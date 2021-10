Με είκοσι (20) νέους Κύκλους Μάθησης από το Πανεπιστήμιο Πολιτών και την «Πόλη που Μαθαίνει» και τριάντα πέντε (35) νέα προγράμματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για τη νέα χρονιά, «επενδύει» ο Δήμος Λαρισαίων στον Ανθρωπο και τον Πολίτη. Με συσσωρευμένη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση από τις συνεχείς και πλούσιες δράσεις για την προώθηση της δια βίου Εκπαίδευσης, ο Δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε τα νέα προγράμματα που θα λειτουργήσουν φέτος.

Η ανακοίνωση των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου των Πολιτών και του Κέντρου δια βίου μάθησης έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, με τον αναπληρωτή δήμαρχο Γιώργο Σούλτη να υποστηρίζει ότι βασική θέση της δημοτικής αρχής ότι πάνω από όλα «Πόλη είναι οι Ανθρωποί της». Με αυτό το πνεύμα, ο Δήμος Λαρισαίων ενεργοποιεί και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δια βίου εκπαίδευση, στη συμμετοχή και στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημ. Δεληγιάννης αναφέρθηκε επιγραμματικά στα προγράμματα που θα υλοποιηθούν τονίζοντας ότι οι δράσεις του Δήμου Λαρισαίων για το Πανεπιστήμιο των Πολιτών τελούν υπο την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, ενώ η συνολική δράση του Δήμου και του Πανεπιστημίου των Πολιτών, έχουν φέρει στην πόλη σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.

Ειδικότερα, το 2020 βραβεύτηκε με το βραβείο Grundtvig του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (European Association for the Education of Adults – EAEA), ενώ μόλις πριν 10 μέρες ανακοινώθηκε ως φιναλίστ στα Πανευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική (Innovation in Politics) στη θεματική της Εκπαίδευσης. Διακρίσεις σημαντικές, αναγνώρισης και ευθύνης για μία ανάλογη συνέχεια.

Το Πανεπιστήμιο των Πολιτών απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό πρόγραμμα έχοντας ως προτεραιότητα ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας. Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο ομότιμος καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Α. Κόκκος και επιστημονικός σύμβουλος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia Ted Fleming. Χαιρετισμό στην συνέντευξη απεύθυνε μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Κόκκος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην έντονη δραστηριοποίηση και συμμετοχή φορέων της πόλης για τη διοργάνωση των Κύκλων του Πανεπιστημίου, υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα της αμφίδρομης σχέσης στη διαμόρφωση προγραμμάτων που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά, η υλοποίηση των πρώτων 20 θεματικών κύκλων σε συνεργασία με φορείς της πόλης, καθώς και με την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου και το νεοσύστατο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Οι Κύκλοι Μάθησης καλύπτουν τις θεματικές: Ψυχική Υγεία - Σχολές Γονέων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτικών, Οικολογία - Περιβάλλον, ΤΠΕ - Θετικές Επιστήμες, Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για ΑμΕΑ, Πρόληψη - Αγωγή Υγείας, Γενική Παιδεία - Κοινωνικά Θέματα, Εκπαίδευση σε θέματα ευάλωτων ομάδων - Πρόσφυγες.

Χαρακτηριστικές παρεμβάσεις της νέας χρονιάς είναι η λειτουργία του “Πανεπιστημίου της Τρίτης Ηλικίας” για τα μέλη των ΚΑΠΗ με προγράμματα ενδυνάμωσης μνήμης, εκμάθησης Η/Υ, ομάδες επικοινωνίας “Μεγαλώνω και ΑλλάΖΩ”, καθώς και προγράμματα άθλησης, χορού, θεάτρου, χορωδίας. Παράλληλα να επισημανθεί ανάμεσα στα άλλα, η συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα με στόχο την ευαισθητοποίηση αιρετών και στελεχών του Δήμου σε θέματα προσβασιμότητας, με την Ένωση Συντακτών με θέμα “Fake news και σύγχρονος τύπος”, αλλά και η λειτουργία για 5η χρονιά των “Σχολών Γονέων” από μια συμμαχία των πιο σημαντικών κοινωνικών δομών της πόλης, που για τη φετινή χρονιά θα συμπεριλάβει και ομάδες γονέων ΡΟΜΑ, προσφύγων, αλλά και ηλικιωμένους συμπολίτες.

