Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα συνδιοργάνωσαν το διήμερο 16 και 17 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) και το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λάρισας (Φυλακών) με αφορμή την ολοκλήρωση του συνόλου των παραγόμενων πνευματικών προϊόντων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «STEPs».

Κατά τη διάρκειά της, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μια μοναδική εμπειρία Εικονικής Πραγματικότητας (VR). Μέσα από τις δραματοποιημένες ιστορίες εγκλείστων και αποφυλακισμένων κατάφεραν να βιώσουν την πραγματική ζωή των εγκλείστων, ενώ παράλληλα έγιναν κοινωνοί των εμπειριών των εκπροσώπων των οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μέλη των συμμετεχόντων οργανισμών παρουσίασαν τον οδηγό εφαρμογής του STEPs σε δομές εντός των Καταστημάτων Κράτησης, ο οποίος ως εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να υποστηρίξει την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία, αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί η απελευθέρωση τους από αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός, η επιθετικότητα, η απόρριψη και η απογοήτευση.

Κατά την διάρκεια της διημερίδας έγιναν δύο δημόσιες παρεμβάσεις εξωτερικών παρατηρητών με αφορμή το STEPs: Oι Καθηγητές Jakub Flotynski του Poznan University of Economics and Business και Αθανάσιος Μαλάμος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αναφέρθηκαν στην εικονική πραγματικότητα στην υπηρεσία της εκπαίδευσης μέσω του προγράμματος STEPs και άλλων εφαρμογών, ενώ ο Μηχανικός Οπτικής Επικοινωνίας Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην αφήγηση της αφήγησης στα συμβατικά μέσα και στην VR εκθέτοντας σκέψεις και ερωτήματα σχετικά με τη γνησιότητα, την αξιοπιστία, τη χρηστικότητα των νεώτερων μορφών αφήγησης του 20ου αιώνα (κόμικς, κινηματογράφος), και αντιστοιχίες με αφηγηματικές εφαρμογές σε περιβάλλον VR.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA204-047874 και τίτλο: «Supporting Ties in the Education of Prisoners (STEPs) - Ενίσχυση δεσμών στην εκπαίδευση κρατουμένων», που μόλις ολοκληρώθηκε χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του Erasmus+ Βασική Δράση2/ΚΑ2 έτους 2018, στον Τομέα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» για την κατηγορία «Ανάπτυξη και Μεταφορά Καινοτομίας».