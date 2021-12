Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δήμου Λαρισαίων ανεβάζει στο κανάλι της στο youtube, τη φετινή εορταστική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Χρήστου Κτιστάκη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, Σάββατο 1 Ιανουαρίου στις 11:30. Emoji https://youtu.be/OXkOYHLG2Gs

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών του ΔΩΛ υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών, του ΔΩΛ και τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων της Σ.Ο.Λ.

Ερμηνεύονται μελωδίες που έχουμε συνδυάσει με χριστουγεννιάτικες ταινίες και παραμυθένιους κόσμους. Polar express, A most wonderful Christmas, Have yourself a merry little Christmas, Sleigh ride, είναι μερικές μόνο από αυτές.

Η κλασική μουσική συναντά την τζαζ σε υπέροχες και «πολύχρωμες» ενορχηστρώσεις για μεγάλη ορχήστρα. Μια πανδαισία ήχου που μόνο μια πλήρης συμφωνική ορχήστρα μπορεί να δώσει.

Στο δεύτερο μέρος, η ορχήστρα παρουσιάζει την ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή σουίτα «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκι. Ένα από τα διασημότερα μπαλέτα στην ιστορία της μουσικής.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης μας, μας προσφέρει γι' άλλη μια φορά μια ανεπανάληπτη ακουστική εμπειρία κι εύχεται με νότες σε όλους τους Λαρισαίους “Ευτυχισμένο το 2022”.