Πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνάντηση εργασίας των επιστημονικών υπευθύνων των Κύκλων Μάθησης του Πανεπιστημίου των Πολιτών, με στόχο το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την νέα χρονιά 2021-2022, με την παρουσία και του επιστημονικού υπεύθυνου ομότιμου καθηγητή εκπαίδευσης ενηλίκων κ. Αλέξη Κόκκο.

Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, ειδικοί από το χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας, της διά βίου μάθησης και της απασχόλησης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Λαρισαίων ανέλαβαν την υποβολή προτάσεων σε 12 θεματικά πεδία: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών, Τεχνολογική Εκπαίδευση, ΤΠΕ, Άνεργοι & Προώθηση στην Αγορά Εργασίας, Γενική παιδεία, Τέχνη και Εκπαίδευση, Μουσειακή Αγωγή, Εκπαίδευση Ευάλωτων Ομάδων (ΡΟΜΑ, πρόσφυγες-μετανάστες, άτομα με αναπηρία), θέματα Πρόληψης και Αγωγής Υγείας.

Η αξιοποίηση των πόρων της τοπικής κοινωνίας και οι συνεργασίες, η οργάνωση καλά δομημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η σύνδεσή τους με δράσεις, η έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, οι ανθρωπιστικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και η προώθηση της έννοιας του ενεργού πολίτη θα αποτελέσουν και τα βασικά κριτήρια για τη διαμόρφωση των κύκλων μάθησης για την νέα περίοδο 2021-2022.

Η ανακοίνωση του προγραμματισμού για τη νέα περίοδο προγραμματίζεται για τις αρχές Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι δράσεις του Πανεπιστημίου των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων είναι υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, ενώ κορυφαία στιγμή της προηγούμενης περιόδου ήταν η ανακοίνωση της βράβευσης της πόλης για το “Πανεπιστήμιο των Πολιτών” με το βραβείο Grundtvig 2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (European Association for the Education of Adults – EAEA).

Στη συνάντηση συμμετείχαν συνεργάτες & μέλη τη Επιστημονικής Επιτροπής κ.κ. Ιωάννα Γιαννακοπούλου- φιλόλογος, Απόστολος Μπάρλος- πρώην Παιδαγωγικός Σύμβουλος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλίας, Όλγα Τσιούρβα- Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, Δημήτρης Σακατζής- καθηγητής νοσηλευτικής, Χρήστος Γκόβαρης- καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Λιόβας- Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, Ξένια Βασιλείου- MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων) με εξειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας, Άρτεμις Παπαδημητρίου- Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Θεσσαλίας.

Εκ μέρους του Δήμου συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Δημήτρης Δεληγιάννης, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κος Γιώργος Σούλτης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Εκπαιδευτικών Δράσεων κος Σωτήρης Βούλγαρης, η αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης, Κοιλάδας & Αγροτικής Ανάπτυξης κα Απρίλη Ρίτα, η Διευθύντρια Παιδικών σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων κα Σταυρούλα Μπαξεβάνου, και οι κ.κ. Νίκη Τσιούγκου και Βίκυ Γκούθα, στελέχη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λαρισαίων: 2410680249 & 2410680250

facebook: Larissa Learning City - Η Πόλη που Μαθαίνει