Παράλληλα με την έναρξη των προγραμμάτων του ΠτΠ από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου μας θα ξεκινήσουν περίπου 35 προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στις εξής θεματικές: Οικονομία - Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής - Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ΠτΠ και η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κο Κόκκο Αλέξη θα αναλάβουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτών των προγραμμάτων.

Φέτος οι δράσεις του ΠτΠ θα υλοποιηθούν κυρίως στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Αιόλου 4), καθώς και σε πολιτιστικά κέντρα, εκπαιδευτικές δομές και σχολεία στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράμματος “Ανοιχτά Σχολεία”.

Στην επόμενη περίοδο θα υπάρχουν ανακοινώσεις για την έναρξη των θεματικών κύκλων με πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων,

Η Επιστημονική Επιτροπή του ΠτΠ αποτελείται από τους κ.κ.: Γκόβαρη Χρήστο, Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γιαννακοπούλου Ιωάννα, Φιλόλογος, Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης, Δημητριάδης Δημήτριος, Οδοντίατρος, Δ/ντη ΕΣΥ, με εξειδίκευση στην Δημόσια Υγεία και την Προαγωγή της Υγείας, Δρ. Κολοκοτρώνη Δημήτρη, Σχολικό Σύμβουλος Πληροφορικής, Λιόβας Δημήτριος, Υπεύθυνος Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, Μακρή Δήμητρα, εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης, Μάτος Αναστάσιος, φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιμορφωτής φιλολόγων στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., Μουσιώνη Ελένη, παιδαγωγική υπεύθυνη των ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων, Μπαμπαλής Δημήτριος, Ιατρός Παθολόγος–Εντατικολόγος, Διευθυντής ΤΕΠ Γ.Ν. Λάρισας, Μπάρλος Απόστολος, πρώην Παιδαγωγικός Σύμβουλος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλίας, Πάϊκος Στέφανος, πρόεδρος της Περιφερειακή Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας και μέλος της διοίκησης του Κ.Κ.Π.Π.Θ., Παπαδημητρίου Άρτεμις, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Θεσσαλίας Π., Τσιούρβα Όλγα, Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Θεσσαλίας και ο εκπαιδευτικός Σακατζής Δημήτρης.

Στις εργασίες της Επιτροπής συμμετέχουν και οι Αντιδήμαρχοι, Γ.Σούλτης, Σ. Βούλγαρης και Ρ. Απρίλη, ο Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα νεολαίας Απ. Πέκας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων Δημήτρης Δεληγιάνης ως συντονιστής.

