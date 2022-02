Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων όπου φοιτούν μαθητές Ρομά διοργανώνει στις 4 και 11 Μαρτίου 2022 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Centre for Modern Languages/Centre Européen pour les Langues Vivantes-ECML/CELV) Ευρωπαϊκή διαδικτυακή επιμορφωτική δράση, με τίτλο: «Quality education in Romani for Europe (QualiRom)».

Η επιμορφωτική δράση QualiRom έχει ως στόχο αφενός την ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αναφορικά με τις αρχές της πολύγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και με βασικά στοιχεία της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού των Ρομά και αφετέρου με την εξοικείωσή τους με καλές πρακτικές, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην ισότιμη και πιο αποτελεσματική πρόσβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα του πληθυσμού-στόχου.

Στην Ευρωπαϊκή δράση θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν 30-35 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κατά προτεραιότητα όσοι εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ71, ΠΕ61 και κατόπιν οι υπόλοιποι κλάδοι.

Τόπος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως / Διαδικτυακά

Γλώσσα εργασίας: Αγγλική

Επιμορφωτές: David Little, Ireland, Ján Hero, Slovakia

Υπεύθυνη Επιμορφωτικής Ευρωπαϊκής Δράσης: Αικατερίνη Καραγιώργου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ιστοσελίδα της Επιμορφωτικής Ευρωπαϊκής Δράσης του ECML/CELV: https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/QualiRom/Events/tabid/2957/language/en-GB/Default.aspx

Ιστοσελίδα της Επιμορφωτικής Ευρωπαϊκής Δράσης της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας: https://dipe.lar.sch.gr/qualirom/