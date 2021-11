Ο Δήμος Λαρισαίων, ως εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 "easyRights - Enabling immigrants to easily know and exercise their rights", διοργανώνει το online event / Hackathon roundII με τίτλο “Ενισχύοντας και βελτιώνοντας την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού γέννησης για μετανάστες / πρόσφυγες” το οποίο θα λάβει χώρα στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2021.

Το Hackathon είναι μια διεθνής πρακτική μέσω της οποίας καλούνται νέοι επιστήμονες της πληροφορικής να συμμετέχουν καταθέτοντας τις ιδέες τους σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αθλοθετούνται.

Ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο του προγράμματος easyRights έχει ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία το Hackathon με τίτλο "Λάρισα - Μια πόλη για όλους" με απόλυτη επιτυχία τον Ιανουάριο του 2021. Η ομάδα των επιστημόνων που διακρίθηκε ήδη εκπονεί την εφαρμογή την οποία θα εφαρμόσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

Οι συμμετέχοντες ομάδες θα κληθούν να αναπτύξουν μια πρωτότυπη εφαρμογή / λογισμικό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ψηφιοποίησης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που προσφέρει ο Δήμος προς τους μετανάστες και συγκεκριμένα την έκδοση του πιστοποιητικού γέννησης, η οποία είναι ταυτόχρονα και μια υπηρεσία που αφορά όλους τους πολίτες της πόλης.

Στη νικήτρια ομάδα θα προσφερθεί σύμβαση 5000€ για να εργαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση της προτεινόμενης λύσης στην παροχή υπηρεσιών, σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα easyRights και τον Δήμο Λαρισαίων.

Την εκδήλωση διοργανώνει το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων. Ή έναρξη του Hackathon θα γίνει με την ομιλία του Αντιδήμαρχου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Γεώργιο Σούλτη με θέμα “Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολίτη” καθώς και εκπροσώπων άλλων σχετικών τοπικών φορέων. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Ημερομηνία Εκδήλωσης Pre-hackathon: 26 Νοεμβρίου 2021

Ημερομηνίες υλοποίησης του online Hackathon:2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2021

Εγγραφές:από 5 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου 2021 στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.eventbrite.co.uk/e/larissa-hackathon-round-two-tickets-210959454407

Για Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.easyrights.eu/larissa-hackathon-greek-2

Περισσότερα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα: https://www.larissa.gov.gr/el/enimerosi/europaika-programmata.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων τηλ. 2413-500237 και email: euprojects@larissa.gov.gr (Ευαγγελία Γκουντρουμπή, Θάνος Κεραμίδας)