Στο πλαίσιο του 6ου διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ OPEN NIGHTS που διοργανώνεται από την ομάδα χορού OFF ART - Σκηνικές Παρουσίες και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας θα παρουσιαστεί την Τρίτη 8 Ιουνίου η Performance/ κινηματογράφηση χορού WHERE IS MY BODY.

Με στόχο το φεστιβάλ να γίνει μέρος της πόλης και η πόλη μέρος του φεστιβάλ, το απόγευμα της Τρίτης, 2 χορευτές και 4 βιντεοκάμερες βγαίνουν στον πεζόδρομο του Λόφου του Φρουρίου- (κάτω από τα σκίαστρα).

Πού βρίσκεται το αναλογικό σώμα μέσα στη νέα καθημερινότητα ψηφιοποίησής του;

Μια performance, μια στάση, μια παύση του σώματος μπροστά στην κάμερα, κατά την οποία το αναλογικό σώμα συναντά την ψηφιακή προβολή του. Το αναλογικό σώμα, υπό τις νέες συνθήκες, βρίσκεται σε μια κατάσταση αδράνειας και παύσης.

Ταυτόχρονα όμως, το ψηφιακό σώμα συμμετέχει σε online meetings που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Η ψηφιακή εικόνα των σωμάτων εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με την μνημονική εικόνα. Στο καθεστώς της μνήμης “βρισκόμαστε «μέσα» σε κάτι που δεν έχει «μέσα» και σ’ ένα «έξω» που δεν έχει «έξω».

Στη νέα ψηφιοποιημένη καθημερινότητα η εικόνα γίνεται κομμάτι της μνήμης και όχι απλώς η μορφή με την οποία μας παρουσιάζεται η μνήμη.

Πόσο και πώς η ψηφιακή εικόνα των σωμάτων σχετίζεται με την μνημονική εικόνα αυτών; Το δημόσιο σώμα εντάσσεται στην performance και αποτελεί κομμάτι της.

Μια στάση_ Μια παύση_ _

Στην performance χορεύουν οι: Κορνηλία Χριστοδούλου και Ρούλα Καραφέρη.

Η ολοκλήρωση και τελική παρουσίαση του project θα γίνει το φθινόπωρο.

*Στο φεστιβάλ λαμβάνονται όλα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γι΄αυτό δεν ανακοινωνεται ακριβής ώρα της εκδήλωσης, ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός.

Η Κορνηλία Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι 21 ετών. Ασχολείται με το μπαλέτο και τον σύγχρονο χορό από μικρή ηλικία, καθώς κατέχει και το Intermediate (ballet) από το Royal Academy of Dance.

Επίσης, είναι δασκάλα lindy hop και authen - tic solo jazz. Τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται με τη δημιουργία δικών της χορογραφιών και την εύρεση του τρόπου έκφρασής της μέσα από τον χορό.

Το πρώτο της έργο προβλήθηκε στο 11th Athens Video Dance Project και το δεύτερο θα προβληθεί στο φεστιβάλ με τίτλο “Pause” του Leverage dance theater of Texas. Παράλληλα, φοιτεί στο 4ο έτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι ενεργό μέλος της Πολιτιστικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Ο.Π.).

Γραφιστική εικόνα: Βασιλεία Πουλιανίτη.