Το ΠτΠ λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών δράσεων του Δήμου Λαρισαίων- Τμήμα Δια βίου Μάθησης με Διευθύντρια την κα Σταυρούλα Μπαξεβάνου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Ψυχική Υγεία-Σχολές Γονέων Νοέμβριος 2021 Σχολές Γονέων (12 ΩΡΕΣ) Ομάδα στόχος: γενικός πληθυσμός, ΡΟΜΑ Πρόσφυγες, Δήμος Λαρισαίων, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λάρισας - ΟΚΑΝΑ «Ορφέας», Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Λάρισας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, το ΚΕΘΕΑ – ΈΞΟΔΟΣ, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Π.Γ.Ν., Λάρισας, η Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λάρισας, ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών – παράρτημα Λάρισας και ο Σύλλογος Κοινωνιολόγων Λάρισας Νοέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2021 «Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο» Ομάδα στόχος: εκπαιδευτές σχολών γονέων, ΚΔΑΠ, Παιδικοί Σταθμοί Κέντρο Πρόληψης Εκπαίδευση Εκπαιδευτών & Εκπαιδευτικών Νοέμβριος 2021- Δεκέμβριος 2021 Μουσειακή Αγωγή Ομάδα στόχος: εκπαιδευτικοί Πινακοθήκη Οικολογία-Περιβάλλον Από Οκτώβριος 2021 Οκτώβριος 2021 Δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής - πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ομάδα στόχος: παιδιά Γονιός και Παιδί: κινούμαι με το παιδί μου με ασφάλεια Ομάδα στόχος: γονείς & παιδιά Παιδικοί Σταθμοί ΚΔΑΠ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΤΙΑ ΤΠΕ-Θετικές Επιστήμες Νοέμβριος 2021 Υπηρεσίες Διαδικτύου στη Σύγχρονη καθημερινή Ζωή (10 ΩΡΕΣ) (τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, σύγχρονη-ασύγχρονη επικοινωνία) Ομάδα στόχος: άτομα 3ης ηλικίας, εργαζόμενοι, γενικός πληθυσμός ΕΕΠΕΚ ΚΑΠΗ Άνοιξη Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισής τους Ομάδα στόχος: γενικός πληθυσμός, γονείς, παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ ΕΕΠΕΚ ΚΑΠΗ Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για ΑΜΕΑ Δεκέμβριος 2021 Εκπαίδευση υπηρεσιακών παραγόντων των υπηρεσιών κοινωνικού και υγειονομικού χαρακτήρα του Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση-εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (25 ΩΡΕΣ) Ομάδα στόχος: αιρετοί, υπάλληλοι, υπηρεσίες στο Δήμο Λαρισαίων Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΜΑΜΕΑ) Πρόληψη-Αγωγή Υγείας-Πολιτική Προστασία Δεκέμβριος 2021 Υγεία- Πρώτες Βοήθειες Ομάδα στόχος: εκπαιδευτικούς, παιδιά 6η τάξης Δημοτικού Σχολείου Εκπαιδευτική Κοινότητα Δήμος Λαρισαίων Δεκέμβριος 2021 Εργαστήρια αυτοάμυνας για τις γυναίκες Δημοτική Επιτροπή Ισότητας NIMERTIS ACTION ART Εκπαίδευση Εκπαιδευτών & Εκπαιδευτικών Νοέμβριος 2021- Δεκέμβριος 2021 Μουσειακή Αγωγή Ομάδα στόχος: εκπαιδευτικοί Πινακοθήκη Νοέμβριος 2021 “Εκπαιδεύοντας ενεργούς πολίτες” Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενεργού πολίτη Εκπαιδευτική κοινότητα Γενική Παιδεία-Κοινωνικά Θέματα Ιανουάριος 2022 Fake News & Σύγχρονη Δημοσιογραφία Ομάδα στόχος: Δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι σε ΜΜΕ ΕΣΗΕΜΘ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εκπαίδευση σε θέματα ευάλωτων ομάδων-Πρόσφυγες Ιανουάριος 2022 Μαθήματα Ελληνομάθειας σε ενήλικες πρόσφυγες/μετανάστες ομάδα στόχος: πρόσφυγες/μετανάστες Δήμος Λαρισαίων Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ Ιανουάριος 2022 Μαθήματα υποστήριξης παιδιών προσφύγων ομάδα στόχος: πρόσφυγες/μετανάστες Δήμος Λαρισαίων Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας Νοέμβριος 2021 l Ομάδες επικοινωνίας ηλικιωμένων - “Μεγαλώνω και ΑλλαΖΩ” ΚΑΠΗ Δήμου Λαρισαίων Νοέμβριος 2021 l Θέατρο l Χορωδία Χορωδία ΕΥΕΣΤΏ Θεσσαλικό Θέατρο Νοέμβριος 2021 l Άθληση l Χορός ΚΑΠΗ Δήμου Λαρισαίων Νοέμβριος 2021 l Ενδυνάμωση μνήμης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ Νοέμβριος 2021 · Εκμάθηση Η/Υ στην τρίτη ηλικία (30 ΩΡΕΣ) Ομάδα στόχος: άτομα της 3ης ηλικίας ΚΑΠΗ Δήμος Λαρισαίων

Τα προγράμματα στο Κέντρο Δια βίου Μάθησης του Δήμου

Επίσης, τα προγράμματα που λειτουργήσουν στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Δήμου είναι τα εξής: