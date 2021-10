Σε μήνυμά του ο πρόεδρος του Δικτύου Major cities of Europe και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Giorgio Prister , αναφέρεται στη χρονική περίοδο διεξαγωγής και τους λόγους που προτρέπουν στη διεξαγωγή του συνεδρίου των Major Cities of Europe με τίτλο “From here to where? Succeed in the post Covid transformation”

«Γιατί είναι αυτή η σωστή περίοδος για να πραγματοποιηθεί αυτός ο μετασχηματισμός?

Η απάντηση είναι απλή, μια και ακόμη και αν είχαμε προβλήματα στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του μετασχηματισμού στο παρελθόν, έχουμε μία μοναδική ευκαιρία, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Next Generation EU plan and funding, που θα βοηθήσει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν κρίμα να μην το εκμεταλλευτούμε ως Δήμοι και γενικότερα Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τολμώ να πω ότι χωρίς ένα πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό δεν υπάρχει τρόπος να επεξεργαστούμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που αποκτούμε και να σχεδιάσουμε νέες υπηρεσίες ή να αναμορφώσουμε τις υπάρχουσες.

Χωρίς τον «πράσινο» μετασχηματισμό τα «πράσινα» projects θα είναι πολύ περιορισμένα, όπως και η επίδραση τους. Το να υπάρχει ένα ευρύ και αποτελεσματικό πρόγραμμα σχετικά με «πράσινες» και βιώσιμες πόλεις είναι κύρια προτεραιότητα μας.

Αλλά τι γίνεται με τις δεξιότητες; Έχουμε τις σωστές; Χρειαζόμαστε κι άλλες; Χρειαζόμαστε εξ ολοκλήρου νέες και διαφορετικές; Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε.

Όπως επίσης και τι γίνεται με την ηγεσία; Απαιτείται νέα προσέγγιση και στυλ που να εμπλέκει πολίτες και στελέχη και να παρακινεί σε αποτελεσματική ομαδική δουλειά για καλύτερα αποτελέσματα; Εμείς το πιστεύουμε και θα υπάρξει συζήτηση για το ζήτημα αυτό.

Τι γίνεται με την ιδιοκτησία δεδομένων, με την προστασία τους και γενικά με την ψηφιακή ηθική; Είμαστε βέβαιοι για την κυβερνοασφάλεια μας; Η εμπειρία μας, μετά από μια σειρά από εβδομαδιαία meetings και ανταλλαγής απόψεων, μας δείχνει ότι δεν είμαστε τόσο βέβαιοι, αλλά δουλεύοντας ομαδικά στη διαχείριση τέτοιων απειλών, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Θα συζητηθεί εκτενώς και αυτό.

Σας προσκαλώ να συναντηθούμε online από τις 13 έως τις 15 Οκτώβρη και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον επόμενο χρόνο, το Μάιο του 2022, που το συνέδριο μας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στη Λάρισα πάλι με τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων, θα μας δοθεί η ευκαιρία να μοιραστούμε ακόμα περισσότερες εμπειρίες και να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο τα θέματα που θα παρουσιάσουμε αυτή τη χρονιά.»

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Δίκτυο Major Cities of Europe και τον Δήμο Λαρισαίων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΚΕΔΕ, του e-Trikala, του ΣΕΠΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί προπομπό του μεγάλου δια ζώσης συνεδρίου που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2022 στη Λάρισα.

Δείτε το πρόγραμμα και εγγραφείτε για δωρεάν παρακολούθηση στον σύνδεσμο:

https://mce.liveon.tech/