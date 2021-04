Ο Δήμος Λαρισαίων διοργανώνει διαδικτυακά στις 22 και 23 Απριλίου 2021, την εναρκτήρια συνάντηση του έργου "VALID - European Towns - Enacting Common Values of Solidarity and InterculturalDialogue", το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Europe for Citizens 2014-2020” και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο πόλεων με προσανατολισμό σε διαπολιτισμικές ανταλλαγές, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω και απώτερο σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής συμμετοχής, η οποία στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και του σεβασμού της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Κατά την διάρκεια της διήμερης συνάντησης, θα προβληθούν καλές πρακτικές από τους εταίρους του έργου καθώς και θα παρουσιαστούν μεθοδολογικά εργαλεία προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και η παρουσία του πολιτισμού ως εχέγγυο για την κοινωνική ενσωμάτωση και την ανάπτυξη συνεργειών συνοχής και προβολής πολιτιστικού αποθέματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης στο https://www.larissa.gov.gr/el/valid και για εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://valid.liveon.tech/panel/register