Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, στο πλαίσιο εορτασμού της Πανευρωπαϊκής Δράσης «Ημέρες Erasmus 21», συνδιοργανώνουν Ημερίδα Παρουσίασης των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ERASMUS, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, στον χώρο του Λαογραφικού Μουσείου από τις 9:00 έως τις 14:00.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Art Beyond Gaze (ABeyGΑ) (Key Action 2: Strategic Partnerships in Youth Sector/ 2020) το οποίο συντονίζει η ΠΔΕ Θεσσαλίας και στοχεύει στην ολιστική και συνάμα εναλλακτική πρόσληψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, μέσα από καλλιτεχνικά εργαστήρια στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες, με στόχο την

υποστήριξη της συμπερίληψής τους στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Στη συνέχεια, ακολουθεί παρουσίαση της ειδικής εκπαιδευτικής δράσης «Ένα Μουσείο για όλους» του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, το οποίο αφορά σε άτομα με αναπηρία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus που θα συμπεριληφθούν στην ημερίδα είναι το «Sustainable Financial Literacy» (S.Fin.Lit) για τον οικονομικό γραμματισμό, το «Sustainable Codes and Holistic Environment for Minor Migrants in Europe» (Sheme) για την κοινωνική ενσωμάτωση ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων, το «Against Bubble (Bullying)» για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού προς τους μαθητές με ASD, το «Foster Reception for Inclusive Educational Needs: Development of Educational Support for Kids» (Friendesk) και το «Towards Inclusive Education for Refugee Children» (Tieref) για τη σχολική ένταξη παιδιών προσφύγων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και τέλος, το «Encouraging students to pursue grassroot sports activities outdoor in an Eco-friendly manner» (Ecocom) για την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον αθλητικών δραστηριοτήτων, στα οποία συμμετέχει ως εταίρος η ΠΔΕ Θεσσαλίας.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των Προγραμμάτων Erasmus που υλοποιούνται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από σχολεία των αντίστοιχων βαθμίδων.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση των παρισταμένων αναφορικά με οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.