπεύθυνη την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Ελένη Ζερβουδάκη.

«Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο να βλέπουμε την Ελλάδα να εδραιώνει τη θέση της στον θεσμό των Πανευρωπαϊκών Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική, με όλο και περισσότερες υποψηφιότητες και πραγματικά ποιοτικά έργα. Αυτό μας δείχνει πώς οι Έλληνες πολιτικοί δε μένουν στάσιμοι, παρά τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουν, αλλά αντίθετα διαθέτουν την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να υλοποιήσουν έργα που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα των πολιτών», σχολίασε ο Δήμητρης Ρούλιας, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Out of the Box.

Τελετές βραβείων και συνέδρια σε εννέα πόλεις

Τα φετινά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική θα εορταστούν με μια πανευρωπαϊκή σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022. Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejčinović Burić, και την υποστήριξη της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, Dubravka Šuica, κάθε εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη σε μία κατηγορία βραβείων-Κοινότητα, Δημοκρατία, Ψηφιοποίηση, Οικολογία, Οικονομία, Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ποιότητα Ζωής και Στρατηγικές Covid-19 -και θα αποτελείται από μία διάσκεψη ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών και την απονομή των βραβείων.

Σχετικά με τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική

Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική αναγνωρίζουν τα πιο θαρραλέα και δημιουργικά πολιτικά έργα στην Ευρώπη. Στόχος του διαγωνισμού είναι να εντοπιστούν και να αναδειχθούν οι λαμπρές περιπτώσεις Ευρωπαίων πολιτικών και να παρουσιαστούν οι λύσεις που υλοποίησαν και σε άλλους, πέρα από σύνορα και κόμματα, ως πηγή έμπνευσης και παράδειγμα για ανάλογη δράση.. Τα τελευταία πέντε χρόνια, κριτικές επιτροπές πολιτών από 5.000 Ευρωπαίους επέλεξαν 42 νικητές ανάμεσα σε πάνω από 2.000 πολιτικά έργα. Εκκινητής των βραβείων είναι το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική, μια εταιρεία με στόχο την αποστολή να εντοπίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει την καινοτομία στην πολιτική με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και όχι μόνο.

