Επανεξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας ο Μιχάλης Μούσιος
Λάρισα | 17 Νοε 2021, 21:00
Στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτοποιών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 13 & 14 Νοεμβρίου, επανεξελέγη για έκτη συνεχή θητεία με συντριπτική πλειοψηφία ο συνδυασμός του Μιχάλη Μούσιου.
Στις 15 Νοεμβρίου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Όλα τα μέλη του προεδρείου εξελέγησαν ομόφωνα.
Το Προεδρείο της ΟΑΕ:
Πρόεδρος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
Αντιπρόεδροι:
Α) ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Β) ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΓΙΑΣ - ΒΕΡΡΟΙΑ
Γεν. Γραμματέας: ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΝΔΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ταμίας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΙΓΙΟ
Αναπλ. Ταμίας: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ
Οργανωτικός Γραμματέας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΖΗΣ - ΣΠΑΡΤΗ
Έφορος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σύμβουλοι Προεδρείου:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΑ
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Σύμβουλοι Διοικητικού Συμβουλίου:
ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ
ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΙΛΚΙΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΑΟΥΣΑ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ - ΣΕΡΡΕΣ
ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΟΖΑΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΑΘΗΝΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΥΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΛΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΑΙΓΙΟ
ΣΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε:
ΜΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΙΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΙΓΙΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ
ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΙΓΙΟ
ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
ΣΙΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΑΘΗΝΑ