Λάρισα: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test τη M. Δευτέρα
Λάρισα | 25 Απρ 2021, 19:17
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021:
- Στην Π.Ε. Λάρισας:
10:00-16:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
10:00-14:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΛΙΒΑΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
- Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ (ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ)
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΑΛΜΥΡΟΣ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΛΕΧΩΝΙΑ
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
- Στην Π.Ε. Τρικάλων:
08:30-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
09:00-12:00 DRIVE THROUGH ΣΤΗΝ ΖΩΑΓΟΡΑ
09:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΡΚΑΚΙ)
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
11:30-15:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:
17:00 -20:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
- Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΥΡΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