Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο εργαστήριο Local Lab #actnowlocal με θέμα την εφαρμογή του ΣΒΑΚ στην πόλη και τις επιπτώσεις των αλλαγών στους κατοίκους, που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021 στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ.

Δεκαοκτώ (18) τοπικά εργαστήρια πόλεων από την Ευρώπη, την Ασία και τη Β. Αφρική εργάστηκαν ομαδικά πάνω σε μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η πόλη τους και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν διαδικτυακά με ειδικούς επαγγελματίες που παρουσίασαν καλές πρακτικές και έδωσαν χρήσιμη καθοδήγηση και τεχνογνωσία. Η δράση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Innovation in Politics. Την Άνοιξη του 2022, εκπρόσωποι των διαφορετικών ομάδων θα συναντηθούν και θα μοιραστούν τα αποτελέσματά τους σε μια διεθνή Διάσκεψη Δημάρχων (the ACT NOW Mayors’ Conference).

Η ομάδα της Λάρισας με ενθουσιασμό και δημιουργική διάθεση για τρεις μέρες ανέπτυξε έναν εποικοδομητικό διάλογο μέσα σε ένα συνεργατικό κλίμα για το θέμα της εφαρμογής του ΣΒΑΚ και συνομίλησε διαδικτυακά με τον Paweł Jaworski, ειδικό στην πειραματική αστικοποίηση (experimental urbanism) και την Jarmila Fekiacova, project manager.

Τις επόμενες μέρες η τοπική ομάδα της Λάρισας θα μεταφέρει τις ιδέες και τις προτάσεις για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του ΣΒΑΚ στην πόλη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των κατοίκων της. Μια βασική διαπίστωση που αναδείχθηκε από την ομαδική διεργασία ήταν η ανάγκη ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών καθώς και η διαμόρφωση ενός σχεδίου ανοιχτής επικοινωνίας και διαλόγου με τους κατοίκους και επαγγελματίες της πόλης (τοπικά εργαστήρια, διαβούλευση, έρευνα αναγκών κα).

Την τοπική ομάδα συντόνιζε η κα Όλγα Τσιούρβα (Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Θεσσαλίας) και συμμετείχαν οι κ.κ. Αγορίτσας Χρήστος, Βαρνά Άννα, Γρηγοριάδου Μαρία, Δαδιώτης Αναστάσιος, Ευαγγέλου Εύη, Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πεκας Απόστολος, Τζήκα Καλλιόπη.

Την ευθύνη οργάνωσης του εργαστηρίου είχε το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Αντιδημαρχίας Διοίκησης, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης του Δήμου μας εκ μέρους του οποίου συμμετείχαν οι κ.κ. Τσιούγκου Κλεονίκη και Γκούθα Βίκυ. Εκ μέρους του Γραφείου Τύπου του Δήμου συμμετείχε ο Λευτέρης Μπατζανούλης.