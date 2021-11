Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

Το γραφείο ΟΕΥ Σικάγο, ανταποκρινόμενο σε σειρά αιτημάτων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, που αναζητούν εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης Delicatessen/Specialty Shops στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητάς του, προέβη σε χαρτογράφηση σχετικών επιχειρήσεων, τις οποίες και συγκέντρωσε στον επισυναπτόμενο κατάλογο. Τον κατάλογο επιμελήθηκε η κα Ζ. Προεστάκη, Γραμματέας ΟΕΥ.

Επί των περιεχομένων του καταλόγου, πρέπει σε κάθε περίπτωση να διευκρινίσουμε τα εξής:

α. Η έννοια του καταστήματος Delicatessen ή Deli στις ΗΠΑ διαφοροποιείται από εκείνη στην Ελλάδα. Στην χώρα μας τα καταστήματα Delicatessen προσφέρουν προϊόντα ιδιαίτερου χαρακτήρα με υψηλή γαστρονομική αξία και στρατηγική διαφοροποίηση. Στις ΗΠΑ, τα καταστήματα Deli είναι χώροι εστίασης, όπου προσφέρονται μικρά γεύματα, συνήθως σάντουιτς αλλαντικών ή ποικιλίες τυριών και άλλων συνοδευτικών εδεσμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα και προς πώληση στο κοινό, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο.

β. Η οικεία σε εμάς έννοια του καταστήματος Delicatessen αποδίδεται καλύτερα στις ΗΠΑ ως “specialty Shop” και τα προϊόντα Delicatessen ως “specialty items”. Τα Specialty Shops δεν είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένα στις ΗΠΑ – όπου η καταναλωτική κουλτούρα έχει ως κέντρο τη σχέση ποσότητας/τιμής.

γ. Ένα κατάστημα τύπου Delicatessen/Specialty Shop στις ΗΠΑ είναι προσανατολισμένο στον καταναλωτή, ο οποίος αντιλαμβάνεται τις αγορές του ως εκδήλωση lifestyle, ενώ επιθυμεί διαρκώς να επανεφεύρει τον εαυτό του. Έτσι, τα specialty shops και στο σχετικό marketing παίρνουν εδώ ιδιαίτερες μορφές. Στον κατάλογο που αποστέλλεται επισημαίνουμε ως παραδείγματα της ιδιαιτερότητας της σχετικής αγοράς των ΗΠΑ τα καταστήματα The Goddess and Grocer, το μενού του οποίου έχει ως πηγή έμπνευσης μεγάλους μουσικούς καλλιτέχνες, Villa Verde Oil, εξειδικευμένο κατάστημα λαδιού και ξυδιού, που προσφέρει στης ιστοσελίδα του οδηγό συνδυασμού των ανωτέρω υλικών ακόμα και με βάση το ωροσκόπιο του καταναλωτή και The Chopping Block, το οποίο προσφέρει μαθήματα μαγειρικής με προϊόντα Delicatessen.

Το Γραφείο μας θα συνεχίσει να εμπλουτίζει και επεξεργάζεται τον επισυναπτόμενο κατάλογο.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τις Επιχειρήσεις πατήστε ΕΔΩ:

• https://www.larcci.gr/wp-content/uploads/2021/11/Deli-ProjectList.xlsx