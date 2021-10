Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το έργο «In2C – Integration of TCNs in the Construction sector (Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών στον κατασκευαστικό τομέα)» διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, ως συντονιστής-εταίρος του έργου, την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021.

Στο Συνέδριο θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Σοφία Βούλτεψη, η ευρωβουλευτής κ. Μαρία Σπυράκη, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαρισαίων, κ. Γεώργιος Σούλτης.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «In2C – Integration of TCNs in the Construction sector», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στοχεύει στη διευκόλυνση και την προώθηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των συμμετεχόντων. Εστιάζει κυρίως στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των υπηκόων τρίτων χωρών στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, καθώς και στη δικτύωση υποψήφιων εργαζομένων και εργοδοτών, σε τέσσερις χώρες εταίρους του έργου -Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι: ΚΕΚ Δήμητρα, Δήμος Λαρισαίων, Fundacion Laboral de la construccion (Ισπανία), Documenta (Ισπανία), Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Κύπρος), Mediterranean Management Centre (Κύπρος), Folkuniversitetet (Σουηδία), Sverige Stroj AB (Σουηδία).

Δήλωση Προέδρου ΤΕΕ-ΚΔΘ, κ.Νίκου Παπαγεωργίου



Αναφερόμενος στους στόχους του προγράμματος In2C, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΚΔΘ, κ.Νίκος Παπαγεωργίου δηλώνει σχετικά:

«Το μεταναστευτικό ζήτημα δημιουργεί κρίσιμες προκλήσεις για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, κυβερνήσεων, αλλά πρωτίστως των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αυτές οι προκλήσεις εκδηλώνονται εντονότερα στα πεδία που συναντώνται οι εκπρόσωποι διαφορετικών πολιτισμών και κοινωνιών, όπως είναι η αγορά εργασίας -ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, ένα πεδίο με τεράστια σημασία και αναπτυξιακό αποτύπωμα στο σύνολο της Ε.Ε.

Οι υποδομές που δημιουργούνται, από όλους μας, είτε στον φυσικό ή στον ψηφιακό κόσμο, προωθούν την πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών μας. Χτίζουμε, λοιπόν, -στην κυριολεξία- τις κοινωνίες μας. Όλοι μαζί, χτίζουμε και τις «γέφυρες» που ενώνουν αυτές τις κοινωνίες, τους πολιτισμούς, τους ανθρώπους.

Η πανδημία, η φτώχεια, ο πόλεμος, η οικονομική κρίση, η μετανάστευση δοκιμάζουν τις υποδομές, που όλοι μαζί χτίζουμε, είτε στον φυσικό ή στον ψηφιακό κόσμο, πολύ συχνά με αφνίδιους και ακραίους τρόπους. Η δική μας ευθύνη είναι να στεκόμαστε με σύνεση και λογική απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, αλλά και να προτείνουμε λύσεις.

Το πρόγραμμα In2C αποτελεί μια πραγματική «γέφυρα» καινοτομίας, επικοινωνίας και διάδρασης, για το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δημιουργήσαμε εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και των αναζητούντων εργασία, εργαλεία απλά στην κατανόηση και χρήση τους, τα οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και για άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών, στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Δίνουμε, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικές απαντήσεις στις προκλήσεις του μεταναστευτικού ζητήματος, μετατρέποντας το πρόβλημα σε ευκαιρία και πλεονέκτημα για την οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αρχίσουν στις 10 π.μ. (ώρα Ελλάδας) το πρωί της Παρασκευής, 15 Οκτωβρίου 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 2 μ.μ.

10:15 – 10:30: Χαιρετισμοί

Συντονιστής: Γιώργος Πέτρου, Executive Director, DIMITRA Education & Consulting

Νικόλαος Παπαγεωργίου , Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Γιώργος Σούλτης , Αντιδήμαρχος Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαρισαίων, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

, Αντιδήμαρχος Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαρισαίων, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Edina Reitinger , In2C Project Οfficer

, In2C Project Οfficer Ursula Hoenich , DG Home, Policy Unit

, DG Home, Policy Unit Iulia Barbu-Vlachopoulos, INTE Projects Coordinator

10:30 – 11:15: Αποτελέσματα και βασικά μαθήματα, In2C Team

Συντονιστής: Γιάννης Τόλιας, Project manager, TCG

In2C, Σύνοψη: Γιάννης Τόλιας , ΤΕΕ/ΚΔΘ

, ΤΕΕ/ΚΔΘ Ψηφιακή πλατφόρμα και εργαλεία: Αλεξάνδρα Καρανάσιου , ΔΗΜΗΤΡΑ

, ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαίδευση Υπηκόων Τρίτων Χωρών:

Ισπανία: Javier Farto, DOCUMENTA

Σουηδία: Ali Rashidi, Folkuniversitetet

Κύπρος: Μαρίνος Πέτρου, MMC

Αποτελέσματα και βασικά μαθήματα: Γιάννης Τόλιας, ΤΕΕ/ΚΔΘ

11:15 -12:00: Υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση στις περιοχές με COVID-19: Διδάγματα

Συντονιστής: Javier Farto, President, Documenta

Σοφία Βούλτεψη , Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπεύθυνη για την Ένταξη

, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπεύθυνη για την Ένταξη Maria Xiari , Project Coordinator for the AMIF project MINGLE

, Project Coordinator for the AMIF project MINGLE Amparo Coterillo , Project Coordinator InCommon project (AMIF)

, Project Coordinator InCommon project (AMIF) Ιωάννης Ανυφαντής, Project Manager, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

12:00 – 12:15 Διάλειμμα

12:15 – 13:15 Σχεδιάζοντας το μέλλον της μεταναστευτικής πολιτικής: Εργαλεία και μέθοδοι αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (TCNs) στην αγορά εργασίας

Συντονιστής: Ali Rashidi, Folkuniversitetet, Director of the Department for International Cooperation

Μαρία Σπυράκη , Ευρωβουλευτής ΝΔ

, Ευρωβουλευτής ΝΔ Ursula Hoenich , DG Home, Policy Unit

, DG Home, Policy Unit Mike Davenport – Folkuniversitetet, Expert in Intergration Method

– Folkuniversitetet, Expert in Intergration Method Elin Kebert , Swedish Construction Federation

, Swedish Construction Federation Μαρία Μαρκούλη, Psychologist, Solidarity Network Nicosia in Action (NicInAct) – Nicosia Municipality Multifunctional Foundation

13.15 – 13.45: Συζήτηση

13.45 – 14.00: Περίληψη και Συμπεράσματα

Πληροφορίες:

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε και εδώ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου στους ακόλουθους συνδέσμους:

Youtube Greek: https://youtu.be/2Zo5IgoVcbw

Youtube English: https://youtu.be/3DekPTWnoa4